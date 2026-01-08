Mời mọi người đến thăm nhà, Trương Bá Chi bị chê để 'nhà như bãi chiến trường'

Sao quốc tế 08/01/2026 12:30

Tham gia một chương trình truyền hình, Trương Bá Chi mời khách tới nhà chơi. Căn hộ có phong cách châu Âu tối giản, trên tường treo nhiều ảnh của bốn mẹ con.

Trương Bá Chi mời khách tới nhà chơi. Căn hộ có phong cách châu Âu tối giản, trên tường treo nhiều ảnh của bốn mẹ con. Ngay khi cô mở cửa, camera ghi lại hình ảnh lối vào chất đầy giày trượt ván trẻ em. Đẩy cánh cửa kính vào phòng khách là chiếc ghế lười được bao quanh ba phía bởi những món đồ chơi nhồi bông cao ngất.

Ván trượt tuyết của Lucas nằm dưới bàn cà phê, bộ xếp hình lego của con trai thứ hai Quintus vương vãi khắp sàn nhà, cậu con trai 7 tuổi Marcus đang vẽ trên sàn...

Mời mọi người đến thăm nhà, Trương Bá Chi bị chê để 'nhà như bãi chiến trường' - Ảnh 1Mời mọi người đến thăm nhà, Trương Bá Chi bị chê để 'nhà như bãi chiến trường' - Ảnh 2

Tủ bếp chất đầy bát đĩa trẻ em đủ màu sắc, đảo bếp đầy ắp bình sữa trẻ em chưa rửa và bánh mì mốc. Nhà bếp với những lọ gia vị để lộn xộn. Một cây cải héo úa được nhét vào chiếc giỏ mây, một đôi ủng cao su lấm bùn nằm bên cạnh.

Hình ảnh chân thực về cuộc sống trong căn hộ của Trương Bá Chi gây xôn xao trên mạng xã hội. Các bình luận khác nhận xét, tổng thể ngôi nhà "không bừa bãi". Phòng khách được trang bị bộ sofa nhập khẩu từ Italy, các bức tường được trang trí bằng gương mạ vàng. Phòng ngủ chính có giường công chúa với ga trải giường hình hoạt hình. Thiết kế nhấn mạnh các yếu tố gia đình, với các bức tường được phủ đầy ảnh của ba người con trai, phòng trẻ em được thiết kế ấm cúng. Một số người khen ngợi Bá Chi đã cân bằng được sự nghiệp và vai trò làm mẹ.

Mời mọi người đến thăm nhà, Trương Bá Chi bị chê để 'nhà như bãi chiến trường' - Ảnh 3

Trương Bá Chi dọn tới Thượng Hải ở từ sau năm 2021. Sự nghiệp của cô những năm gần đây rất thuận buồm xuôi gió. Năm 2024, cô tham gia 6 chương trình truyền hình thực tế và bán hàng livestream đạt doanh thu 200 triệu NDT chỉ trong một buổi phát sóng trực tiếp. Cô nhận được 7 hợp đồng quảng cáo và ba hợp đồng đại diện thương hiệu trong vòng nửa năm, với thu nhập hơn 50 triệu NDT.

Nhờ kiếm được tiền, Trương Bá Chi hiện có khối tài sản đáng nể. Biệt thự của cô ở Bắc Kinh và Thượng Hải, Hong Kong... trị giá hàng trăm triệu NDT. Cô còn có một biệt thự ba tầng ở Australia, nâng tổng giá trị tài sản lên 500 triệu NDT. Cô cũng sở hữu xe hơi hạng sang như Range Rover, Ferrari, Lamborghini... Ngôi sao còn có trang sức cao cấp như mặt dây chuyền ngọc bích, nhẫn kim cương, mặt dây chuyền ngọc lục bảo 5 triệu NDT...

Trương Bá Chi chia sẻ trải nghiệm trở về sau ca sinh mổ mà không có ai bên cạnh

Trương Bá Chi chia sẻ trải nghiệm trở về sau ca sinh mổ mà không có ai bên cạnh

Trên một chương trình truyền hình mới đây, Trương Bá Chi gây chú ý khi chia sẻ về trải nghiệm hậu sản khó khăn.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Bá Chi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Trương Bá Chi chia sẻ trải nghiệm trở về sau ca sinh mổ mà không có ai bên cạnh

Trương Bá Chi chia sẻ trải nghiệm trở về sau ca sinh mổ mà không có ai bên cạnh

Trương Bá Chi đã lập di chúc, chọn di ảnh, trang phục cho lễ tang sau khi qua đời

Trương Bá Chi đã lập di chúc, chọn di ảnh, trang phục cho lễ tang sau khi qua đời

Trương Bá Chi bật khóc tại tòa, hé lộ góc khuất 'nhiều cạm bẫy' của giới giải trí

Trương Bá Chi bật khóc tại tòa, hé lộ góc khuất 'nhiều cạm bẫy' của giới giải trí

Trương Bá Chi muốn sinh nhiều con bất chấp lời khuyên từ gia đình

Trương Bá Chi muốn sinh nhiều con bất chấp lời khuyên từ gia đình

Trương Bá Chi khóc khi bị luật sư liên tục chất vấn, áp lực vì vụ án vi phạm hợp đồng

Trương Bá Chi khóc khi bị luật sư liên tục chất vấn, áp lực vì vụ án vi phạm hợp đồng

Trương Bá Chi thừa nhận 'mắc bệnh lạ', sống phụ thuộc vào người quản lý

Trương Bá Chi thừa nhận 'mắc bệnh lạ', sống phụ thuộc vào người quản lý

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hộ sinh xử lý dây rốn nhưng cắt nhầm ngón tay của trẻ sơ sinh

Hộ sinh xử lý dây rốn nhưng cắt nhầm ngón tay của trẻ sơ sinh

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 8/1/2026, 3 con giáp tài lộc vô vàn, tiền bạc vô biên, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 8/1/2026, 3 con giáp tài lộc vô vàn, tiền bạc vô biên, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Cháy lớn du thuyền trên sông Sài Gòn, cột khói bốc cao hàng chục mét

Cháy lớn du thuyền trên sông Sài Gòn, cột khói bốc cao hàng chục mét

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạn diễn Triệu Lệ Dĩnh qua đời sau 16 ngày phim đóng máy

Bạn diễn Triệu Lệ Dĩnh qua đời sau 16 ngày phim đóng máy

Lưu Diệc Phi 'gây bão' cõi mạng với loạt ảnh để mặc mộc

Lưu Diệc Phi 'gây bão' cõi mạng với loạt ảnh để mặc mộc

Chồng Hàn Quốc của Từ Hy Viên - DJ Koo dọn mộ vợ ngày đầu năm

Chồng Hàn Quốc của Từ Hy Viên - DJ Koo dọn mộ vợ ngày đầu năm

Từng bên nhau 7 năm, Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm đã chia tay trong lặng lẽ?

Từng bên nhau 7 năm, Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm đã chia tay trong lặng lẽ?

Phim 'Tại nhân gian' của Triệu Lệ Dĩnh bị đánh giá thất bại nhất năm 2025

Phim 'Tại nhân gian' của Triệu Lệ Dĩnh bị đánh giá thất bại nhất năm 2025

Triệu Lộ Tư 'gây sốt' khi trở thành khách mời đặc biệt tại concert của Vương Hạc Đệ

Triệu Lộ Tư 'gây sốt' khi trở thành khách mời đặc biệt tại concert của Vương Hạc Đệ