Mời mọi người đến thăm nhà, Trương Bá Chi bị chê để 'nhà như bãi chiến trường'

Trương Bá Chi mời khách tới nhà chơi. Căn hộ có phong cách châu Âu tối giản, trên tường treo nhiều ảnh của bốn mẹ con. Ngay khi cô mở cửa, camera ghi lại hình ảnh lối vào chất đầy giày trượt ván trẻ em. Đẩy cánh cửa kính vào phòng khách là chiếc ghế lười được bao quanh ba phía bởi những món đồ chơi nhồi bông cao ngất.

Tủ bếp chất đầy bát đĩa trẻ em đủ màu sắc, đảo bếp đầy ắp bình sữa trẻ em chưa rửa và bánh mì mốc. Nhà bếp với những lọ gia vị để lộn xộn. Một cây cải héo úa được nhét vào chiếc giỏ mây, một đôi ủng cao su lấm bùn nằm bên cạnh.

Hình ảnh chân thực về cuộc sống trong căn hộ của Trương Bá Chi gây xôn xao trên mạng xã hội. Các bình luận khác nhận xét, tổng thể ngôi nhà "không bừa bãi". Phòng khách được trang bị bộ sofa nhập khẩu từ Italy, các bức tường được trang trí bằng gương mạ vàng. Phòng ngủ chính có giường công chúa với ga trải giường hình hoạt hình. Thiết kế nhấn mạnh các yếu tố gia đình, với các bức tường được phủ đầy ảnh của ba người con trai, phòng trẻ em được thiết kế ấm cúng. Một số người khen ngợi Bá Chi đã cân bằng được sự nghiệp và vai trò làm mẹ.

Trương Bá Chi dọn tới Thượng Hải ở từ sau năm 2021. Sự nghiệp của cô những năm gần đây rất thuận buồm xuôi gió. Năm 2024, cô tham gia 6 chương trình truyền hình thực tế và bán hàng livestream đạt doanh thu 200 triệu NDT chỉ trong một buổi phát sóng trực tiếp. Cô nhận được 7 hợp đồng quảng cáo và ba hợp đồng đại diện thương hiệu trong vòng nửa năm, với thu nhập hơn 50 triệu NDT.

Nhờ kiếm được tiền, Trương Bá Chi hiện có khối tài sản đáng nể. Biệt thự của cô ở Bắc Kinh và Thượng Hải, Hong Kong... trị giá hàng trăm triệu NDT. Cô còn có một biệt thự ba tầng ở Australia, nâng tổng giá trị tài sản lên 500 triệu NDT. Cô cũng sở hữu xe hơi hạng sang như Range Rover, Ferrari, Lamborghini... Ngôi sao còn có trang sức cao cấp như mặt dây chuyền ngọc bích, nhẫn kim cương, mặt dây chuyền ngọc lục bảo 5 triệu NDT...