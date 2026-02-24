Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ vạch trần chiêu trò trên thảm đỏ của nghệ sĩ

Thấy không khí hơi căng thẳng, nghệ sĩ cùng tham gia chương trình là Vương Hạc Đệ nhanh chóng “cứu nguy”, đùa rằng: “Ngã thì sợ gì, chống đẩy vài cái tại chỗ, vừa không ngại vừa hút fan!”. Câu nói của anh khiến cả trường quay bật cười, xóa tan bầu không khí gượng gạo.

Trên chương trình tạp kỹ “Vũ trụ nhấp nháy xin hãy chú ý”, khi được hỏi quan điểm về hiện tượng “giả ngã trên thảm đỏ”, Huỳnh Hiểu Minh khẳng định mình chưa từng giả ngã, nhưng đã tận mắt chứng kiến người khác làm vậy. Nam diễn viên giải thích, động cơ cốt lõi của một số người khi giả ngã là để tạo chủ đề bàn tán, qua đó nhận được sự chú ý của truyền thông, công chúng.

Theo QQ, phát ngôn thẳng thắn của Huỳnh Hiểu Minh như vạch trần một “bí mật công khai” của giới giải trí: ngã trên thảm đỏ từ lâu không còn đơn thuần là tai nạn, mà với một số người đã trở thành “chiêu trò” để tăng độ nổi tiếng.

Nhiều cư dân mạng khen tài tử sinh năm 1977 là người “thẳng thắn chỉnh đốn Cbiz”, gọi anh là “làn gió trong lành” của giới giải trí Hoa ngữ.

Khi chủ đề lan rộng, khán giả cũng lật lại nhiều màn ngã trên thảm đỏ trước đây của các nghệ sĩ, trong đó trường hợp của Triệu Anh Tử và Giả Nãi Lượng được bàn tán nhiều nhất.

Đặc biệt, Triệu Anh Tử từng nhiều lần gặp “sự cố” trên thảm đỏ: khi thì mặc váy hai dây giữa trời lạnh rồi ngất xỉu, khi thì đứng quá lâu trên thảm đỏ Cannes và bị mời rời đi. Thời điểm đó, cô từng bị nghi giả ngã để gây chú ý.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng Huỳnh Hiểu Minh không chỉ đích danh ai và không phải trường hợp ngã trên thảm đỏ nào cũng là “chiêu trò”.

Nghệ sĩ thường đi giày cao gót 15-20 cm, mặc váy dài quét đất, mặt sàn trơn trượt, lại phải di chuyển dày đặc trong tình trạng mệt mỏi, nên không tránh khỏi những trường hợp gặp sự cố trên thảm đỏ.

Không chỉ thẳng thắn nói về việc một số nghệ sĩ “giả ngã”, Huỳnh Hiểu Minh còn trở thành chủ đề nóng khi trực tiếp lên tiếng phủ nhận tin đồn đánh bạc thua hơn 1 tỉ tệ ở Macau (Trung Quốc).

Nam diễn viên khẳng định đây là thông tin giả được tạo ra bằng công nghệ AI. Anh cảm thán: “Tin giả vô lý đến vậy mà vẫn có người tin là thật”, điều đó không chỉ khiến anh bất lực mà còn gây phiền toái cho người trong cuộc.

Huỳnh Hiểu Minh kêu gọi công chúng hãy tỉnh táo để phân biệt thật giả khi tiếp nhận các thông tin trên mạng.