Tâm linh - Tử vi 12/03/2026 17:45

Tuổi Dậu

Vì được Thần Tài chiếu cố và quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu chỉ cần chăm chỉ làm việc thì ý nguyện gì cũng thành công cả. Kết hợp với trí tuệ thiên bẩm, quyết đoán, tự lực cánh sinh, lại được người thân ủng hộ hết mình nên tuổi Dậu làm việc rất thành công.

Tuổi Dậu tiền bạc rủng rỉnh, có người mời ăn, mời chơi. Thời điểm này, tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân, được hướng dẫn tận tình, nhờ vậy mà mở ra được nhiều triển vọng mới, gặt hái được nhiều của cải hơn.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, Thần Tài dẫn đường, quý nhân dìu dắt, 3 con giáp như 'ngọa hổ tàng long', tiền bạn rủng rỉnh, duyên lành ùa đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý được Tam Hợp nâng đỡ nên làm gì cũng thuận lợi. Với sự thông minh và nhanh nhạy của bản thân, tuổi Tý sẽ biến thử thách thành thời cơ, gặt hái nhiều thành công. Không những vậy, Tý còn được quý nhân phù trợ nên khó khăn nào cũng vượt qua.

Nếu làm kinh doanh, con giáp này sẽ với thời cơ gặp những mối làm ăn triển vọng. Trong thời gian sắp tới, dòng tiền chảy về túi nhiều vô số kể. Những dự án đầu tư trước đó vốn đang gặp trắc trở cũng sẽ tiện dụng vượt qua lúc với quý nhân kề bên chỉ lối giúp họ thu về số vốn ban sơ.

Đây là giai đoạn tốt cho tuổi Tỵ thể sự thông minh của mình, và nó sẽ rất có ích trong việc giúp con giáp này xây dựng sự tự tin, chuẩn bị cho những sự kết nối và thăng tiến trong tương lai.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, Thần Tài dẫn đường, quý nhân dìu dắt, 3 con giáp như 'ngọa hổ tàng long', tiền bạn rủng rỉnh, duyên lành ùa đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của tuổi Dần có chút không thuận lợi. Người tuổi này cần nên đề phòng vì có thể sẽ gặp phải kẻ lợi dụng phá hoại con đường công danh của mình. Ngoài ra, bản mệnh cần nên bắt tay vào những kế hoạch lâu dài để vững chắc trên con đường sự nghiệp của mình. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà tăng cao. Mặc dù công việc diễn ra gặp ít rắc rối nhưng nhờ có khả năng quản lý tài chính tốt, bản mệnh vẫn có thể chi tiêu một cách thoải mái, không cần phải lo lắng. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm không được tốt đẹp. Mối quan hệ tình cảm của bạn và người ấy có khả năng rạn nứt cao do có kẻ thứ ba xen vào. Hãy giữ vững lòng tin với nhau thì chuyện tình cảm của cả hai mới tốt đẹp trở lại. 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, Thần Tài dẫn đường, quý nhân dìu dắt, 3 con giáp như 'ngọa hổ tàng long', tiền bạn rủng rỉnh, duyên lành ùa đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

