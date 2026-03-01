Thanh nhiệt, giải độc, dưỡng gan: Tất cả nằm trong loại quả đắng bị nhiều người "hắt hủi"

Dinh dưỡng 01/03/2026 11:30

Mướp đắng (hay còn gọi là khổ qua) không chỉ là một nguyên liệu chế biến món ăn mà còn là vị thuốc quý trong y học cổ truyền. Dù có vị đắng đặc trưng khiến nhiều người e ngại, nhưng những lợi ích mà nó mang lại cho sức khỏe thì khó có loại quả nào sánh bằng.

Mướp đắng chứa nhiều vitamin thiết yếu như A, C, B1, B12 cùng các khoáng chất như canxi, kali, sắt, kẽm và chất xơ, protein,... Đặc biệt, trong đông y, mướp đắng được đánh giá cao với tính mát, vị đắng giúp thanh nhiệt, giải độc và bổ thận. Đây cũng là nguyên nhân khiến thực phẩm này trở thành “người bạn đồng hành” trong việc duy trì sức khỏe toàn diện.

Thanh nhiệt, giải độc, dưỡng gan: Tất cả nằm trong loại quả đắng bị nhiều người 'hắt hủi' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ăn mướp đắng sống có những tác dụng gì nổi bật?

Hỗ trợ điều trị tiểu đường loại 2: Glycoside trong mướp đắng giúp hạ đường huyết bằng cách thúc đẩy chuyển hóa glucose hiệu quả. Uống sinh tố mướp đắng hàng ngày giúp kiểm soát lượng đường trong máu ổn định.

Phòng ngừa và hỗ trợ trị sỏi thận: Mướp đắng có khả năng giảm tính axit trong cơ thể, từ đó giúp phá vỡ và ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận.

Giảm cholesterol và bảo vệ tim mạch: Thành phần trong mướp đắng giúp hạ thấp cholesterol xấu, ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ và bệnh tim hiệu quả.

Chống ung thư tuyến tụy: Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra mướp đắng có thể ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư tuyến tụy cũng như các loại ung thư khác như gan, ruột kết, vú, tuyến tiền liệt.

Thanh nhiệt, giải độc, dưỡng gan: Tất cả nằm trong loại quả đắng bị nhiều người 'hắt hủi' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chăm sóc da và làm đẹp: Nhờ đặc tính thanh lọc máu và chống viêm, mướp đắng hỗ trợ làm trắng da, trị mụn, vảy nến và chàm một cách tự nhiên.

Giúp giảm cân hiệu quả: Ít calo và giàu dinh dưỡng, mướp đắng giúp bạn duy trì cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và ngăn ngừa tích trữ mỡ thừa.Giúp giảm cân hiệu quả: Ít calo và giàu dinh dưỡng, mướp đắng giúp bạn duy trì cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và ngăn ngừa tích trữ mỡ thừa.

Bổ gan và tăng cường chức năng tiêu hóa: Mướp đắng kích thích hoạt động của túi mật, giải độc gan và cải thiện các vấn đề về tiêu hóa như táo bón, viêm gan, xơ gan.

Thanh nhiệt, giải độc, dưỡng gan: Tất cả nằm trong loại quả đắng bị nhiều người 'hắt hủi' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Ai không nên ăn mướp đắng?

Mặc dù mướp đắng thường được coi là an toàn, nhưng có thể gây ra những rủi ro đáng kể cho một số nhóm người nhất định, bao gồm:

Phụ nữ mang thai, cho con bú và những người đang cố gắng mang thai: Theo một số nghiên cứu trên động vật, mướp đắng có thể ảnh hưởng đến thai nhi đang phát triển.

Người bị suy nhược cơ thể: Đối với những người có cơ thể yếu, suy nhược, mất máu nhiều, mới phẫu thuật… nên tránh ăn mướp đắng, vì có thể làm giảm lượng đường trong máu, tăng nguy cơ chóng mặt hoặc ngất xỉu.

Tương tác bất lợi với một số loại thuốc: Mướp đắng có thể tăng cường hiệu quả của insulin hoặc thuốc theo đơn trị đái tháo đường, có thể làm giảm lượng đường trong máu xuống mức thấp, nguy hiểm… Mướp đắng cũng có thể tương tác với pazopanib, một loại thuốc điều trị ung thư, có thể làm tăng lượng thuốc tồn tại trong cơ thể, tăng tác dụng phụ của thuốc.

Thanh nhiệt, giải độc, dưỡng gan: Tất cả nằm trong loại quả đắng bị nhiều người 'hắt hủi' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người mẫn cảm: Luôn tránh ăn mướp đắng nếu bạn bị dị ứng với các loại cây khác thuộc họ bầu bí, bao gồm dưa chuột, dưa gang và bí…

Mướp đắng có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người này không nên ăn

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