Đổi vị cho cả nhà với món cánh gà rim dứa óng ả, ngon quên lối về

Giữa cái nắng oi ả, còn gì tuyệt vời hơn một món ăn thanh mát, đậm đà giúp cả nhà 'đánh bay' nồi cơm trong chớp mắt. Với công thức siêu đơn giản, không cầu kỳ hoa mỹ, món ăn này chính là 'cứu cánh' hoàn hảo cho những bữa cơm gia đình thêm phần rộn ràng và ngon miệng

Nắng nóng thế này thì ăn gì cho ngon? Thử ngay món ăn 'quốc dân' cực đưa cơm với công thức rút gọn tối đa này nhé! Chỉ vài bước chế biến nhanh gọn, bạn đã có ngay một món ngon giải nhiệt, đậm đà bùng nổ vị giác, đảm bảo cả nhà gắp không ngơi tay.

Nguyên liệu:

- Cánh gà: 800g

- Dứa: 1/2 quả to

- Bột tỏi: 1/2 thìa

- Bột hành: 1/2 thìa

- Hạt tiêu: 1/5 thìa

- Mật ong: 1 thìa

- Đường vàng: 1/3 thìa

- Dầu hào: 1 thìa

- Nước mắm: 1/5 thìa

Cách làm:

Gà khứa đôi cánh cho ngấm gia vị. Ướp tất cả nguyên liệu trên với nhau 1h sau thì đem cánh gà đi chiên vàng. Phần nước ướp gà giữ lại để đun cùng hỗn hợp sốt.

Hỗn hợp sốt (mọi người gia giảm theo khẩu vị gia đình nhé, món này ăn ngọt chút sẽ ngon hơn)

- Dầu hào: 1 thìa

- Nước tương: 1,5 thìa

- Hạt nêm: 1/2 thìa

- Đường: 1/2 thìa

- Nước lọc: 150ml

Cho hỗn hợp sốt và nước ướp gà vào đun sôi. Sau đó cho dứa và cánh gà đã chiên vàng vào đun lửa nhỏ đến khi nước cạn và keo lại. Múc gà ra đĩa thưởng thức cùng cơm nóng.

Món này ăn hao cơm lắm. Mọi người thử làm nhé!

Nguồn: FB Vu Nga Linh

