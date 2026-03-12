Nữ streamer tạm rời khỏi khung hình để nghỉ ngơi và được trợ lý xoa bóp với hy vọng giảm bớt sự khó chịu. Khi quay lại trước ống kính, sắc mặt cô ngày càng chuyển biến xấu, biểu cảm đau đớn tăng dần và liên tục chạm vào gáy.

Nạn nhân là người nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh "Sister Wang Zha", sở hữu lượng người theo dõi ổn định nhờ công việc livestream bán hàng thời trang nữ. Các đoạn cắt từ buổi phát sóng hôm 9/3 cho thấy khi đang thử và giới thiệu trang phục, cô đột ngột than đau đầu và cổ, liên tục kêu "khó chịu". Nữ streamer tạm rời khỏi khung hình để nghỉ ngơi và được trợ lý xoa bóp với hy vọng giảm bớt sự khó chịu. Khi quay lại trước ống kính, sắc mặt cô ngày càng chuyển biến xấu, biểu cảm đau đớn tăng dần và liên tục chạm vào gáy. Nhận thấy không thể trụ vững, cô hét lớn: "Mau gọi 120 (số cấp cứu tại Trung Quốc), tôi sắp ngã rồi". Nhân viên y tế có mặt tại hiện trường nhưng cô đã không qua khỏi. Lễ tang của nữ streamer diễn ra sáng 11/3, nguyên nhân được xác định có thể là đột quỵ.

Bạn bè cho biết "Sister Wang Zha" vốn có thể trạng tốt, theo Jimu News. Tuy nhiên, cô thường xuyên thức khuya, ngủ ít và làm việc cường độ cao để duy trì lượng người theo dõi. Nạn nhân từng than phiền chứng nhức đầu trước dịp Tết. Hình ảnh phút cuối đời của cô phát trực tiếp đã gây chú ý trên mạng xã hội nước này. Khán giả xót xa và cảnh báo nhau về nguy cơ vắt kiệt sức lao động trong ngành sáng tạo nội dung số. Video "Sister Wang Zha" kêu đau đầu lúc đang livestream bán quần á Phân tích y khoa về vụ việc, bác sĩ Chen Long, Giám đốc Hiệp hội Đột quỵ Đài Loan, giải thích đột quỵ xuất huyết não xảy ra khi mạch máu trong não vỡ do huyết áp cao, vỡ phình động mạch hoặc xuất huyết dưới nhện. Khối máu đông lập tức chèn ép mô não lân cận, làm tăng áp lực nội sọ, dẫn đến hôn mê và tử vong. Khoảng 40-50% bệnh nhân mất mạng trước khi đến bệnh viện do ngưng tim. Tỷ lệ tử vong lên tới 60% nếu xuất huyết thân não.

Chuyên gia cho hay hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ lớn nhất gây đột quỵ, khiến tỷ lệ mắc bệnh ở người hút thuốc cao gấp 2 đến 3 lần. Thuốc lá chứa nhiều loại hóa chất, trong đó nicotine kích thích hệ thần kinh giao cảm, làm nhịp tim nhanh, tăng huyết áp và tăng độ nhớt của máu. Trong khi đó, hắc ín gây ảnh hưởng đến quá trình tuần hoàn oxy và máu lên não, làm tăng nguy cơ xuất huyết, nhồi máu não. Bên cạnh thói quen sinh hoạt không lành mạnh, những người mắc các bệnh nền "tam cao" (huyết áp cao, mỡ máu cao, đường huyết cao) hoặc có tiền sử gia đình bị đột quỵ đều thuộc nhóm nguy cơ cao. Thực tế lâm sàng cho thấy có tới 50% bệnh nhân từng trải qua các cơn đột quỵ thầm lặng mà không có triệu chứng rõ ràng.

