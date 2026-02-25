Ngày 24/2, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM đang phối hợp với Công an phường Cát Lái khẩn trương điều tra nguyên nhân tử vong của một người phụ nữ sau khi dùng dịch vụ làm đẹp tại nhà.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, phối hợp với Công an phường Cát Lái, điều tra nguyên nhân cái chết của chị N.T.B.T. (SN 1992) tại một chung cư trên đường Nguyễn Thị Định, sau khi truyền chất làm trắng da.

Trước đó, chiều 23/2, chị T. thuê nữ điều dưỡng (SN 1988, ngụ TP Biên Hòa cũ, tỉnh Đồng Nai) đến căn hộ chung cư trên đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, để truyền chất làm trắng da vào cơ thể.

Sau khi truyền xong, nữ nhân viên trên đường trở về nhà thì nhận được điện thoại thông báo chị T. có biểu hiện bất thường. Người này quay lại, đưa chị T. đến bệnh viện để cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Một bệnh nhân phải thở máy sau tiêm chất làm đẹp

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhà chức trách xác định thuốc trắng da là do chị T. chuẩn bị. Nữ nhân viên y tế chỉ có nhiệm vụ truyền vào cơ thể nạn nhân.

Nguyên nhân cái chết của nạn nhân có thể là do sốc phản vệ. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

