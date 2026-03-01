Thần Tài điểm danh 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', tiền bạc ngập két, may mắn kéo đến tới tấp sau ngày 2/3/2026

Tâm linh - Tử vi 01/03/2026 10:30

Thần Tài điểm danh 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', tiền bạc ngập két, may mắn kéo đến tới tấp.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ nhận được thành quả từ công sức bấy lâu mình bỏ ra, gia tăng thu nhập, không thì cũng sẽ được giới thiệu nghề tay trái giúp bản mệnh có được thêm nguồn thu. Ngoài ra, các mối quan hệ xã giao hài hòa, bạn đi đến đâu cũng được yêu quý và đón nhận. Năng lực của bạn chính là điều giúp bạn tạo dựng lòng tin với mọi người. 

Tình cảm của con giáp may mắn này có dấu hiệu thăng hoa, tươi sáng sau một tuần ảm đảm. Có lẽ không khí đầu năm sẽ khiến cho bạn và người ấy vui vẻ hơn, gạt bỏ mọi nỗi buồn trong quá khứ. Người độc thân có thể vô tình gặp được định mệnh của đời mình tại quán cà phê hay buổi tụ họp nào đó.

Thần Tài điểm danh 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', tiền bạc ngập két, may mắn kéo đến tới tấp sau ngày 2/3/2026 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ có một khoảng thời gian vô cùng suôn sẻ ở mảng công việc, làm gì cũng hanh thông, trơn tru. Bên cạnh đó, bạn luôn có quý nhân và được nhiều người yêu mến. Đây cũng là lúc thời vận thịnh vượng nhất của con giáp này. Tài lộc gia tăng không ngừng, từ đây bạn sẽ tích góp được một khoản khá lớn, đủ để bản mệnh cùng gia đình sống sung túc hết phần đời còn lại.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ tương đối hài hoà. Người độc thân có cơ hội làm quen, hẹn hò với đối tượng thích hợp nhờ sự mai mối của người thân. Tình cảm gia đình được nỗ lực vun đắp nên có sự chuyển biến tích cực.

Thần Tài điểm danh 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', tiền bạc ngập két, may mắn kéo đến tới tấp sau ngày 2/3/2026 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ được hai sao may mắn là Tài tinh và Tán tài chiếu mệnh. Do đó, thu nhập của bạn tăng tiến dần theo khả năng đầu tư của bạn từ trước đó. Những kế hoạch hợp tác cũng thu lại được đáng kể lợi nhuận và tha hồ hưởng những thành quả của mình. Do đó, bạn cũng có thể thu được nhiều lợi về sự nghiệp, đào hoa vượng phát, phúc khí thường xuyên tai qua nạn khỏi, có thể nói là vô cùng may mắn.

Về vận tình duyên, bạn sẽ nhận được sự chú ý của mọi người xung quanh, hay được hỏi han, quan tâm, chăm sóc. Điều quan trọng là bạn có muốn mở lòng ra để đón nhận một ai đó hay không mà thôi. Một số cặp vợ chồng trẻ còn đón tin vui về chuyện con cái, tình cảm gia đình càng thêm gắn kết. 

Thần Tài điểm danh 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', tiền bạc ngập két, may mắn kéo đến tới tấp sau ngày 2/3/2026 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Qua đêm nay, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Qua đêm nay, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Thêm một vụ ngộ độc bánh mì ở TP.HCM khiến 17 người vào bệnh viện cấp cứu

Thêm một vụ ngộ độc bánh mì ở TP.HCM khiến 17 người vào bệnh viện cấp cứu

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Sau Vía Thần tài 3 ngày, người mua vàng lãi đậm?

Sau Vía Thần tài 3 ngày, người mua vàng lãi đậm?

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Trúng độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp tới (2/3-4/3), 3 con giáp sự nghiệp hưởng 'trái ngọt', nhận túi tiền trời ban, cứ thế đếm tiền mỏi tay

Trúng độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp tới (2/3-4/3), 3 con giáp sự nghiệp hưởng 'trái ngọt', nhận túi tiền trời ban, cứ thế đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Thanh nhiệt, giải độc, dưỡng gan: Tất cả nằm trong loại quả đắng bị nhiều người "hắt hủi"

Thanh nhiệt, giải độc, dưỡng gan: Tất cả nằm trong loại quả đắng bị nhiều người "hắt hủi"

Dinh dưỡng 1 giờ 43 phút trước
Nâng tầm khoai lang tím với 3 công thức sáng tạo giúp món ăn dân dã trở nên "sang chảnh"

Nâng tầm khoai lang tím với 3 công thức sáng tạo giúp món ăn dân dã trở nên "sang chảnh"

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 58 phút trước
Muốn cả năm hanh thông, đừng bỏ qua bài văn khấn Rằm tháng Giêng 2026 và khung giờ "hưởng phước" này!

