Bí quyết làm bánh cookies dừa giòn tan bằng nồi chiên không dầu – Vụng mấy cũng thành công!

Còn gì ấm áp hơn khi cả nhà cùng quây quần trong gian bếp, tự tay nhào nặn những chiếc bánh cookies dừa thơm phức. Chẳng cần lò nướng cầu kỳ, đây chính là công thức 'thần thánh' giúp bạn tạo ra mẻ bánh giòn rụm, chuẩn vị tiệm sang mà lại vô cùng đơn giản, ai cũng có thể thành công ngay lần đầu

Với công thức cookies dừa tối ưu này, bạn sẽ thấy việc làm bánh chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Bánh không chỉ mang hương vị béo ngậy đặc trưng mà còn sở hữu độ giòn hoàn hảo, xứng đáng là 'ngôi sao' trong khay bánh kẹo của gia đình bạn.

Bí quyết làm bánh cookies dừa giòn tan bằng nồi chiên không dầu – Vụng mấy cũng thành công! - Ảnh 1

NGUYÊN LIỆU:

- Dừa nạo: 500g

- Lòng trắng trứng: 180g (chừng 6 cái lòng trắng)

- Bột mỳ: 100g

- Đường bột: 100g

CÁCH LÀM:

Các bác trộn đều lòng trắng trứng + bột + đường, dùng phới lồng hay máy đánh trứng trộn đến khi hỗn hợp sánh sệt là ok.

Tiếp theo trộn dừa nạo vào.

NẶN BÁNH

Thường là các bác sau khi trộn hỗn hợp sẽ nặn luôn rồi đem nướng đúng không ạ. Giờ làm theo em đi. Đảm bảo dễ hơn, nhiều viên hơn. Viên nào viên đấy nhìn gọn gàng chứa không lỉa chỉa dừa nạo ra.

Đó là ngược một tý. Các bác cho hỗn hợp dàn đều ra khay, đem nướng 100 độ trong 30 phút.

Sau 30 phút, các bác bỏ ra nặn nhân. Lúc này, hỗn hợp kẹo lại, nặn dễ hơn rồi. Viên có thể nhỏ hơn. Sau nặn nhân, các bác nướng 100 độ trong 2,5 - 3 tiếng. Thi thoảng đảo lật cho vàng đều nhé! Món này hoàn toàn có thể làm với nồi chiên không dầu đấy ạ.

Bí quyết làm bánh cookies dừa giòn tan bằng nồi chiên không dầu – Vụng mấy cũng thành công! - Ảnh 2

Đến đây thôi. Chúc các bác có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ nhé!

 

Nguồn: FB Đinh Vũ Quang Cường

Chỉ 3 bước đơn giản, có ngay mâm bánh bột lọc chén tôm thịt chuẩn vị Huế tại nhà

Chỉ 3 bước đơn giản, có ngay mâm bánh bột lọc chén tôm thịt chuẩn vị Huế tại nhà

Tinh hoa ẩm thực Huế hội tụ trong từng chiếc bánh bột lọc trong trẻo. Sự kết hợp hoàn hảo giữa vỏ bánh dai mềm và nhân tôm thịt được tẩm ướp tinh tế tạo nên một sức hút khó cưỡng. Một món ăn không chỉ đẹp ở phần nhìn mà còn chinh phục thực khách bởi hương vị đậm đà, vương vấn sau mỗi lần thưởng thức.

