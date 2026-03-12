Kể từ ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp 'ăn lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 12/03/2026 15:45

3 con giáp 'ăn lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù.

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần diễn ra vô cùng thuận lợi và hanh thông. Bạn còn may mắn được cấp trên tạo điều kiện trong mọi bước đi nên dù gặp thử thách cũng nhanh chóng vượt qua. Việc đứng ở những vị trí quan trọng giúp tuổi Dần thể hiện tốt bản lĩnh của mình, nhờ đó mà được cấp trên đánh giá cao hơn. 

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ rực rỡ khởi sắc. Những người có ý định kết hôn thì nên tiến hành ngay vì đây là thời điểm thích hợp để cả hai về chung một nhà. Người độc thân nên mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình với người thầm thương trộm nhớ.

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp 'ăn lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra thuận lợi và suôn sẻ ngoạn mục. Nhờ có quý nhân nâng đỡ nên mọi bước đi của con giáp này đều được hỗ trợ hết mình. Việc đưa ra những đánh giá chính xác và quyết định khách quan sẽ giúp bạn cũng đạt được hiệu quả công việc như mong muốn.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ tương đối tốt đẹp và đón nhận niềm niềm vui sướng. Người độc thân thông qua sự mai mối, giới thiệu mà có buổi hẹn hò lãng mạn. Các cặp đôi có được một ngày lãng mạn, vui vẻ bên cạnh nhau.

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp 'ăn lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra vô cùng dễ dàng trong thời điểm tới. Đây là cơ hội tốt để người tuổi này thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình ở lĩnh vực yêu thích. Nếu nhanh nhạy nắm bắt mọi thời cơ trước mắt, cơ hội thăng tiến dành cho bản mệnh sẽ là rất lớn.

Vận trình tình cảm được đà đi lên. Bạn nhiệt tình tìm cách kéo gần khoảng cách giữa mình và người thầm thương. Có thể người ấy cũng đang dần cảm nhận được tình cảm của bạn. Tuy nhiên, con giáp này cũng luôn yêu hết mình không đắn đo và luôn dành tình yêu sâu đậm cho nửa kia của mình. 

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp 'ăn lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp tiền bạc đầy kho, công việc suôn sẻ trăm bề, giàu có nhất nhì muốn gì được nấy

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp tiền bạc đầy kho, công việc suôn sẻ trăm bề, giàu có nhất nhì muốn gì được nấy

3 con giáp tiền bạc đầy kho, công việc suôn sẻ trăm bề, giàu có nhất nhì muốn gì được nấy.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, Thần Tài dẫn đường, quý nhân dìu dắt, 3 con giáp như 'ngọa hổ tàng long', tiền bạn rủng rỉnh, duyên lành ùa đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, Thần Tài dẫn đường, quý nhân dìu dắt, 3 con giáp như 'ngọa hổ tàng long', tiền bạn rủng rỉnh, duyên lành ùa đến

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Lý do Tôn Lệ được nhắc đến như chuẩn mực của đẳng cấp 'thị hậu'

Lý do Tôn Lệ được nhắc đến như chuẩn mực của đẳng cấp 'thị hậu'

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp đổi đời giàu sang, tiền 'chảy' vào túi rủng rỉnh, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp đổi đời giàu sang, tiền 'chảy' vào túi rủng rỉnh, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần, 3 con giáp thay vận đổi mệnh, làm ăn phát tài, ngồi không hưởng lộc, hứa hẹn giàu có rực rỡ

Tử vi 3 ngày cuối tuần, 3 con giáp thay vận đổi mệnh, làm ăn phát tài, ngồi không hưởng lộc, hứa hẹn giàu có rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Phim của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi làm 'dậy sóng' cuộc đua phim cổ trang

Phim của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi làm 'dậy sóng' cuộc đua phim cổ trang

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Phẫn nộ nam sinh bị bạn học cùng lớp dùng bút bi đâm kín đùi

Phẫn nộ nam sinh bị bạn học cùng lớp dùng bút bi đâm kín đùi

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Một ca sĩ nhập viện cấp cứu giữa đêm, hủy tham gia đêm nhạc tại Hà Nội

Một ca sĩ nhập viện cấp cứu giữa đêm, hủy tham gia đêm nhạc tại Hà Nội

Hậu trường 1 giờ 55 phút trước
Bất ngờ Chương Tử Di 'hạ mình' đi xin kịch bản để đóng phim

Bất ngờ Chương Tử Di 'hạ mình' đi xin kịch bản để đóng phim

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Nữ streamer đột tử trên sóng trực tiếp sau 10 phút kêu đau đầu khó chịu

Nữ streamer đột tử trên sóng trực tiếp sau 10 phút kêu đau đầu khó chịu

Thế giới 2 giờ 13 phút trước
Đúng 2 ngày 13 và 14/3/2026, 3 con giáp uống no lộc trời, một bước lên hương, giàu sang khỏi bàn, đổi đời trong gang tấc

Đúng 2 ngày 13 và 14/3/2026, 3 con giáp uống no lộc trời, một bước lên hương, giàu sang khỏi bàn, đổi đời trong gang tấc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 6h sáng mai, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tài chính vững vàng, của cải ngập tràn

Đúng 6h sáng mai, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tài chính vững vàng, của cải ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp Tài Lộc hanh thông, đạp trúng hố vàng, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp Tài Lộc hanh thông, đạp trúng hố vàng, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc "gia truyền 3 đời" dỏm

Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc "gia truyền 3 đời" dỏm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, Thần Tài dẫn đường, quý nhân dìu dắt, 3 con giáp như 'ngọa hổ tàng long', tiền bạn rủng rỉnh, duyên lành ùa đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, Thần Tài dẫn đường, quý nhân dìu dắt, 3 con giáp như 'ngọa hổ tàng long', tiền bạn rủng rỉnh, duyên lành ùa đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp đổi đời giàu sang, tiền 'chảy' vào túi rủng rỉnh, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp đổi đời giàu sang, tiền 'chảy' vào túi rủng rỉnh, không lo thiếu của ăn của để

Tử vi 3 ngày cuối tuần, 3 con giáp thay vận đổi mệnh, làm ăn phát tài, ngồi không hưởng lộc, hứa hẹn giàu có rực rỡ

Tử vi 3 ngày cuối tuần, 3 con giáp thay vận đổi mệnh, làm ăn phát tài, ngồi không hưởng lộc, hứa hẹn giàu có rực rỡ

Đúng 2 ngày 13 và 14/3/2026, 3 con giáp uống no lộc trời, một bước lên hương, giàu sang khỏi bàn, đổi đời trong gang tấc

Đúng 2 ngày 13 và 14/3/2026, 3 con giáp uống no lộc trời, một bước lên hương, giàu sang khỏi bàn, đổi đời trong gang tấc

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần này (14 và 15/3), 3 con giáp vàng bạc đầy nhà, giàu sang bủa vây, đổi đời Phú Quý

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần này (14 và 15/3), 3 con giáp vàng bạc đầy nhà, giàu sang bủa vây, đổi đời Phú Quý

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp tiền bạc đầy kho, công việc suôn sẻ trăm bề, giàu có nhất nhì muốn gì được nấy

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp tiền bạc đầy kho, công việc suôn sẻ trăm bề, giàu có nhất nhì muốn gì được nấy