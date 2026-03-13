Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (14, 15 tháng 3), cục diện Lục Hợp Thái Tuế mang tới cho tuổi Tuất nhiều may mắn. Năng lực của bạn đã được công nhận, hôm nay hãy phát huy mạnh mẽ hơn nữa. Khi bạn hoàn thành được nhiệm vụ sẽ khiến cho mọi người công nhận và có cơ hội được đề xuất lên vị trí tốt hơn.

Ngày này bạn cũng có thể mở rộng thêm các mối quan hệ xã hội của mình. Nếu là những người đứng trên cương vị lãnh đạo, bạn có thể suy nghĩ đến việc kí kết hợp đồng với đối tác, nhiều khả năng sẽ mang lại lợi nhuận cho công ty của mình.

Nhân duyên đến rất bất ngờ, hôm nay bạn có thể sẽ cảm thấy mọi chuyện diễn tiến quá nhanh chóng, không thể tin nổi mình lại rơi vào lưới tình nhanh như thế. Các cặp đôi cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của nửa kia đối với mình, tình cảm ngày càng khăng khít.

Con giáp tuổi Mão

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (14, 15 tháng 3), Tam Hợp cục mang tới cho người tuổi Mão những tin tức tích cực. Bạn có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp cũng như tài lộc, nếu nhanh tay nắm bắt thì chắc chắn sẽ thu về thành quả như mong muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, bạn còn có cơ hội nâng cao thu nhập của mình bằng nghề tay trái hoặc buôn bán kinh doanh. Nếu con giáp này vốn là người có nhiều tham vọng và tự đặt ra cho mình rất nhiều mục tiêu, thì sẽ dễ dàng đạt được những mục tiêu đó.

Thủy sinh Mộc cũng giúp đôi lứa hàn gắn những rạn nứt tình cảm từ trước đó. Cả bả và nửa kia đều chủ động nhún nhường đối phương để giữ gìn mối quan hệ hiện tại, không thể những tranh cãi vô nghĩa phá hỏng tình yêu của mình.

Con giáp tuổi Tỵ

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (14, 15 tháng 3), vận trình ngày mới có sự góp mặt của Thực Thần nên công việc của Tỵ cũng thoải mái hơn rất nhiều. Ngày này có lợi cho những bạn làm kế toán, tài chính, ngân hàng, đầu tư làm ăn. Những bạn làm hàng ăn thì xởi lởi, vui tính nên được khách hàng ủng hộ nhiệt tình là chuyện đương nhiên.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tiền bạc trong ngày khá may mắn, dù thu nhập không tăng cao nhưng bạn lại có những niềm vui khác bù đắp. Ngày này có lộc ăn uống, quà cáp, hãy cứ hoan hỉ đón nhận. Bạn nên làm việc thiện nhiều hơn để thời gian tới kiếm tiền thuận lợi hơn, xởi lởi thì trời cho.

Tình cảm thăng hoa nhờ cục diện Hỏa sinh Thổ. Sống lương thiện thì trời xanh sẽ an bài, ai sống lỗi với mình thì sẽ nhận lại quả báo. Người khác dễ nghe theo ý kiến của bạn nhờ sự thuyết phục tài tình và cách ăn nói được lòng người.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!