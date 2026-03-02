Bí mật lắp camera, cặp đôi sốc nặng khi thấy người bạn cùng phòng đã đầu độc thức ăn của họ bằng thuốc xịt côn trùng

Cặp đôi đến từ Los Angeles, California, Mỹ đã phải chịu đựng nhiều cơn đau, bao gồm cả việc phải đến phòng cấp cứu vì đau ngực và đau bụng. Đoạn clip cho thấy người bạn cùng phòng của họ, Timothy Bradbury, đang xịt thứ trông giống như thuốc diệt côn trùng lên thức ăn.

Video 1 giờ 22 phút trước 1 giờ 22 phút trước Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

