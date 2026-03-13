Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (14, 15 tháng 3), 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, phất lên như Phượng Hoàng, hóa thành đại gia giàu có

Tâm linh - Tử vi 13/03/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, phất lên như Phượng Hoàng, hóa thành đại gia giàu có vào 2 ngày cuối tuần (14, 15 tháng 3) này nhé!

Con giáp tuổi Tuất 

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (14, 15 tháng 3), cục diện Lục Hợp Thái Tuế mang tới cho tuổi Tuất nhiều may mắn. Năng lực của bạn đã được công nhận, hôm nay hãy phát huy mạnh mẽ hơn nữa. Khi bạn hoàn thành được nhiệm vụ sẽ khiến cho mọi người công nhận và có cơ hội được đề xuất lên vị trí tốt hơn. 

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (14, 15 tháng 3), 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, phất lên như Phượng Hoàng, hóa thành đại gia giàu có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngày này bạn cũng có thể mở rộng thêm các mối quan hệ xã hội của mình. Nếu là những người đứng trên cương vị lãnh đạo, bạn có thể suy nghĩ đến việc kí kết hợp đồng với đối tác, nhiều khả năng sẽ mang lại lợi nhuận cho công ty của mình.

 

Nhân duyên đến rất bất ngờ, hôm nay bạn có thể sẽ cảm thấy mọi chuyện diễn tiến quá nhanh chóng, không thể tin nổi mình lại rơi vào lưới tình nhanh như thế. Các cặp đôi cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của nửa kia đối với mình, tình cảm ngày càng khăng khít.

Con giáp tuổi Mão 

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (14, 15 tháng 3), Tam Hợp cục mang tới cho người tuổi Mão những tin tức tích cực. Bạn có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp cũng như tài lộc, nếu nhanh tay nắm bắt thì chắc chắn sẽ thu về thành quả như mong muốn.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (14, 15 tháng 3), 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, phất lên như Phượng Hoàng, hóa thành đại gia giàu có - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Đặc biệt, bạn còn có cơ hội nâng cao thu nhập của mình bằng nghề tay trái hoặc buôn bán kinh doanh. Nếu con giáp này vốn là người có nhiều tham vọng và tự đặt ra cho mình rất nhiều mục tiêu, thì sẽ dễ dàng đạt được những mục tiêu đó.

 

Thủy sinh Mộc cũng giúp đôi lứa hàn gắn những rạn nứt tình cảm từ trước đó. Cả bả và nửa kia đều chủ động nhún nhường đối phương để giữ gìn mối quan hệ hiện tại, không thể những tranh cãi vô nghĩa phá hỏng tình yêu của mình.

Con giáp tuổi Tỵ 

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (14, 15 tháng 3), vận trình ngày mới có sự góp mặt của Thực Thần nên công việc của Tỵ cũng thoải mái hơn rất nhiều. Ngày này có lợi cho những bạn làm kế toán, tài chính, ngân hàng, đầu tư làm ăn. Những bạn làm hàng ăn thì xởi lởi, vui tính nên được khách hàng ủng hộ nhiệt tình là chuyện đương nhiên. 

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (14, 15 tháng 3), 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, phất lên như Phượng Hoàng, hóa thành đại gia giàu có - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Đường tiền bạc trong ngày khá may mắn, dù thu nhập không tăng cao nhưng bạn lại có những niềm vui khác bù đắp. Ngày này có lộc ăn uống, quà cáp, hãy cứ hoan hỉ đón nhận. Bạn nên làm việc thiện nhiều hơn để thời gian tới kiếm tiền thuận lợi hơn, xởi lởi thì trời cho. 

