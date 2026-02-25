Sự thật "lạnh sống lưng" đằng sau 10 cây vàng mẹ chồng trao trong ngày cưới

Tâm sự 25/02/2026 00:15

Thế nhưng vào đúng đêm tân hôn, mẹ chồng lại vào phòng em thủ thỉ: "Đợt này bố mẹ vừa đầu tư mua một miếng đất trên phố, thành ra tiền cũng không có nhiều. Đám cưới của các con, bố mẹ cũng phải đi vay không ít.

Em nghĩ mà buồn các chị ạ. Cứ tưởng mình sẽ được ăn sung mặc sướng, nào ngờ lại vớ phải một gia đình không ra gì. 

Em và chồng yêu nhau được nửa năm thì cưới, nguyên nhân vì cái thai trong bụng em. Hơn nữa ngày đó, chồng em luôn thể hiện mình là người có tiền. Anh đi ô tô sang, lại yêu chiều em hết nấc. Thành ra khi có thai, em cũng chẳng nghĩ nhiều. Thấy nhà người yêu ngỏ ý muốn tổ chức đám cưới, em cũng đồng ý luôn.

Ngày cưới, bố mẹ và ngay cả em đều hết sức bất ngờ với số vàng mà nhà trai trao cho. Chỉ tính riêng bố mẹ chồng đã lên tới 10 cây vàng. Nói chẳng quá, có lẽ ở làng, em là người được nhiều quà cưới nhất khi đi lấy chồng.

Thế nhưng vào đúng đêm tân hôn, mẹ chồng lại vào phòng em thủ thỉ: "Đợt này bố mẹ vừa đầu tư mua một miếng đất trên phố, thành ra tiền cũng không có nhiều. Đám cưới của các con, bố mẹ cũng phải đi vay không ít. Giờ con cho mẹ vay vàng cưới, hôm sau mẹ bán lướt mảnh đất lãi lời bao nhiêu sẽ đưa hết cho con".

Sự thật 'lạnh sống lưng' đằng sau 10 cây vàng mẹ chồng trao trong ngày cưới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghe mẹ chồng nói vậy, em mềm lòng nên tự nguyện đưa 15 cây vàng cho bà. Trong lòng còn thầm sung sướng, nghĩ tiền lãi lên đến trăm triệu thì số tiền ấy cũng thuộc về vợ chồng em. Cứ nghĩ mẹ chồng lấy vàng của mình để mua đất, không ngờ hôm ấy, khi em đang trên phòng thì thấy một toán người đến. Họ nói mẹ chồng em vay mượn khắp nơi, bây giờ xe ô tô cũng không giữ được. Thế rồi họ mang xe đi, nhà em chẳng ai dám làm gì ngoài việc đứng nhìn.

Những ngày sau đó em mới biết, gia đình nhà chồng mình vốn chẳng giàu có gì. Ngay cả căn nhà mà em đang ở cũng là đi thuê. Hai tháng nữa hết tiền, cả nhà chẳng biết sẽ đi đâu. Chồng em lại là người chơi bời, không chí thú làm ăn. Thành ra em chán nản và mệt mỏi quá. Khi em kể chuyện này, bố mẹ đều khuyên ly hôn, con thì ông bà sẽ hỗ trợ nuôi dưỡng. Nhưng nghĩ đến thể diện gia đình, em thấy khó xử quá. Các chị cho em lời khuyên với ạ.

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Tôi nhớ, hôm đó là vào cuối tuần, khi có mặt đông đủ gia đình, bố chồng nói quyết định cho vợ chồng tôi ra riêng sớm hơn dự định. Tôi nghe tin này mừng lắm, biết được sẽ không còn phải chịu đựng cảnh mẹ chồng nàng dâu nữa rồi.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

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