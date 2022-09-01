Món ngon mỗi ngày

Bí kíp làm bánh bao gấc nguyên cám siêu đơn giản, thành công ngay cả với người mới
Bí kíp làm bánh bao gấc nguyên cám siêu đơn giản, thành công ngay cả với người mới
Chẳng cần đến đôi bàn tay quá khéo léo, chỉ với những bước làm tối giản và nguyên liệu gần gũi, bất kỳ chị em nào cũng có thể tự tay nhào nặn nên những chiếc bánh bao gấc đỏ mọng. Đây không chỉ là một món ăn ngon mà còn là món quà sức khỏe ấm áp dành tặng cả gia đình trong bữa sáng sớm mai.
Bí quyết làm ruốc cá hồi "sạch" tại nhà: Bông xốp, thơm ngon, mẹ yên tâm cho bé yêu ăn dặm
Làm ruốc cá hồi tại gia tuy đơn giản về nguyên liệu nhưng lại đòi hỏi sự tinh tế trong kỹ thuật chế biến. Để mẻ ruốc không bị khô cứng mà luôn bông tơi, thơm ngậy, người đầu bếp cần dành trọn sự tỉ mỉ vào khâu kiểm soát lửa và thời gian. Kết quả nhận được chắc chắn sẽ xứng đáng với công sức bạn bỏ ra.
Thêm thứ này vào rau muống xào tỏi, đầu bếp nhà hàng tiết lộ bí kíp giúp món ăn giòn ngon gấp bội
Sau khi học được mẹo nhỏ này từ một đầu bếp lâu năm, mình mới nhận ra việc giữ cho rau xanh tươi và giòn ngon như ngoài tiệm lại dễ đến thế. Chẳng cần cầu kỳ, chỉ thêm một bước 'phụ' thôi nhưng kết quả sẽ khiến cả nhà bạn phải kinh ngạc đấy!
Đổi vị cho cả nhà với món cánh gà rim dứa óng ả, ngon quên lối về
Giữa cái nắng oi ả, còn gì tuyệt vời hơn một món ăn thanh mát, đậm đà giúp cả nhà 'đánh bay' nồi cơm trong chớp mắt. Với công thức siêu đơn giản, không cầu kỳ hoa mỹ, món ăn này chính là 'cứu cánh' hoàn hảo cho những bữa cơm gia đình thêm phần rộn ràng và ngon miệng
Đánh thức vị giác buổi sáng với món bún sườn mọc ngọt thơm, chuẩn vị "ngon như mẹ nấu"
Vị chua thanh nhã của bỗng rượu chính là 'chìa khóa' giúp cân bằng cái béo của sườn và cái giòn thơm của mọc. Sự kết hợp tinh tế này tạo nên một bát bún sườn mọc có chiều sâu về hương vị, khiến người ăn cứ muốn nhâm nhi mãi không thôi.
Tự làm nước sốt hủ tiếu trộn tại nhà: Cực dễ, cực nhanh, ngon như đầu bếp nhà hàng 5 sao nấu
Hủ tiếu trộn vốn là thức quà bình dị của người Việt, nhưng để nâng tầm món ăn này thành một tác phẩm nghệ thuật vị giác thì cần có 'chìa khóa' riêng. Đằng sau những sợi bánh dai ngon là một công thức bí truyền, giúp đánh thức mọi giác quan và tạo nên sức hút khó cưỡng cho bát hủ tiếu mỗi khi lên mâm.
Bí quyết làm bánh cookies dừa giòn tan bằng nồi chiên không dầu – Vụng mấy cũng thành công!
Còn gì ấm áp hơn khi cả nhà cùng quây quần trong gian bếp, tự tay nhào nặn những chiếc bánh cookies dừa thơm phức. Chẳng cần lò nướng cầu kỳ, đây chính là công thức 'thần thánh' giúp bạn tạo ra mẻ bánh giòn rụm, chuẩn vị tiệm sang mà lại vô cùng đơn giản, ai cũng có thể thành công ngay lần đầu
Chỉ 3 bước đơn giản, có ngay mâm bánh bột lọc chén tôm thịt chuẩn vị Huế tại nhà
Tinh hoa ẩm thực Huế hội tụ trong từng chiếc bánh bột lọc trong trẻo. Sự kết hợp hoàn hảo giữa vỏ bánh dai mềm và nhân tôm thịt được tẩm ướp tinh tế tạo nên một sức hút khó cưỡng. Một món ăn không chỉ đẹp ở phần nhìn mà còn chinh phục thực khách bởi hương vị đậm đà, vương vấn sau mỗi lần thưởng thức.
Tìm về hương vị tuổi thơ với bát chuối đậu om thịt nóng hổi, thơm nồng mùi tía tô
Sự hòa quyện giữa nước dùng chua thanh từ dấm bỗng, vị chuối xanh bùi bùi quyện trong từng miếng đậu rán vàng ươm, cùng hương thơm nồng nàn đặc trưng của tía tô, lá lốt... Tất cả tạo nên một bát canh chuối đậu thịt đậm đà, đánh thức mọi giác quan và gây thương nhớ cho bất kỳ ai thưởng thức.
Nâng tầm khoai lang tím với 3 công thức sáng tạo giúp món ăn dân dã trở nên "sang chảnh"
Chỉ với nguyên liệu khoai lang tím quen thuộc, bạn hoàn toàn có thể tự tay tạo nên những món bánh "điểm 10 chất lượng". Dù là bánh bò truyền thống, cheesecake sang chảnh hay crepe ngàn lớp cầu kỳ, tất cả đều khoác lên mình màu tím quyến rũ cùng hương vị béo thơm, mướt mịn.
