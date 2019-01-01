Bạch Kính Đình thừa nhận áp lực khi đóng phim Khó dỗ dành
Trong phim Khó dỗ dành, Bạch Kính Đình hợp tác với Chương Nhược Nam, kể về câu chuyện tái ngộ đầy xúc cảm của hai người từng là thanh mai trúc mã thời trung học.
Sau khi kết hôn, Chu Châu có cuộc sống viên mãn bên chồng con trong căn biệt thự sang trọng giữa lòng thủ đô, nơi cô thoả sức tận hưởng những thú vui xa hoa và theo đuổi đam mê nghệ thuật.
Một nam diễn viên nổi tiếng bật khóc cầu cứu, xin tiền ghép gan cho vợ
Diễn viên Hải Tuấn Kiệt livestream chia sẻ hoàn cảnh khó khăn, hy vọng bạn bè hỗ trợ anh tiền đóng viện phí cho vợ ghép gan.
'Dậy sóng' tin đồn 'Ngô Diệc Phàm mất trong tù' khắp mạng xã hội
Mới đây, mạng xã hội Trung rộ tin đồn Ngô Diệc Phàm qua đời do sức khỏe suy yếu, sau thời gian chán ăn kéo dài.
Xôn xao thông tin chồng cũ của Chung Hân Đồng ly hôn lần thứ 3
Lại Hoằng Quốc và Chung Hân Đồng kết hôn vào cuối năm 2018 trong một lễ cưới hoành tráng, có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Hong Kong (Trung Quốc). Tuy nhiên, chỉ sau 14 tháng chung sống, cặp đôi xác nhận ly hôn vào năm 2020.
Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh có nguy cơ thất bại vì nguyên nhân này
Trước thềm phát sóng, phim Người xây thành phố" do Triệu Lệ Dĩnh, Huỳnh Hiểu Minh đóng chính không nhận về nhiều đánh giá tích cực của khán giả vì lý do liên quan đến cả nội dung và dàn diễn viên.
Thư Kỳ tiết lộ cuộc sống hôn nhân kín tiếng: 'Tôi và chồng khác biệt tính cách nhưng hiểu nhau'
Thư Kỳ tiết lộ chồng cô rất hiểu và yêu thương vợ khi tham gia một talkshow hôm 4/11.
Dịch Dương Thiên Tỉ một mình đóng 5 vai, gây sốc với tạo hình cực chất
Trong bộ phim Thời đại cuồng dã (tựa tiếng Anh: Resurrection), tác phẩm mới nhất của đạo diễn Tất Cống, Dịch Dương Thiên Tỉ một mình đảm nhận năm vai diễn khác nhau, tượng trưng cho năm giác quan của con người. Từ quái vật đến kẻ lừa đảo, từ đứa con của hối hận đến vị thần Apollo, Dịch Dương Thiên Tỉ dường như đã biến thân thể và cảm xúc của mình thành vật dẫn đường cho cơn mê mang tên điện ảnh.
Tân Chỉ Lôi đáp trả thâm thúy trước lời châm biếm 'mua giải' của Hách Lôi
Nữ diễn viên Tân Chỉ Lôi là người vừa đoạt Ảnh hậu tại Liên hoan phim Venice đã đáp trả bằng một bài viết dài, thẳng thắn và đầy tinh tế.
'Tóm sống' Angelababy và bạn trai tin đồn đưa con đi chơi
Diễn viên Angelababy cùng bạn trai tin đồn, vóc dáng to cao, cứng tuổi, dắt bé Tiểu Bọt Biển đi chơi hôm đầu tuần.
Hầu Minh Hạo hưởng lợi lớn sau khi phim 'Nhập thanh vân' kết thúc
Bộ phim Nhập Thanh Vân dù đã kết thúc phát sóng nhưng sức nóng vẫn chưa hạ nhiệt. Phim vượt qua các dự án lớn và có mặt tại top 3 lượt xem ngày trên Vân Hợp, với lượt view đạt mốc 20 triệu.
Triệu Lộ Tư để lộ dấu hiệu đã chấm dứt hợp tác với công ty quản lý
Mới đây, dư luận và cộng đồng người hâm mộ đang hướng tới bước tiếp theo: Triệu Lộ Tư sẽ chọn dự án nào và cách cô tái xuất màn ảnh như thế nào. Liệu cô có thể tận dụng “khởi đầu mới” để tái khẳng định vị trí trong ngành giải trí Hoa ngữ?
Giả Nãi Lượng gây tranh cãi khi vướng nghi vấn lợi dụng vợ cũ
Thời gian gần đây, Giả Nãi Lượng hạn chế đóng phim, chuyển sang livestream bán hàng. Trong những phiên bán hàng trực tuyến của anh, nhiều cư dân mạng ngỡ ngàng khi thấy nam diễn viên xuất hiện bên cạnh một trợ lý có gương mặt hao hao với Lý Tiểu Lộ.
Tiết lộ lý do hàng trăm nghệ sĩ né tránh 'nữ hoàng thảm đỏ' Địch Lệ Nhiệt Ba
Mới đây hai nhân viên chuyên tổ chức sự kiện của giới giải trí Trung Quốc đã tiết lộ một số quy tắc ngầm mà các ngôi sao phải chấp hành khi tham gia chương trình. Trong đó, có một lời khẳng định "Không ai muốn đi sau hoặc trước Địch Lệ Nhiệt Ba trên thảm đỏ vì sự tương phản quá rõ rệt".
'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng tiết lộ mắc bệnh trầm cảm, suy sụp khi cha qua đời
Mới đây, Lý Nhược Đồng vừa chia sẻ video tự quay, trong đó người đẹp 6X chia sẻ kinh nghiệm đối phó bệnh trầm cảm.
"Sa Tăng" Lưu Đại Cương trong phim Tây du ký qua đời ở tuổi 78
Giới nghệ thuật Trung Quốc vừa tiễn biệt nghệ sĩ kỳ cựu Lưu Đại Cương, người từng thủ vai Sa Tăng trong Tây du ký năm 1999.
Chồng trẻ kém 9 tuổi của Trần Kiều Ân bất ngờ hé lộ 'cực sốc' về gia thế
Sau khi kết hôn với bạn trai kém 9 tuổi vào năm 2024, Trần Kiều Ân khiến bao người ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân mỹ mãn.
Là 'gà đẻ trứng vàng', Vương Nhất Bác rời công ty Nhạc Hoa sau 10 năm gắn bó?
Sự rạn nứt trong mối quan hệ của Vương Nhất Bác với Nhạc Hoa đến từ nhiều yếu tố. Công ty hưởng lợi từ một “ngôi sao lưu lượng” hàng đầu, nhưng không thể đảm bảo những điều kiện cơ bản cho nghệ sĩ.
Phim của Đường Yên hoãn chiếu sau ồn ào của biên kịch phim Phồn hoa
Theo truyền thông Trung Quốc, phim truyền hình "Tình yêu không có thần thoại" do Đường Yên, Triệu Hữu Đình đóng chính đã bị hủy lịch phát sóng đột ngột.
Phạm Băng Băng bị 'chặn đường sống' khiến nhiều người tiếc nuối
Từng là ngôi sao quyền lực nhất Trung Quốc, từng đứng đầu danh sách Forbes Asia, từng là biểu tượng của sự xa hoa và sang trọng, Phạm Băng Băng hiểu hơn ai hết cảm giác rơi tự do từ đỉnh cao xuống vực sâu.