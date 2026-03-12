Phim của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi làm 'dậy sóng' cuộc đua phim cổ trang

Sao quốc tế 12/03/2026 16:55

Thành tích mới đây đưa phim Trục Ngọc vào nhóm những bộ phim cổ trang nổi bật của năm, đồng thời đưa tên tuổi hai diễn viên chính Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Ngay sau khi lên sóng, bộ phim cổ trang Trục Ngọc nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các nền tảng trực tuyến khi nhiệt độ vượt mốc 10.000 trên hai nền tảng lớn, một cột mốc được xem là thước đo thành công của phim truyền hình Hoa ngữ trong những năm gần đây.

Với Trương Lăng Hách, thành tích của Trục Ngọc mang ý nghĩa đặc biệt khi giúp nam diễn viên trở thành ngôi sao sinh sau năm 1995 đầu tiên đạt cột mốc "ba nền tảng phá vạn". Trước đó, nam diễn viên đã có những dự án thành công trên iQIYI, Tencent Video và Youku, và giờ đây tiếp tục bổ sung thêm một kỷ lục mới vào bảng thành tích của mình.

Phim của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi làm 'dậy sóng' cuộc đua phim cổ trang - Ảnh 1

Sự nghiệp của Trương Lăng Hách trong vài năm gần đây được đánh giá là đi theo hướng khá bền bỉ. Thay vì bùng nổ nhờ một vai diễn duy nhất, nam diễn viên chọn cách xây dựng hình ảnh thông qua từng dự án, từng vai diễn. Những chi tiết như giảm cân để phù hợp với nhân vật, nghiên cứu tâm lý và thiết kế hành động riêng cho vai diễn được xem là minh chứng cho sự nghiêm túc trong nghề.

Tuy nhiên, thành công về dữ liệu cũng kéo theo nhiều tranh luận. Không ít khán giả cho rằng mức độ thảo luận của phim phần lớn xoay quanh sức hút của diễn viên hơn là bản thân nội dung. 

Bên cạnh Trương Lăng Hách, cái tên gây bất ngờ nhất của Trục Ngọc chính là Điền Hi Vi. Nữ diễn viên vốn nổi tiếng với hình tượng "ngọt ngào, đáng yêu", nhưng trong bộ phim mới, cô lại xuất hiện với hình ảnh hoàn toàn khác.

Phim của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi làm 'dậy sóng' cuộc đua phim cổ trang - Ảnh 2Phim của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi làm 'dậy sóng' cuộc đua phim cổ trang - Ảnh 3

Trong phim, nhân vật Phàn Trường Ngọc không chỉ tham gia các phân cảnh tình cảm mà còn xuất hiện trong nhiều cảnh hành động như chiến đấu trong tuyết, đối đầu kẻ thù và tham gia những trận chiến khốc liệt. Hình ảnh một nữ diễn viên có gương mặt ngọt ngào nhưng sẵn sàng "lăn xả" trong các cảnh quay nặng về thể lực đã tạo nên hiệu ứng tương phản mạnh mẽ.

Chính sự đối lập này đã giúp Điền Hi Vi nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Không ít người cho rằng nữ diễn viên đã thoát khỏi khuôn mẫu "nữ thần ngọt ngào" để mở rộng phạm vi diễn xuất của mình.

Thành công của Trục Ngọc cũng đang tạo ra những tác động nhất định đối với cuộc cạnh tranh của thế hệ diễn viên sinh sau năm 1995 trong làng giải trí Hoa ngữ. Với nam diễn viên, việc chứng minh khả năng "gánh phim" luôn là tiêu chí quan trọng để bước vào nhóm ngôi sao hàng đầu. Trong khi đó, với các nữ diễn viên, khả năng thoát khỏi hình tượng quen thuộc và mở rộng vai diễn lại là yếu tố quyết định.

 

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“Trục ngọc” đang là bộ phim Hoa ngữ được quan tâm bậc nhất hiện nay, không chỉ vì nội dung mà còn do những tranh cãi về thành tích.

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