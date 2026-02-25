Không chỉ là trái cây tráng miệng, quả hồng xiêm còn là "kho báu" dưỡng chất cho cơ thể

Dinh dưỡng 25/02/2026 11:30

Quả hồng xiêm được nhiều người yêu thích do có vị thơm, ngọt nhưng không phải ai cũng biết loại trái cây này chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe.

Hồng xiêm còn có tên gọi khác là sapoche, là một loại quả có vị ngọt, thơm với giá trị cao về mặt dinh dưỡng. Theo đó, loại trái cây này có chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết như chất đạm, chất béo, calories, canxi, các loại vitamin,... tốt cho sức khỏe con người.

Không chỉ là trái cây tráng miệng, quả hồng xiêm còn là 'kho báu' dưỡng chất cho cơ thể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những lợi ích nổi bật đối với sức khỏe

Cung cấp năng lượng: Hàm lượng đường tự nhiên giúp bổ sung năng lượng nhanh cho cơ thể. Đây là lựa chọn phù hợp với người cần hồi phục thể lực, trẻ em đang phát triển hoặc phụ nữ mang thai (ở mức độ vừa phải).

Tốt cho thị lực: Hồng xiêm giàu vitamin A - dưỡng chất quan trọng đối với sức khỏe mắt, giúp duy trì thị lực và hạn chế tình trạng suy giảm thị lực theo tuổi tác.

Tác dụng chống viêm tự nhiên: Tannin có trong hồng xiêm được xem là hợp chất có đặc tính chống viêm, có thể hỗ trợ giảm các triệu chứng liên quan đến viêm dạ dày, viêm ruột hoặc hội chứng ruột kích thích.

Không chỉ là trái cây tráng miệng, quả hồng xiêm còn là 'kho báu' dưỡng chất cho cơ thể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm căng thẳng: Một số tài liệu cho rằng, hồng xiêm có tác dụng làm dịu thần kinh nhẹ nhờ thành phần chống oxy hóa, từ đó giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng.

Giúp xương chắc khỏe: Nhờ chứa canxi, phốt pho và sắt, hồng xiêm góp phần hỗ trợ duy trì mật độ xương và phòng ngừa thiếu máu.

 

Hỗ trợ tăng cường miễn dịch: Polyphenol và vitamin C giúp cơ thể tăng khả năng chống lại vi khuẩn, virus và các tác nhân gây hại từ môi trường. Ngoài ra, hồng xiêm còn được cho là có thể hỗ trợ cải thiện sức đề kháng, giảm cảm giác mệt mỏi và góp phần hạn chế tình trạng buồn nôn, chóng mặt ở phụ nữ mang thai.

Lưu ý khi ăn hồng xiêm

Dù hồng xiêm ngon ngọt, ăn rất ngon miệng nhưng có những điều bạn cần lưu ý khi ăn loại trái cây này như:

Không chỉ là trái cây tráng miệng, quả hồng xiêm còn là 'kho báu' dưỡng chất cho cơ thể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
  • Không nên ăn quá nhiều hồng xiêm dẫn đến giảm tiêu thụ các thực phẩm khác và gây mất cân bằng dinh dưỡng.
  • Hồng xiêm chín chứa nhiều chất xơ nên nếu ăn quá nhiều có thể dẫn đến tiêu chảy.
  • Người bị táo bón nên ăn hồng xiêm chín kỹ, tránh ăn hồng còn vị chát nếu không muốn tình trạng táo bón thêm trầm trọng.
  • Nên mua hồng xiêm ở địa chỉ uy tín để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Khi ăn nên quan sát kỹ, tránh ăn phần dập nát, bị sâu…
  • Khi ăn hồng xiêm, bạn có thể tận dụng hạt để làm bài thuốc hạ sốt, lợi tiểu. Bạn có thể lấy khoảng 6 hạt hồng xiêm nghiền thành bột và hòa nước uống để lợi tiểu. Hoặc bạn có thể sắc hạt với nước uống sẽ giúp hạ thân nhiệt và giảm đau.
  • Ngoài hồng xiêm chín với nhiều lợi ích cho sức khỏe, vỏ cây hồng xiêm hoặc trái xanh có thể dùng để trị kiết lị, sốt rét. Lá hồng xiêm già có thể dùng để nấu nước uống, trị cảm lạnh, trị ho và hạ huyết áp hiệu quả.

 

Quả hồng xiêm có tác dụng gì? Lưu ý gì khi ăn để tốt cho sức khỏe?

Quả hồng xiêm có tác dụng gì? Lưu ý gì khi ăn để tốt cho sức khỏe?

Quả hồng xiêm được nhiều người yêu thích do có vị thơm, ngọt nhưng không phải ai cũng biết loại trái cây này chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   quả hồng xiêm công dụng quả hồng xiêm dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 30 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 34 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Đời sống 58 phút trước
Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?