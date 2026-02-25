Không chỉ là trái cây tráng miệng, quả hồng xiêm còn là "kho báu" dưỡng chất cho cơ thể

Dinh dưỡng 25/02/2026 11:30

Quả hồng xiêm được nhiều người yêu thích do có vị thơm, ngọt nhưng không phải ai cũng biết loại trái cây này chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe.

Hồng xiêm còn có tên gọi khác là sapoche, là một loại quả có vị ngọt, thơm với giá trị cao về mặt dinh dưỡng. Theo đó, loại trái cây này có chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết như chất đạm, chất béo, calories, canxi, các loại vitamin,... tốt cho sức khỏe con người.

Không chỉ là trái cây tráng miệng, quả hồng xiêm còn là 'kho báu' dưỡng chất cho cơ thể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những lợi ích nổi bật đối với sức khỏe

Cung cấp năng lượng: Hàm lượng đường tự nhiên giúp bổ sung năng lượng nhanh cho cơ thể. Đây là lựa chọn phù hợp với người cần hồi phục thể lực, trẻ em đang phát triển hoặc phụ nữ mang thai (ở mức độ vừa phải).

Tốt cho thị lực: Hồng xiêm giàu vitamin A - dưỡng chất quan trọng đối với sức khỏe mắt, giúp duy trì thị lực và hạn chế tình trạng suy giảm thị lực theo tuổi tác.

Tác dụng chống viêm tự nhiên: Tannin có trong hồng xiêm được xem là hợp chất có đặc tính chống viêm, có thể hỗ trợ giảm các triệu chứng liên quan đến viêm dạ dày, viêm ruột hoặc hội chứng ruột kích thích.

Không chỉ là trái cây tráng miệng, quả hồng xiêm còn là 'kho báu' dưỡng chất cho cơ thể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm căng thẳng: Một số tài liệu cho rằng, hồng xiêm có tác dụng làm dịu thần kinh nhẹ nhờ thành phần chống oxy hóa, từ đó giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng.

Giúp xương chắc khỏe: Nhờ chứa canxi, phốt pho và sắt, hồng xiêm góp phần hỗ trợ duy trì mật độ xương và phòng ngừa thiếu máu.

 

Hỗ trợ tăng cường miễn dịch: Polyphenol và vitamin C giúp cơ thể tăng khả năng chống lại vi khuẩn, virus và các tác nhân gây hại từ môi trường. Ngoài ra, hồng xiêm còn được cho là có thể hỗ trợ cải thiện sức đề kháng, giảm cảm giác mệt mỏi và góp phần hạn chế tình trạng buồn nôn, chóng mặt ở phụ nữ mang thai.

Lưu ý khi ăn hồng xiêm

Dù hồng xiêm ngon ngọt, ăn rất ngon miệng nhưng có những điều bạn cần lưu ý khi ăn loại trái cây này như:

Không chỉ là trái cây tráng miệng, quả hồng xiêm còn là 'kho báu' dưỡng chất cho cơ thể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
  • Không nên ăn quá nhiều hồng xiêm dẫn đến giảm tiêu thụ các thực phẩm khác và gây mất cân bằng dinh dưỡng.
  • Hồng xiêm chín chứa nhiều chất xơ nên nếu ăn quá nhiều có thể dẫn đến tiêu chảy.
  • Người bị táo bón nên ăn hồng xiêm chín kỹ, tránh ăn hồng còn vị chát nếu không muốn tình trạng táo bón thêm trầm trọng.
  • Nên mua hồng xiêm ở địa chỉ uy tín để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Khi ăn nên quan sát kỹ, tránh ăn phần dập nát, bị sâu…
  • Khi ăn hồng xiêm, bạn có thể tận dụng hạt để làm bài thuốc hạ sốt, lợi tiểu. Bạn có thể lấy khoảng 6 hạt hồng xiêm nghiền thành bột và hòa nước uống để lợi tiểu. Hoặc bạn có thể sắc hạt với nước uống sẽ giúp hạ thân nhiệt và giảm đau.
  • Ngoài hồng xiêm chín với nhiều lợi ích cho sức khỏe, vỏ cây hồng xiêm hoặc trái xanh có thể dùng để trị kiết lị, sốt rét. Lá hồng xiêm già có thể dùng để nấu nước uống, trị cảm lạnh, trị ho và hạ huyết áp hiệu quả.

 

