Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

Đời sống 10/01/2026 11:13

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn liên hoàn tại cầu vượt Vọng (phường Kim Liên, Hà Nội) là do nữ tài xế ô tô buồn ngủ, đạp nhầm chân ga.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 5h45 ngày 10/1, tại cầu vượt Vọng (phường Kim Liên) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm 1 người tử vong.

Thời điểm xảy ra tai nạn, bà Phan Thị T. (SN 1973, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 29A-853.XX lưu thông trên cầu vượt Vọng (hướng từ Phương Mai đi Nguyễn An Ninh).

Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Một phương tiện bị hư hỏng sau vụ tai nạn liên hoàn - Ảnh: VietNamNet

Khi đến khu vực trụ đèn ĐT7/11, ô tô va chạm với xe máy mang BKS 14U1-415.XX do ông Trần Thanh H. (SN 1963, trú tại Hà Nội) điều khiển.

Sau đó, ô tô tiếp tục đâm dồn vào 2 ô tô khác BKS 20A-239.XX do ông Nguyễn Văn Đ. (SN 1979, trú tại Hải Phòng) điều khiển và 29B-218.XX do anh Nguyễn Văn M. điều khiển, đang đi cùng chiều.

Hậu quả, ông Trần Thanh H. tử vong tại chỗ, các phương tiện bị hư hỏng nặng. Đoạn đường qua khu vực xảy ra tai nạn bị ùn tắc kéo dài.

Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ - Ảnh 2Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ - Ảnh 3
Một phương tiện bị hư hỏng sau vụ tai nạn liên hoàn - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu được công an xác định là do bà Phan Thị T. buồn ngủ dẫn đến đạp nhầm chân ga, gây tai nạn.

Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ hành hung hàng xóm tại chung cư ở Hà Nội

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ hành hung hàng xóm tại chung cư ở Hà Nội

Sáng 10/1, Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã triệu tập bà N.V.A. (cư dân chung cư CT5-ĐN2, đường Trần Hữu Dực), để làm rõ phản ánh liên quan vụ hành hung hàng xóm gây xôn xao trên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (11/1-12/1/2026), 3 con giáp cầu lộc đắc lộc, cầu tài đắc tài, tiền bạc về chật két, thu vét vận may của trời đất

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (11/1-12/1/2026), 3 con giáp cầu lộc đắc lộc, cầu tài đắc tài, tiền bạc về chật két, thu vét vận may của trời đất

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Danh tính nam sinh 19 tuổi tử vong trong khuôn viên trường đại học

Danh tính nam sinh 19 tuổi tử vong trong khuôn viên trường đại học

Đời sống 21 phút trước
Tử vi tuần mới (12 đến 18/1/2026), 3 con giáp vận mệnh rực rỡ, Tài Lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới

Tử vi tuần mới (12 đến 18/1/2026), 3 con giáp vận mệnh rực rỡ, Tài Lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM

Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM

Đời sống 28 phút trước
Cổ Thiên Lạc không ăn cơm suốt 10 năm, hạn chế tối đa đồ ngọt

Cổ Thiên Lạc không ăn cơm suốt 10 năm, hạn chế tối đa đồ ngọt

Sao quốc tế 31 phút trước
NÓNG: Hải Phòng tiêu hủy gần 14.000 hộp patê làm từ thịt nhiễm dịch

NÓNG: Hải Phòng tiêu hủy gần 14.000 hộp patê làm từ thịt nhiễm dịch

Đời sống 52 phút trước
5 công dụng của khoai tây đối với sức khỏe và lưu ý khi dùng

5 công dụng của khoai tây đối với sức khỏe và lưu ý khi dùng

Dinh dưỡng 53 phút trước
Chỉ vì nhúm lông mèo trên áo chồng, tôi âm thầm bám theo để rồi 'hóa đá' trước bí mật động trời trong căn hầm của anh

Chỉ vì nhúm lông mèo trên áo chồng, tôi âm thầm bám theo để rồi 'hóa đá' trước bí mật động trời trong căn hầm của anh

Tâm sự Eva 54 phút trước
Xe khách cháy dữ dội khi đang lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam

Xe khách cháy dữ dội khi đang lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại để rồi 'tặng' tôi một cái tát trời giáng ngay tại cửa

Mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại để rồi 'tặng' tôi một cái tát trời giáng ngay tại cửa

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Bệnh viện Bạch Mai buộc thôi việc bảo vệ 'ném chăn' người nhà bệnh nhân

Bệnh viện Bạch Mai buộc thôi việc bảo vệ 'ném chăn' người nhà bệnh nhân

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính nam sinh 19 tuổi tử vong trong khuôn viên trường đại học

Danh tính nam sinh 19 tuổi tử vong trong khuôn viên trường đại học

Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM

Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM

NÓNG: Hải Phòng tiêu hủy gần 14.000 hộp patê làm từ thịt nhiễm dịch

NÓNG: Hải Phòng tiêu hủy gần 14.000 hộp patê làm từ thịt nhiễm dịch

Xe khách cháy dữ dội khi đang lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam

Xe khách cháy dữ dội khi đang lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ hành hung hàng xóm tại chung cư ở Hà Nội

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ hành hung hàng xóm tại chung cư ở Hà Nội

Hưng Yên: Khói lửa cuồn cuộn bao trùm xưởng gỗ sản xuất pallet gần ga Lạc Đạo

Hưng Yên: Khói lửa cuồn cuộn bao trùm xưởng gỗ sản xuất pallet gần ga Lạc Đạo