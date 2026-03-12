Phẫn nộ nam sinh bị bạn học cùng lớp dùng bút bi đâm kín đùi

Đời sống 12/03/2026 16:51

Ngày 13/2, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm hình ảnh về một em học sinh bị bạn cùng lớp đâm hàng chục vết đâm nhỏ vào người. Sự việc được cho là xảy ra tại Trường THCS Mậu A, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 9/3, tại lớp 7G của Trường THCS Mậu A xảy ra mâu thuẫn giữa em P.M.T. (SN 2011) và em N.T.H.L. (SN 2013).

Nhà chức trách cho biết nguyên nhân vụ việc được xác định là vào sáng 9/3, hai em học sinh trên tranh chấp chỗ ngồi trong lớp, nên em N.T.H.L. đã dùng bút bi đâm nhiều lần vào đùi của em P.M.T., tuy nhiên do T. không kêu đau và không có ý kiến với các thầy cô giáo nên N.T.H.L. tiếp tục thực hiện hành vi này thêm một số lần khác.

"Đến sáng 10/3, em N.T.H.L. tiếp tục lấy bút bi để đâm vào đùi của em T. thêm khoảng 20 lần nữa", báo cáo của Trường THCS Mậu A nêu rõ.

Phẫn nộ nam sinh bị bạn học cùng lớp dùng bút bi đâm kín đùi - Ảnh 1
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Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sau khi xảy ra sự việc, phía nhà trường đã yêu cầu học sinh vi phạm viết bản tường trình, bản kiểm điểm, thông báo cho phụ huynh học sinh, phối hợp với gia đình trong việc quản lý và giáo dục học sinh.

Tiếp đó, Trường THCS Mậu A đã báo cáo cấp ủy và chính quyền địa phương để hỗ trợ, chỉ đạo nhà trường trong việc xử lý và giáo dục học sinh; phối hợp với Công an xã Mậu A để tìm hiểu vụ việc, giáo dục học sinh; nắm bắt tình hình sức khỏe của học sinh bị thương, tổ chức thăm hỏi học sinh và gia đình.

Cũng theo lãnh đạo Trường THCS Mậu A, sau khi xảy ra sự việc, em N.T.H.L. đã nghiêm túc nhận lỗi và rút kinh nghiệm, tự kiểm điểm lại lỗi của mình, xin lỗi em P.M.T. trước mặt nhà trường và gia đình 2 bên.

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