 

Tình cảm thăng hoa nhờ cục diện Hỏa sinh Thổ. Sống lương thiện thì trời xanh sẽ an bài, ai sống lỗi với mình thì sẽ nhận lại quả báo. Người khác dễ nghe theo ý kiến của bạn nhờ sự thuyết phục tài tình và cách ăn nói được lòng người.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần này (14 và 15/3), 3 con giáp vàng bạc đầy nhà, giàu sang bủa vây, đổi đời Phú Quý

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần này (14 và 15/3), 3 con giáp vàng bạc đầy nhà, giàu sang bủa vây, đổi đời Phú Quý

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vàng bạc đầy nhà, giàu sang bủa vây, đổi đời Phú Quý vào 2 ngày cuối tuần này (14 và 15/3) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (14, 15 tháng 3), 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, phất lên như Phượng Hoàng, hóa thành đại gia giàu có

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (14, 15 tháng 3), 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, phất lên như Phượng Hoàng, hóa thành đại gia giàu có

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/3/2026, 3 con giáp tài vận thăng hoa, tiền bạc đầy túi, của nả nhiều không đếm xuể, sự nghiệp lên hương

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/3/2026, 3 con giáp tài vận thăng hoa, tiền bạc đầy túi, của nả nhiều không đếm xuể, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 13/3/2026, Ngọc Hoàng chấm sổ vàng, Thần Tài rót tiền, một bước đổi đời giàu sang sung túc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 13/3/2026, Ngọc Hoàng chấm sổ vàng, Thần Tài rót tiền, một bước đổi đời giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, 3 con giáp đắc Tài đắc Lộc, tiền nhiều như nước, số mệnh Phú Quý, cuộc sống dư dả giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, 3 con giáp đắc Tài đắc Lộc, tiền nhiều như nước, số mệnh Phú Quý, cuộc sống dư dả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Tử vi thứ Bảy 14/3/2026 của 12 con giáp dự đoán: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Bảy 14/3/2026 của 12 con giáp dự đoán: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
NÓNG: Giá xăng dầu trong nước bật tăng trở lại từ 22h ngày 12/3/2026

NÓNG: Giá xăng dầu trong nước bật tăng trở lại từ 22h ngày 12/3/2026

Đời sống 3 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp chuẩn bị phát Tài phát Lộc, tiền đếm mãi không hết, đổi đời giàu sụ, thoát nghèo thành công

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp chuẩn bị phát Tài phát Lộc, tiền đếm mãi không hết, đổi đời giàu sụ, thoát nghèo thành công

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 13/3/2026, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, sự nghiệp hồng phát, tiền của khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 13/3/2026, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, sự nghiệp hồng phát, tiền của khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 6h sáng mai, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tài chính vững vàng, của cải ngập tràn

Đúng 6h sáng mai, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tài chính vững vàng, của cải ngập tràn

Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc "gia truyền 3 đời" dỏm

Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc "gia truyền 3 đời" dỏm

Phẫn nộ nam sinh bị bạn học cùng lớp dùng bút bi đâm kín đùi

Phẫn nộ nam sinh bị bạn học cùng lớp dùng bút bi đâm kín đùi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/3/2026, 3 con giáp tài vận thăng hoa, tiền bạc đầy túi, của nả nhiều không đếm xuể, sự nghiệp lên hương

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/3/2026, 3 con giáp tài vận thăng hoa, tiền bạc đầy túi, của nả nhiều không đếm xuể, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 13/3/2026, Ngọc Hoàng chấm sổ vàng, Thần Tài rót tiền, một bước đổi đời giàu sang sung túc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 13/3/2026, Ngọc Hoàng chấm sổ vàng, Thần Tài rót tiền, một bước đổi đời giàu sang sung túc

Đúng ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, 3 con giáp đắc Tài đắc Lộc, tiền nhiều như nước, số mệnh Phú Quý, cuộc sống dư dả giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, 3 con giáp đắc Tài đắc Lộc, tiền nhiều như nước, số mệnh Phú Quý, cuộc sống dư dả giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Bảy 14/3/2026 của 12 con giáp dự đoán: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Bảy 14/3/2026 của 12 con giáp dự đoán: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm