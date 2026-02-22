Ngỡ ngàng Trương Bá Chi cho nhân viên nghỉ Tết một tháng có lương

Sao quốc tế 22/02/2026 16:16

Theo truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), Trương Bá Chi đã hủy toàn bộ lịch trình công việc trong suốt tháng 2.2026, dành cho đội ngũ nhân viên của mình gần một tháng nghỉ phép có lương, đảm bảo nhân viên có đủ thời gian về quê thăm gia đình.

Theo truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), Trương Bá Chi đã hủy toàn bộ lịch trình công việc trong suốt tháng 2.2026, dành cho đội ngũ nhân viên của mình gần một tháng nghỉ phép có lương, đảm bảo nhân viên có đủ thời gian về quê thăm gia đình.

Quyết định này không chỉ thể hiện sự quan tâm nhân văn của nữ diễn viên đối với nhân viên mà còn tiếp nối truyền thống phúc lợi mỗi dịp Tết nhiều năm qua.

Ngỡ ngàng Trương Bá Chi cho nhân viên nghỉ Tết một tháng có lương - Ảnh 1

Nhìn lại Tết 2025, Trương Bá Chi từng lì xì hậu hĩnh cho nhân viên, đồng thời đặc biệt sắp xếp cho cả đội ngũ của mình đi tham quan vui chơi tại Universal Studios Bắc Kinh, thể hiện sự rộng rãi và chu đáo.

Không chỉ có kỳ nghỉ dài hưởng lương, Trương Bá Chi còn chuẩn bị “bao lì xì lớn” cho từng nhân viên. Dù số tiền cụ thể không được công bố, nhưng truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) dùng cụm từ “Nữ thần tài lộc” để miêu tả độ hào phóng của cô, cho thấy mức phúc lợi rất đáng kể.

Ngỡ ngàng Trương Bá Chi cho nhân viên nghỉ Tết một tháng có lương - Ảnh 2

Theo truyền thông, phong cách hành xử coi trọng tình nghĩa và dám đứng ra gánh vác trách nhiệm chính là chìa khóa giúp Trương Bá Chi nhiều năm qua luôn được lòng người trong giới giải trí.

Lần này, hành động hào phóng đối với nhân viên của cô một lần nữa gây xôn xao, khiến cộng đồng mạng đồng loạt bày tỏ sự ngưỡng mộ, coi cô như một “bà chủ thần tiên”.

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