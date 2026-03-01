Khung giờ "vàng" cúng Rằm tháng Giêng 2026: Cúng đúng lúc, phúc lộc đầy nhà, cả năm bình an

Không gian sống 01/03/2026 10:52

Trong tiết Nguyên Tiêu năm Bính Ngọ 2026, việc hành lễ cúng Rằm nên được thực hiện tập trung vào hai ngày 14 và 15 tháng Giêng âm lịch. Đây là thời điểm chính lễ, hội tụ linh khí đất trời mạnh mẽ nhất, giúp gia chủ gửi gắm lòng thành kính lên Thần Phật và gia tiên một cách trọn vẹn, cầu mong một năm mới vạn sự hanh thông.

Bước sang năm Bính Ngọ 2026, Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) rơi vào Thứ Ba, ngày 3/3/2026 dương lịch. Theo quan niệm dân gian, thực hiện lễ cúng vào đúng ngày chính Rằm là tốt và linh ứng nhất. Bởi đây là thời điểm trăng đầu năm tỏa sáng nhất, phúc khí hội tụ cực vượng và cũng là lúc Đức Phật giáng lâm độ trì chúng sinh. Khi gia chủ thành tâm dâng lễ vào giờ lành này, ắt sẽ được Ngài che chở, ban cho bình an và may mắn suốt cả năm. Đúng như cổ nhân đã dạy: “Cúng lễ quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng”

Các khung giờ đẹp để cúng Rằm tháng Giêng

 Ngày 14.1 âm lịch (2.3.2026 dương lịch): Các khung giờ đẹp gồm giờ Thìn (7h - 9h), Mùi (13h - 15h), Dậu (17h - 19h). Ngày 14.1 âm lịch (2.3.2026 dương lịch): Các khung giờ đẹp gồm giờ Thìn (7h - 9h), Mùi (13h - 15h), Dậu (17h - 19h).

Ngày 15.1 âm lịch - chính Rằm (3.3.2026 dương lịch): Các khung giờ đẹp gồm giờ Mão (5h - 7h), Tỵ (9h. 11h), Thân (15h - 17h).

Tùy thuộc vào công việc và điều kiện gia đình, gia chủ có thể chọn giờ cúng Rằm tháng Giêng phù hợp.

Vào ngày này, nên thắp hương theo số lẻ như 3, 5, 9. Trong đó, thắp 3 nén hương gọi là Tam Bảo Hương, có thể linh ứng báo tin, bảo vệ gia đình. Thắp 5 nén hương thường để cầu tiền tài. Thắp 9 nén hương để dâng Phật.

Khung giờ 'vàng' cúng Rằm tháng Giêng 2026: Cúng đúng lúc, phúc lộc đầy nhà, cả năm bình an - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo dân gian khuyên, bàn thờ tại gia không nên dùng 9 nén hương, chỉ nên chọn 3 hoặc 5 nén hương.

Tùy từng phong tục tập quán vùng miền cũng như điều kiện kinh tế gia đình mà có lễ vật cúng Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ khác nhau. Tuy nhiên, thông thường gồm 2 mâm cỗ là chay và mặn. Cỗ chay dâng cúng Phật, cỗ mặn cúng gia tiên, thần linh.

Mâm cúng cỗ mặn rằm tháng Giêng Mâm cúng cỗ mặn rằm tháng Giêng 

1 con gà luộc

5 lạng thịt vai luộc

1 bát canh măng

1 bát bóng bì

1 bát canh miến

1 bát canh mọc

1 đĩa xào thập cẩm

1 đĩa nem

1 đĩa giò

1 đĩa xôi gấc

1 đĩa ngũ quả (5 loại quả, mỗi quả 1 màu).

1 đĩa to bánh kẹo các loại.

Hoa tươi (hoa cúc vàng).

Trầu 3 lá, cau 3 quả cành đẹp và dài (chỉ được xé cành cau, kiêng dùng dao kéo cắt).

Tiền vàng mã (xưa các cụ dùng 5 đinh tiền vàng lễ, mỗi đinh gồm 10 lễ).

Hương, đèn nến, rượu, nước trắng, thuốc lá, gói chè (loại 1 lạng/gói), gạo, muối.

Khung giờ 'vàng' cúng Rằm tháng Giêng 2026: Cúng đúng lúc, phúc lộc đầy nhà, cả năm bình an - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rằm tháng Giêng là ngày rằm đầu tiên của một năm mới, nên dân gian thường chọn hoa quả, thực phẩm có màu đỏ tươi tắn, vàng, xanh (tượng trưng cho may mắn, những điều tích cực) để lấy hên, mong cả năm được suôn sẻ, tài lộc vào đầy nhà như xôi gấc, rượu đỏ, thanh long đỏ, quả lựu,…

 - Các loại quả có hình tròn tượng trưng cho sự sung túc, sum vầy, hạnh phúc cả năm cũng rất được ưa chuộng như bưởi, cam, quýt, dưa hấu, táo…

 - Tùy vào tập tục từng vùng miền, có nơi vẫn ăn cỗ mặn trong ngày Rằm tháng Giêng nhưng vì đây cũng là ngày vía Phật nên dịp này còn là cơ hội tạo duyên, phóng sinh làm phước, các Phật tử sẽ tránh mọi việc liên quan đến sát sinh bằng cách ăn chay.

 - Có nơi chọn ăn mướp đắng (khổ qua) với ý nghĩa dân dã là mọi nỗi khổ sẽ qua đi để đón một năm mới bình yên, hạnh phúc.

 - Riêng món cá, cần phải để nguyên con để đảm bảo có một năm “đầu xuôi, đuôi lọt”.Mâm lễ chay dâng Phật và mâm lễ mặn cúng gia tiên thường để tách biệt ở các vị trí khác nhau, không nên để chung cùng một nơi.

Theo quan niệm dân gian, các đồ dùng để đựng các lễ cúng như bát, đĩa, đũa, thìa... cần phải sử dụng những đồ mới, hoặc đồ riêng biệt. Không nên dùng chung đồ cúng với các việc khác trong gia đình. Bởi đồ thờ cúng cần phải sạch sẽ, không uế tạp.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo để cầu may mắn

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Từ khóa:   cúng Rằm tháng Giêng Tết nguyên Tiêu không gian sống

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