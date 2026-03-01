Sau Vía Thần tài 3 ngày, người mua vàng lãi đậm?

Giá vàng nhẫn cũng tăng cao so với ngày Vía Thần tài. Liệu thời điểm này bán ra, người mua vàng có lãi đậm?

Theo thông tin báo Tiền Phong, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Phú Quý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu…. cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 184-187 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. So với giá vàng ngày Vía Thần tài, vàng miếng SJC tăng 3 triệu đồng/lượng. Trên thị trường "chợ đen", giá vàng miếng SJC giao dịch 189 triệu đồng/lượng.

Như vậy, nếu người mua vàng ngày Vía Thần tài bán ra tại cửa hàng chưa có lãi vì chênh lệch mua vào - bán ra cao nhưng bán trên thị trường phi chính thức lãi lên tới 4-5 triệu đồng/lượng. Giá vàng tăng mạnh sau ngày Vía Thần tài. Ảnh: Báo Tiền Phong. Hiện, giá vàng nhẫn cũng tăng cao so với ngày Vía Thần tài. Hiện, Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 184-187 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn Phú Quý 183,8 - 186,8 triệu đồng/lượng… Trên thị trường tự do, giá vàng nhẫn các thương hiệu giá bán ra cao hơn niêm yế 1-2 triệu đồng/lượng. Theo đó, nếu bán trên thị trường này, người mua vàng lãi 4 - 5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 5.279 USD/ounce, đứng im so với sáng qua vì nghỉ giao dịch ngày cuối tuần. Tuy nhiên, nhiều dự đoán, sáng mai, giá vàng thế giới sẽ tăng mạnh khi căng thẳng địa chính trị Tại Trung Đông gia tăng. Giá bạc cũng đang ở mức cao. Cụ thể, Bạc thỏi Phú Quý 3,5-3,6 triệu đồng/lượng, tương đương 96 triệu đồng/kg. Bạc Ancarat 95 triệu đồng/kg… Hiện, giá bạc thế giới cũng tăng lên mức 93 USD/ounce. Trên thị trường tiền tệ, sáng nay Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.044 đồng/USD. Giá USD Vietcombank niêm yết 25.820 - 26.230 đồng/USD. Như trước đó báo VNExpress đưa tin, ngày 25/2, một ngày trước ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch), các thương hiệu lớn ghi nhận lượng khách giao dịch đông hơn so với thời điểm trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Sáng nay, giá vàng 24K trong nước được mua bán quanh vùng 182 - 185 triệu đồng một lượng, tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), nhiều loại vàng miếng 5 phân và nhẫn trơn 3-5 phân được đưa ra thị trường. Khách đăng ký mua 1 chỉ vàng miếng được giao hai miếng loại 5 phân. Theo nhân viên cửa hàng, các sản phẩm trọng lượng nhỏ năm nay bán chạy, số lượng đưa xuống nhiều hơn trước. Trên bảng quảng cáo, loại 5 phân cũng được giới thiệu nổi bật thay cho vàng 1 chỉ như những năm trước.

Có nên mua vàng 0,1 chỉ? Giá vàng liên tục biến động, có thời điểm tăng – giảm hàng triệu đồng mỗi lượng chỉ trong thời gian ngắn khiến không ít người vừa muốn “ôm” vàng giữ tiền, vừa lo sợ xuống tiền sai thời điểm. Trong bối cảnh đó, vàng 0,1 chỉ đang trở thành lựa chọn của nhiều người ít vốn, đặc biệt là người trẻ và các gia đình muốn tích lũy nhỏ lẻ. Nhưng mua vàng 0,1 chỉ có thực sự khôn ngoan?

