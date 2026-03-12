Kể từ ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp 'ăn lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 12/03/2026 15:45

3 con giáp 'ăn lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù.

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần diễn ra vô cùng thuận lợi và hanh thông. Bạn còn may mắn được cấp trên tạo điều kiện trong mọi bước đi nên dù gặp thử thách cũng nhanh chóng vượt qua. Việc đứng ở những vị trí quan trọng giúp tuổi Dần thể hiện tốt bản lĩnh của mình, nhờ đó mà được cấp trên đánh giá cao hơn. 

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ rực rỡ khởi sắc. Những người có ý định kết hôn thì nên tiến hành ngay vì đây là thời điểm thích hợp để cả hai về chung một nhà. Người độc thân nên mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình với người thầm thương trộm nhớ.

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp 'ăn lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra thuận lợi và suôn sẻ ngoạn mục. Nhờ có quý nhân nâng đỡ nên mọi bước đi của con giáp này đều được hỗ trợ hết mình. Việc đưa ra những đánh giá chính xác và quyết định khách quan sẽ giúp bạn cũng đạt được hiệu quả công việc như mong muốn.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ tương đối tốt đẹp và đón nhận niềm niềm vui sướng. Người độc thân thông qua sự mai mối, giới thiệu mà có buổi hẹn hò lãng mạn. Các cặp đôi có được một ngày lãng mạn, vui vẻ bên cạnh nhau.

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp 'ăn lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra vô cùng dễ dàng trong thời điểm tới. Đây là cơ hội tốt để người tuổi này thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình ở lĩnh vực yêu thích. Nếu nhanh nhạy nắm bắt mọi thời cơ trước mắt, cơ hội thăng tiến dành cho bản mệnh sẽ là rất lớn.

Vận trình tình cảm được đà đi lên. Bạn nhiệt tình tìm cách kéo gần khoảng cách giữa mình và người thầm thương. Có thể người ấy cũng đang dần cảm nhận được tình cảm của bạn. Tuy nhiên, con giáp này cũng luôn yêu hết mình không đắn đo và luôn dành tình yêu sâu đậm cho nửa kia của mình. 

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp 'ăn lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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