Muốn cả năm hanh thông, đừng bỏ qua bài văn khấn Rằm tháng Giêng 2026 và khung giờ "hưởng phước" này!

Không gian sống 2 giờ 7 phút trước
Khung giờ "vàng" cúng Rằm tháng Giêng 2026: Cúng đúng lúc, phúc lộc đầy nhà, cả năm bình an

Khung giờ "vàng" cúng Rằm tháng Giêng 2026: Cúng đúng lúc, phúc lộc đầy nhà, cả năm bình an

Không gian sống 2 giờ 20 phút trước
Thần Tài điểm danh 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', tiền bạc ngập két, may mắn kéo đến tới tấp sau ngày 2/3/2026

Thần Tài điểm danh 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', tiền bạc ngập két, may mắn kéo đến tới tấp sau ngày 2/3/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Gợi ý quà 8/3 tinh tế: Khi mùi hương thay lời yêu thương

Gợi ý quà 8/3 tinh tế: Khi mùi hương thay lời yêu thương

Làm đẹp 2 giờ 53 phút trước
Những thay đổi lớn tuyển sinh Sư phạm 2026: Siết nguyện vọng, chỉ xét nguyện vọng từ 1 đến 5

Những thay đổi lớn tuyển sinh Sư phạm 2026: Siết nguyện vọng, chỉ xét nguyện vọng từ 1 đến 5

Xã hội 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Có nên mua vàng 0,1 chỉ?

Có nên mua vàng 0,1 chỉ?

Đúng 8h sáng mai (1/3/2026), 3 con giáp này may mắn trăm bề, làm ăn phát đạt, tiền bạc lai láng, đụng đâu cũng hái ra vàng ra bạc

Đúng 8h sáng mai (1/3/2026), 3 con giáp này may mắn trăm bề, làm ăn phát đạt, tiền bạc lai láng, đụng đâu cũng hái ra vàng ra bạc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 1/3/2026, vận mệnh rực rỡ, 3 con giáp tài lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 1/3/2026, vận mệnh rực rỡ, 3 con giáp tài lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp tới (2/3-4/3), 3 con giáp sự nghiệp hưởng 'trái ngọt', nhận túi tiền trời ban, cứ thế đếm tiền mỏi tay

Trúng độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp tới (2/3-4/3), 3 con giáp sự nghiệp hưởng 'trái ngọt', nhận túi tiền trời ban, cứ thế đếm tiền mỏi tay

Tử vi tuần mới 2-8/3/2026, 3 con giáp vận khí thăng hoa, tiền vàng chảy về đầy túi, muốn nghèo cũng không được, an nhàn hưởng Phước

Tử vi tuần mới 2-8/3/2026, 3 con giáp vận khí thăng hoa, tiền vàng chảy về đầy túi, muốn nghèo cũng không được, an nhàn hưởng Phước

3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ sau ngày 1/3/2026

3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ sau ngày 1/3/2026

Chúc mừng 3 con giáp vừa bước qua tháng 3 dương lịch được Trời thương Phật độ, phát tài liên tiếp, đón lộc bất ngờ, đổi đời giàu sang

Chúc mừng 3 con giáp vừa bước qua tháng 3 dương lịch được Trời thương Phật độ, phát tài liên tiếp, đón lộc bất ngờ, đổi đời giàu sang

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 1/3/2026, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi', 3 con giáp tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 1/3/2026, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi', 3 con giáp tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/3/2026, 3 con giáp vận đen nhường chỗ cho Phú Quý, Tài Lộc đủ đầy, sự nghiệp thăng tiến, giàu có không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/3/2026, 3 con giáp vận đen nhường chỗ cho Phú Quý, Tài Lộc đủ đầy, sự nghiệp thăng tiến, giàu có không ngờ