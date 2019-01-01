Trong bộ phim Thời đại cuồng dã (tựa tiếng Anh: Resurrection), tác phẩm mới nhất của đạo diễn Tất Cống, Dịch Dương Thiên Tỉ một mình đảm nhận năm vai diễn khác nhau, tượng trưng cho năm giác quan của con người. Từ quái vật đến kẻ lừa đảo, từ đứa con của hối hận đến vị thần Apollo, Dịch Dương Thiên Tỉ dường như đã biến thân thể và cảm xúc của mình thành vật dẫn đường cho cơn mê mang tên điện ảnh.