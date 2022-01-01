Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi
Những hình ảnh hiếm hoi của Dương Mịch khi còn là một cô bé khoảng 4 tuổi trên phim trường bất ngờ được chia sẻ, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"
3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió".
Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt
Trong nhiều gia đình Việt, mâm cơm không chỉ là nơi mọi người ăn uống mà còn là “lớp học” đầu tiên về cách cư xử. Trẻ được dạy phải mời ông bà, cha mẹ trước khi ăn, chờ người lớn gắp thức ăn, không được vừa ăn vừa nói chuyện, không dùng điện thoại trên bàn ăn hay phải biết gắp thức ăn cho người khác.
Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay
Thủy sững sờ nhớ lại hơn tháng này chồng cứ nói đi công tác liên miên, mới về nhà vài ngày đã phải đi. Thủy tưởng chồng công việc bận rộn tranh thủ gửi con cho ông bà, đi mua quần áo, đồ tẩm bổ cho chồng. Hóa ra chồng nói đi công tác nhưng thực chất chồng ngoại tình.
NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96
Sự ra đi của NSND Xuân Đàm khép lại cuộc đời 96 năm, trong đó phần lớn thời gian ông dành cho nghệ thuật, văn hóa và quê hương Quảng Trị.
Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét
Một thợ lặn tự do đến từ Pembrokeshire đã ghi lại được những thước phim ngoạn mục về loài sứa bờm sư tử ngoài khơi bờ biển xứ Wales. Anh đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy loài sứa bờm sư tử với những xúc tu dài khoảng 12 mét dưới nước.