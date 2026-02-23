Phim điện ảnh 'Tinh hà nhập mộng' công chiếu, Vương Hạc Đệ cầu xin khán giả cho cơ hội

Sao quốc tế 23/02/2026 17:00

Theo dữ liệu từ Maoyan Professional Edition, phim điện ảnh “Tinh hà nhập mộng” sau 5 ngày công chiếu chỉ đạt doanh thu hơn 70 triệu NDT, xếp top cuối trong số những phim Trung Quốc ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2026.

Mới đây, phim điện ảnh “Tinh hà nhập mộng” sau 5 ngày công chiếu chỉ đạt doanh thu hơn 70 triệu NDT, xếp top cuối trong số những phim Trung Quốc ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2026.

Truyền thông nhận định, đây là thành tích gây thất vọng, đặc biệt khi xét đến việc dự án này được đạo diễn Hàn Diên ấp ủ suốt 2 năm với kinh phí hơn 200 triệu NDT, và nam chính của phim là một diễn viên đông fan như Vương Hạc Đệ.

Gần đây, tại sự kiện quảng bá của “Tinh hà nhập mộng”, đạo diễn Hàn Diên nghẹn ngào chia sẻ về vấn đề suất chiếu, bày tỏ hy vọng các hệ thống rạp có thể sắp xếp thêm nhiều khung giờ chiếu hiệu quả cho bộ phim.

Ông cho biết bản thân việc sáng tạo đã là một cuộc mạo hiểm, trong suốt quá trình thực hiện, từ vốn đầu tư đến nguồn lực đều gặp không ít khó khăn, nhưng ông tin rằng “dù sao cũng phải có người dám làm những điều khác biệt”.

Phim điện ảnh 'Tinh hà nhập mộng' công chiếu, Vương Hạc Đệ cầu xin khán giả cho cơ hội - Ảnh 1

Tại sự kiện, nam diễn viên Vương Hạc Đệ nhiều lần cúi đầu và nói: “Sau khi phim ra mắt, tôi rất muốn ra rạp xem. Tôi tìm rạp gần nhất, rồi thấy suất chiếu là 9h30 sáng hôm sau… Chúng tôi cũng xin mọi người cho “Tinh hà nhập mộng” thêm nhiều cơ hội”.

Sau đó, nữ diễn viên Tống Thiến tiếp tục bày tỏ hy vọng sẽ có thêm nhiều khán giả bước vào rạp để xem “Tinh hà nhập mộng”.

Thực tế, một bộ phận khán giả cho rằng, việc chọn sai thời điểm phát hành mới là “điểm chí mạng” của bộ phim. Khán giả chủ lực của mùa phim Tết là các gia đình và nhóm khán giả nhiều độ tuổi, ưu tiên những tác phẩm mang tính “cả nhà cùng xem” và không khí đời thường ấm áp.

Trong khi đó, “Tinh hà nhập mộng” lại định vị là phim khoa học viễn tưởng - phiêu lưu dành riêng cho giới trẻ. Thể loại khoa học viễn tưởng vốn đã ở thế yếu trong dịp Tết.

Phim điện ảnh 'Tinh hà nhập mộng' công chiếu, Vương Hạc Đệ cầu xin khán giả cho cơ hội - Ảnh 2

Khó khăn của “Tinh hà nhập mộng” vì thế không đơn giản là câu chuyện “diễn viên đông fan không cứu nổi phòng vé”, mà là một bài toán tổng hợp về lựa chọn sai khung phát hành, cơ chế thị trường và rủi ro của sáng tạo đổi mới.

Mặt khác, cũng có những ý kiến nhận xét, bộ phim không thể thu hút người xem và tạo hiệu ứng tốt là do chưa đủ thuyết phục về mặt nội dung cũng như diễn xuất của dàn diễn viên.

Diễn xuất của Vương Hạc Đệ trong phim gây tranh cãi. Ở nhiều phân cảnh, anh bị nhận xét chỉ trợn mắt, thể hiện vẻ ngây ngô, chưa toát lên hình ảnh một phi hành gia dày dạn kinh nghiệm, sự linh hoạt.

Bên cạnh đó, giọng thoại của nam diễn viên sinh năm 1998 nặng âm sắc địa phương Tứ Xuyên nên không được lòng khán giả.

Vì sao Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa vừa khai máy đã bị chê bai thậm tệ?

Mới đây, đoàn phim Tướng môn độc hậu vừa tuyên bố hai diễn viên đóng chính là Vương Hạc Đệ vai Tạ Cảnh Hành và Mạnh Tử Nghĩa vai Thẩm Diệu. Tuy nhiên, dự án gây nhiều tranh cãi và nhận nhiều phản đối của khán giả tới mức bị cư dân mạng gọi là "một khởi đầu thảm hại".

