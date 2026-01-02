Chương Nhược Nam và Trương Lăng Hách đạt Top 1 rating toàn bộ các đài truyền hình

Sao quốc tế 02/01/2026 16:15

Cũng nhờ màn song ca ăn ý, tiết mục Tôi rơi lệ của Trương Lăng Hách và Chương Nhược Nam, cảm xúc vỡ tan đạt 2,56% rating, thống trị hoàn toàn bảng xếp hạng tỷ suất người xem, top 1 trong các đài vệ tinh cùng khung giờ.

Tối 31/12, Đài truyền hình Hồ Nam, Trung Quốc đã tổ chức sự kiện âm nhạc Đêm hội Giao thừa 2026, trong đó đáng chú ý nhất là tiết mục song ca của hai diễn viên Trương Lăng Hách và Chương Nhược Nam. Cả hai trình diễn ca khúc Tôi rơi lệ, cảm xúc vỡ tan đầy tình tứ, thậm chí, sau khi xem xong, nhiều khán giả cho rằng nên mời hai diễn viên vào một dự án phim ngôn tình vì họ đứng cạnh nhau rất đẹp đôi và tạo ra tương tác hấp dẫn.

Chương Nhược Nam và Trương Lăng Hách đạt Top 1 rating toàn bộ các đài truyền hình - Ảnh 1Chương Nhược Nam và Trương Lăng Hách đạt Top 1 rating toàn bộ các đài truyền hình - Ảnh 2

Chương Nhược Nam được mệnh danh là "tình đầu quốc dân" của khán giả Trung Quốc. Trên mạng xã hội Trung Quốc có một nhận định để đánh giá sức hút của Chương Nhược Nam như sau: "Các chàng trai thích ngắm nhìn Chương Nhược Nam giống như con gái thích nhìn Hứa Quang Hán vậy". Hai ngôi sao trên được đánh giá là người tình trong mộng của giới trẻ xứ Trung, nhận được cảm tình của hàng chục triệu người dùng mạng xã hội. Trước đó một video ngắn của Chương Nhược Nam thu hút tới 10 triệu lượt thích trong thời gian ngắn càng chứng minh danh xưng "tình đầu quốc dân" xứng đáng với nữ diễn viên.

QQ đánh giá Chương Nhược Nam mang vẻ đẹp trong sáng, đáng yêu. Khi nữ diễn viên thể hiện tâm trạng buồn, khóc sẽ khiến người xem muốn bảo vệ cô. Bên cạnh đó, Chương Nhược Nam cũng trẻ trung hơn so với độ tuổi. Ở độ tuổi U30, Chương Nhược Nam vẫn có thể vào vai học sinh cấp 3, sinh viên đại học rất tự nhiên mà không khiến người xem khó chịu. Đó là bởi nét thanh xuân và nụ cười dễ mến của nữ diễn viên.

Chương Nhược Nam và Trương Lăng Hách đạt Top 1 rating toàn bộ các đài truyền hình - Ảnh 3Chương Nhược Nam và Trương Lăng Hách đạt Top 1 rating toàn bộ các đài truyền hình - Ảnh 4

Trong sự kiện Đêm hội giao thừa, Chương Nhược Nam mặc chiếc váy màu xanh ngọc bích đính pha lê sang trọng nhưng cũng thể hiện sự trong sáng cuốn hút. Trong khi đó, Trương Lăng Hách xuất hiện như chàng bạch mã hoàng tử với chiều cao 1,88 m nổi bật. Với lợi thế chiều cao và thần thái thời thượng cuốn hút, anh hoàn toàn làm chủ sân khấu, làm bùng nổ cảm xúc của khán giả với màn catwalk trong tiết mục Người mẫu.

Đây không phải lần đầu Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách có thái độ lạnh nhạt với đối phương. Thậm chí, khi được sắp xếp quảng bá cùng nhau, cả hai cũng thể hiện sự xa cách, không gần gũi và có những cử chỉ thân mật vui vẻ như những cặp đôi màn ảnh khác.

