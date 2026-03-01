Thần Tài điểm danh 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', tiền bạc ngập két, may mắn kéo đến tới tấp sau ngày 2/3/2026

Tâm linh - Tử vi 01/03/2026 10:30

Thần Tài điểm danh 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', tiền bạc ngập két, may mắn kéo đến tới tấp.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ nhận được thành quả từ công sức bấy lâu mình bỏ ra, gia tăng thu nhập, không thì cũng sẽ được giới thiệu nghề tay trái giúp bản mệnh có được thêm nguồn thu. Ngoài ra, các mối quan hệ xã giao hài hòa, bạn đi đến đâu cũng được yêu quý và đón nhận. Năng lực của bạn chính là điều giúp bạn tạo dựng lòng tin với mọi người. 

Tình cảm của con giáp may mắn này có dấu hiệu thăng hoa, tươi sáng sau một tuần ảm đảm. Có lẽ không khí đầu năm sẽ khiến cho bạn và người ấy vui vẻ hơn, gạt bỏ mọi nỗi buồn trong quá khứ. Người độc thân có thể vô tình gặp được định mệnh của đời mình tại quán cà phê hay buổi tụ họp nào đó.

Thần Tài điểm danh 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', tiền bạc ngập két, may mắn kéo đến tới tấp sau ngày 2/3/2026 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ có một khoảng thời gian vô cùng suôn sẻ ở mảng công việc, làm gì cũng hanh thông, trơn tru. Bên cạnh đó, bạn luôn có quý nhân và được nhiều người yêu mến. Đây cũng là lúc thời vận thịnh vượng nhất của con giáp này. Tài lộc gia tăng không ngừng, từ đây bạn sẽ tích góp được một khoản khá lớn, đủ để bản mệnh cùng gia đình sống sung túc hết phần đời còn lại.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ tương đối hài hoà. Người độc thân có cơ hội làm quen, hẹn hò với đối tượng thích hợp nhờ sự mai mối của người thân. Tình cảm gia đình được nỗ lực vun đắp nên có sự chuyển biến tích cực.

Thần Tài điểm danh 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', tiền bạc ngập két, may mắn kéo đến tới tấp sau ngày 2/3/2026 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ được hai sao may mắn là Tài tinh và Tán tài chiếu mệnh. Do đó, thu nhập của bạn tăng tiến dần theo khả năng đầu tư của bạn từ trước đó. Những kế hoạch hợp tác cũng thu lại được đáng kể lợi nhuận và tha hồ hưởng những thành quả của mình. Do đó, bạn cũng có thể thu được nhiều lợi về sự nghiệp, đào hoa vượng phát, phúc khí thường xuyên tai qua nạn khỏi, có thể nói là vô cùng may mắn.

Về vận tình duyên, bạn sẽ nhận được sự chú ý của mọi người xung quanh, hay được hỏi han, quan tâm, chăm sóc. Điều quan trọng là bạn có muốn mở lòng ra để đón nhận một ai đó hay không mà thôi. Một số cặp vợ chồng trẻ còn đón tin vui về chuyện con cái, tình cảm gia đình càng thêm gắn kết. 

Thần Tài điểm danh 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', tiền bạc ngập két, may mắn kéo đến tới tấp sau ngày 2/3/2026 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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