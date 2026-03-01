Thêm một vụ ngộ độc bánh mì ở TP.HCM khiến 17 người vào bệnh viện cấp cứu

Đời sống 01/03/2026 11:50

Ngày 1/3, Phòng nghiệp vụ y, Sở Y tế TP HCM cho biết đã chỉ đạo các bệnh viện rà soát việc tiếp nhận điều trị đối với những người bệnh có yếu tố dịch tễ liên quan đến tiệm bánh mì trên.

 

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 1/3, Sở Y tế TPHCM cho biết đã ghi nhận 17 trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm đến khám và điều trị tại các bệnh viện, sau khi ăn bánh mì trên địa bàn phường Hạnh Thông.

Theo đó, tính đến 10h ngày 1/3, Sở Y tế TPHCM ghi nhận 17 trường hợp đến khám và điều trị tại nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố. Cụ thể, Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu và điều trị 12 ca, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 4 ca, và trường hợp còn lại vào Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức.

Đa số các trường hợp người bệnh có các triệu chứng đường tiêu hóa như nôn ói, đau bụng, sốt… sau khi sử dụng thực phẩm tại quán bánh mì A.C. nằm trên đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông, TPHCM.

Ít nhất 6 bệnh nhân đã nhập viện điều trị, trong khi các trường hợp có biểu hiện nhẹ được kê toa điều trị ngoại trú và tiếp tục theo dõi tại nhà.

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Một trường hợp bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, điều trị tại bệnh viện ở TPHCM. Ảnh: Báo Dân Trí.

Sau khi nhận được báo cáo, Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo các bệnh viện rà soát công tác tiếp nhận điều trị người bệnh, đồng thời bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã được Sở Y tế ban hành.

Các bệnh viện cũng được yêu cầu thực hiện đồng thời chế độ báo cáo nhanh cho Sở An toàn thực phẩm TPHCM và Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y), bao gồm tình hình thu dung, số ca nặng, kết quả vi sinh và biến chứng (nếu có), để kịp thời điều phối và thống nhất phác đồ điều trị.

Theo thông tin trên VNExpress, đầu tháng 11, hơn 300 người tại TP HCM bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì mua ở các tiệm Cô Bích, nguyên nhân được xác định do nhiễm vi khuẩn Salmonella.

Vài ngày trước, hơn 70 người nhập viện với triệu chứng ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Ngọc 12 tại Đồng Tháp. Giữa tháng 12, hơn 200 người tại Quảng Ngãi cũng bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì bán tại một chuỗi tiệm địa phương, do chả và rau nhiễm cùng tác nhân trên.

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Nhiều người nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn mửa sau khi ăn bánh mì tại một nhà hàng ở xã Tân Phú, Công an đã vào cuộc xác minh.

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