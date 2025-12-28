Kết quả điều tra bước đầu trong vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện ở Lào Cai khiến 9 người tử vong

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 9 người tử vong, 9 người bị thương thuộc địa phận thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai đã có kết quả điều tra ban đầu.

 

Theo thông tin báo VTC News, sáng 27/12, ô tô 29 chỗ chở đoàn thiện nguyện gặp tai nạn, bị lật ở Lào Cai khiến 18 người thương vong.

Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chđạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an xã Phình Hồ phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân tổ chức đưa người bị thương đi cấp cứu, xác minh danh tính các nạn nhân.

Cơ quan công an cũng đề nghị Sở Y tế huy động lực lượng, điều kiện cần thiết tập trung cứu chữa người bị nạn, đồng thời xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh: VTC News.

Kết quả xác minh, điều tra sơ bộ bước đầu xác định, ô tô khách BKS 29B-614.06 trong quá trình di chuyển xuống dốc có dấu hiệu hệ thống phanh đột ngột mất hiệu lực. Nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường bê tông cua hình chữ S gồm 2 đoạn cua liên tiếp, có độ dốc khoảng 18%. 

Khi đi qua đỉnh dốc và xuống đoạn dốc dài cong cua thì xe lao nhanh do xe đột ngột mất phanh, sau đó trôi tự do đâm vào hộ lan và bị lật ngược. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang hoàn thiện hồ sơ trưng cầu Viện khoa học hình sự Bộ Công an giám định kỹ thuật phương tiện đối với ô tô 29B-614.06 và tập trung xác minh, điều tra, giải quyết vụ việc. 

Vụ tai nạn khiến 18 người thương vong. Ảnh: VTC News. 

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động giao thông nói chung, chủ phương tiện, lái xe dự kiến di chuyển trên địa bàn miền núi cần kiểm tra đảm bảo an toàn kỹ thuật của phương tiện, đồng thời cần trao đổi với chính quyền cơ sở hoặc lực lượng công an cơ sđể trao đổi thông tin nhằm đảm bảo an toàn các điều kiện khi tham gia giao thông như địa hình, thời tiết… để hạn chế thấp nhất tai nạn đáng tiếc xảy ra. 

Như VOV đã đưa tin, khoảng 7h40 hôm nay 27/12, tại xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, đã xảy ra vụ lật xe ở Lào Cai đặc biệt nghiêm trọng. Xe ô tô biển kiểm soát 29B-61406 chđoàn từ thiện đang lưu thông thì bị lật, khiến 9 người tử vong và 8 người bị thương.