Tuyệt chiêu làm xíu mại sốt cà chua: Viên thịt chắc ngọt, đậm đà chuẩn vị
Chẳng cần cầu kỳ, một nồi xíu mại thơm nức mũi có thể chiều lòng tất cả mọi người. Dù là bữa sáng nhanh gọn với bánh mì, bữa trưa chắc bụng cùng cơm nóng hay bữa xế nhẹ nhàng với bún, cái vị ngọt thanh của thịt quyện cùng chút chua nhẹ của cà chua luôn mang đến cảm giác ngon miệng và thân thuộc đến lạ kỳ.
Chẳng cần đi xa, có ngay cơm gà Hội An tại nhà ngon đúng điệu chỉ với vài bước đơn giản
Nếu phải chọn ra một món ăn gói trọn linh hồn phố Hội, đó chắc chắn là cơm gà. Vẻ ngoài vàng rộm bắt mắt cùng hương vị đậm đà, khó quên đã đưa món ăn này trở thành "huyền thoại" của ẩm thực Việt. Một đĩa cơm gà tròn vị chính là lý do khiến thực khách luôn khao khát được quay lại Hội An thêm nhiều lần nữa.
Bí quyết pha trà thái xanh "bất bại": Thơm nồng, béo ngậy, chuẩn vị như ngoài hàng
Một ly trà thái xanh mát lạnh là sự kết hợp hoàn hảo giữa hương trà thơm nồng, chút chát nhẹ tinh tế và vị sữa béo ngậy tan ngay đầu lưỡi. Còn gì tuyệt vời hơn khi tự tay pha chế thức uống "quốc dân" này để chiêu đãi cả nhà trong những ngày nắng nóng?
Bí quyết làm xôi nếp cẩm sữa chua bằng lò nướng: Cực nhàn mà hạt nếp vẫn dẻo thơm, chuẩn vị
Không cần cầu kỳ hay đắt đỏ, sữa chua nếp cẩm vẫn luôn chiếm trọn 'spotlight' trong danh sách các món ăn vặt nhờ sự kết hợp hương vị cực kỳ độc đáo. Hạt nếp dẻo quánh quyện cùng sữa chua mát lạnh, không chỉ bắt mắt về phần nhìn mà còn 'gây nghiện' ngay từ muỗng đầu tiên.
Bỏ ngay thói quen cho đường sớm khi nấu chè đậu đen, thêm một thìa gia vị này đảm bảo đậu mềm như nhung
Chẳng cần ra hàng quán, bạn hoàn toàn có thể tự tay vào bếp với bí quyết nấu chè đậu đen cực nhanh nhừ. Từng hạt đậu chín mềm, ngọt thanh sẽ là món quà giải nhiệt tuyệt vời, xua tan cái nắng nóng oi ả cho cả gia đình.
Chẳng cần cao lương mỹ vị, chỉ cần đĩa chả ốc này là "đánh bay" nồi cơm
Giữa muôn vàn cao lương mỹ vị, món chả ốc dân dã vẫn nghiễm nhiên chiếm một vị trí trang trọng trong lòng những người sành ăn. Cái vị ngọt thanh của ốc, cay nồng của gừng và mùi thơm đặc trưng của các loại rau gia vị như khơi gợi lại cả một bầu trời ký ức tuổi thơ, khiến lòng người cứ thế mà say, mà nhớ mãi không thôi.
Bí quyết làm bánh chuối nướng mềm ngọt, vàng ruộm chỉ trong 30 phút
Một buổi sáng thong thả hay những giờ nghỉ giải lao sẽ thêm phần trọn vẹn với món bánh chuối nướng thơm lừng. Không chỉ là lựa chọn tiện lợi cho bữa sáng, món bánh này còn chiếm trọn cảm tình bởi sự mềm ngọt, dễ ăn và cách làm thì vô cùng đơn giản.
Đừng chỉ dùng nấu canh! Đem tía tô kết hợp với lá hẹ theo cách này, cả nhà gắp không dừng tay
Không chỉ đơn thuần là những loại rau gia vị quen thuộc, lá tía tô và lá hẹ còn được ví như những "vị thuốc xanh" trong Đông y với công dụng chữa bệnh tuyệt vời. Khi kết hợp bộ đôi này, bạn sẽ có ngay một món ăn nhẹ vừa lạ miệng, vừa "cuốn" đến miếng cuối cùng, mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa hương vị và sức khỏe.
Khoai mì hấp mỡ hành dẻo thơm, béo ngậy: Món quà quê "gây nghiện" làm cực dễ tại nhà
Nếu muốn tìm lại chút phong vị quê hương giữa lòng đời hối hả, hãy thử một đĩa khoai mì hấp mỡ hành. Giữa muôn vàn cách chế biến, đây có lẽ là món ăn lưu giữ trọn vẹn nhất cái hương thơm nồng nàn và vị ngọt bùi nguyên bản, đủ sức đánh thức mọi giác quan của bất kỳ ai lần đầu thưởng thức.
Biến loại rau "bổ hơn cả thuốc" thành món ngon đưa cơm, ăn đến đâu khỏe đến đó
Nếu bạn đang tìm kiếm một món ăn vừa giàu chất xơ vừa hỗ trợ thanh lọc cơ thể, đừng bỏ qua salad cải thìa. Đây là món ăn kèm lý tưởng, giúp cân bằng hương vị cho các món chính nhiều dầu mỡ, đồng thời mang lại nguồn vitamin xanh dồi dào cho cả nhà.