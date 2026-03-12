Phẫn nộ nam sinh bị bạn học cùng lớp dùng bút bi đâm kín đùi

Đời sống 12/03/2026 16:51

Ngày 13/2, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm hình ảnh về một em học sinh bị bạn cùng lớp đâm hàng chục vết đâm nhỏ vào người. Sự việc được cho là xảy ra tại Trường THCS Mậu A, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 9/3, tại lớp 7G của Trường THCS Mậu A xảy ra mâu thuẫn giữa em P.M.T. (SN 2011) và em N.T.H.L. (SN 2013).

Nhà chức trách cho biết nguyên nhân vụ việc được xác định là vào sáng 9/3, hai em học sinh trên tranh chấp chỗ ngồi trong lớp, nên em N.T.H.L. đã dùng bút bi đâm nhiều lần vào đùi của em P.M.T., tuy nhiên do T. không kêu đau và không có ý kiến với các thầy cô giáo nên N.T.H.L. tiếp tục thực hiện hành vi này thêm một số lần khác.

"Đến sáng 10/3, em N.T.H.L. tiếp tục lấy bút bi để đâm vào đùi của em T. thêm khoảng 20 lần nữa", báo cáo của Trường THCS Mậu A nêu rõ.

Phẫn nộ nam sinh bị bạn học cùng lớp dùng bút bi đâm kín đùi - Ảnh 1
Bài đăng gây xôn xao MXH

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sau khi xảy ra sự việc, phía nhà trường đã yêu cầu học sinh vi phạm viết bản tường trình, bản kiểm điểm, thông báo cho phụ huynh học sinh, phối hợp với gia đình trong việc quản lý và giáo dục học sinh.

Tiếp đó, Trường THCS Mậu A đã báo cáo cấp ủy và chính quyền địa phương để hỗ trợ, chỉ đạo nhà trường trong việc xử lý và giáo dục học sinh; phối hợp với Công an xã Mậu A để tìm hiểu vụ việc, giáo dục học sinh; nắm bắt tình hình sức khỏe của học sinh bị thương, tổ chức thăm hỏi học sinh và gia đình.

Cũng theo lãnh đạo Trường THCS Mậu A, sau khi xảy ra sự việc, em N.T.H.L. đã nghiêm túc nhận lỗi và rút kinh nghiệm, tự kiểm điểm lại lỗi của mình, xin lỗi em P.M.T. trước mặt nhà trường và gia đình 2 bên.

Bé gái 3 tuổi rơi xuống sông sau nhà tử vong thương tâm

Bé gái 3 tuổi rơi xuống sông sau nhà tử vong thương tâm

Chiều 11/3, một lãnh đạo UBND xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến bé gái 3 tuổi tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   dùng bút bi đâm kín đù tin moi mạng xã hội

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, Thần Tài dẫn đường, quý nhân dìu dắt, 3 con giáp như 'ngọa hổ tàng long', tiền bạn rủng rỉnh, duyên lành ùa đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, Thần Tài dẫn đường, quý nhân dìu dắt, 3 con giáp như 'ngọa hổ tàng long', tiền bạn rủng rỉnh, duyên lành ùa đến

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Lý do Tôn Lệ được nhắc đến như chuẩn mực của đẳng cấp 'thị hậu'

Lý do Tôn Lệ được nhắc đến như chuẩn mực của đẳng cấp 'thị hậu'

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp đổi đời giàu sang, tiền 'chảy' vào túi rủng rỉnh, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp đổi đời giàu sang, tiền 'chảy' vào túi rủng rỉnh, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần, 3 con giáp thay vận đổi mệnh, làm ăn phát tài, ngồi không hưởng lộc, hứa hẹn giàu có rực rỡ

Tử vi 3 ngày cuối tuần, 3 con giáp thay vận đổi mệnh, làm ăn phát tài, ngồi không hưởng lộc, hứa hẹn giàu có rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Phim của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi làm 'dậy sóng' cuộc đua phim cổ trang

Phim của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi làm 'dậy sóng' cuộc đua phim cổ trang

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Phẫn nộ nam sinh bị bạn học cùng lớp dùng bút bi đâm kín đùi

Phẫn nộ nam sinh bị bạn học cùng lớp dùng bút bi đâm kín đùi

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Một ca sĩ nhập viện cấp cứu giữa đêm, hủy tham gia đêm nhạc tại Hà Nội

Một ca sĩ nhập viện cấp cứu giữa đêm, hủy tham gia đêm nhạc tại Hà Nội

Hậu trường 1 giờ 54 phút trước
Bất ngờ Chương Tử Di 'hạ mình' đi xin kịch bản để đóng phim

Bất ngờ Chương Tử Di 'hạ mình' đi xin kịch bản để đóng phim

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Nữ streamer đột tử trên sóng trực tiếp sau 10 phút kêu đau đầu khó chịu

Nữ streamer đột tử trên sóng trực tiếp sau 10 phút kêu đau đầu khó chịu

Thế giới 2 giờ 12 phút trước
Đúng 2 ngày 13 và 14/3/2026, 3 con giáp uống no lộc trời, một bước lên hương, giàu sang khỏi bàn, đổi đời trong gang tấc

Đúng 2 ngày 13 và 14/3/2026, 3 con giáp uống no lộc trời, một bước lên hương, giàu sang khỏi bàn, đổi đời trong gang tấc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 6h sáng mai, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tài chính vững vàng, của cải ngập tràn

Đúng 6h sáng mai, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tài chính vững vàng, của cải ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp Tài Lộc hanh thông, đạp trúng hố vàng, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp Tài Lộc hanh thông, đạp trúng hố vàng, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc "gia truyền 3 đời" dỏm

Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc "gia truyền 3 đời" dỏm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nguyên nhân vỉa hè nóng bất thường nóng bất thường 40-50 độ C ở Hà Nội

Nguyên nhân vỉa hè nóng bất thường nóng bất thường 40-50 độ C ở Hà Nội

Xe tải đang chạy bất ngờ bốc cháy dữ dội trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Xe tải đang chạy bất ngờ bốc cháy dữ dội trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc "gia truyền 3 đời" dỏm

Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc "gia truyền 3 đời" dỏm

Đưa bạn trai về nhà, cô gái bị trộm đồng hồ Rolex hơn 270 triệu

Đưa bạn trai về nhà, cô gái bị trộm đồng hồ Rolex hơn 270 triệu

Hà Tĩnh: Phát hiện xe tải chở 2,6 tấn thực phẩm bẩn đang trên đường đi tiêu thụ

Hà Tĩnh: Phát hiện xe tải chở 2,6 tấn thực phẩm bẩn đang trên đường đi tiêu thụ

Giá vàng hôm nay, ngày 12/3/2026: Quay đầu giảm 1,4 triệu đồng, SJC bán ra còn 185,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/3/2026: Quay đầu giảm 1,4 triệu đồng, SJC bán ra còn 185,8 triệu đồng/lượng