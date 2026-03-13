Từ 13/3 đến 15/3/2026, 3 con giáp có cung Tài Lộc mở rộng, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền của dồi dào, giàu có tưng bừng

Tâm linh - Tử vi 13/03/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp có cung Tài Lộc mở rộng, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền của dồi dào, giàu có tưng bừng từ 13/3 đến 15/3/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Hợi 

Từ 13/3 đến 15/3/2026, nhờ Tam Hợp, người tuổi Hợi làm gì cũng nhanh nhẹn, sáng suốt, đưa ra quyết định dứt khoát nên chớp được thời cơ chính xác. Con giáp này nên tận dụng khí thế này để thực hiện những việc quan trọng mà mình đã dự định từ lâu. 

Từ 13/3 đến 15/3/2026, 3 con giáp có cung Tài Lộc mở rộng, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền của dồi dào, giàu có tưng bừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Vận tài lộc cũng đang có chiều hướng khởi sắc liên tục, đây là tín hiệu tốt cho người tuổi Hợi để tiếp tục phát triển hơn nữa trong lĩnh vực đang theo đuổi. Thu nhập tăng cũng giúp con giáp này tự tin hơn trong các dự định tương lai của mình.

 

Nhân duyên của của Hợi với những người khác giới tuy tốt nhưng lại không phát triển ổn định. Có lúc tưởng như đã chạm tay vào hạnh phúc thì lại vuột mất. Hãy chú ý những đối tượng tiếp cận mình liệu có phải là thực lòng thực dạ hay không trước khi có những quyết định tiếp theo.

Con giáp tuổi Ngọ 

Từ 13/3 đến 15/3/2026, công việc của người tuổi Ngọ vô cùng suôn sẻ thuận lợi nhờ có Thiên Ấn đỡ đầu. Bản mệnh mạnh dạn làm theo những kế hoạch đã đề ra của mình và thu được không ít thành quả. 

Từ 13/3 đến 15/3/2026, 3 con giáp có cung Tài Lộc mở rộng, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền của dồi dào, giàu có tưng bừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngày này bản mệnh càng đầu tư nhiều công sức vào công việc thì thành quả gặt hái được lại càng thêm rực rỡ. Đừng để mình bị nản lòng bởi những khó khăn phía trước, bạn sẽ được đền bù xứng đáng cả thôi. Hãy coi đó như như thử thách xem khả năng chịu đựng và đương đầu trước sóng gió của mình đến đâu.

 

Ngũ hành Thủy – Hỏa xung khắc nên vận trình tình cảm của những chú Ngựa trong ngày hôm nay chẳng được như ý muốn. Người độc thân chưa tìm được người tâm đầu ý hợp, dù vẫn có một vài đối tượng tán tỉnh nhưng lắm mối tối nằm không, mọi chuyện chẳng đi đến đâu.

Con giáp tuổi Tý 

Từ 13/3 đến 15/3/2026, Chính Ấn nhập mệnh đem lại sự sáng suốt, tài trí cho những bạn tuổi Tý. Tuổi này tuy thấp bé nhưng làm việc gì cũng nhanh nhẹn, thoăn thoắt hơn người. Bạn không ham danh lợi, giỏi đấu tranh vì bản thân nhưng có lẽ vì còn thiếu chút dũng cảm nên chưa thể bứt phá trong thời gian này. 

Từ 13/3 đến 15/3/2026, 3 con giáp có cung Tài Lộc mở rộng, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền của dồi dào, giàu có tưng bừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Đường tiền bạc tốt đẹp nhờ Tam Hợp chiếu cố. Hôm nay Tý gặp may trong chuyện ký kết hợp đồng, buôn bán, nhập hàng, khai trương. Tuổi này nên tự tin về con đường mình đang đi, có thể số tiền bạn kiếm không quá lớn nhưng nó đủ để bạn an tâm trong thời gian tới.

 

Đường tình cảm xuống dốc vì Thổ Thủy tương khắc. Hôm nay nếu ra ngoài thì vợ chồng dễ cãi nhau vì những chuyện không đáng. Người trong họ có kẻ cố tình nói xấu gia đình bạn, không thích nhìn bạn thành công hơn họ.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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