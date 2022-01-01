Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

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Mới đây, Sohu công bố bảng xếp hạng những nữ diễn viên chính phim hiện đại được yêu thích, trong đó có những cái tên quen thuộc như Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư và Tôn Thiên.

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

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Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

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Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

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Những hình ảnh hiếm hoi của Dương Mịch khi còn là một cô bé khoảng 4 tuổi trên phim trường bất ngờ được chia sẻ, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

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3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió".

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

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Trong nhiều gia đình Việt, mâm cơm không chỉ là nơi mọi người ăn uống mà còn là “lớp học” đầu tiên về cách cư xử. Trẻ được dạy phải mời ông bà, cha mẹ trước khi ăn, chờ người lớn gắp thức ăn, không được vừa ăn vừa nói chuyện, không dùng điện thoại trên bàn ăn hay phải biết gắp thức ăn cho người khác.

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

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Thủy sững sờ nhớ lại hơn tháng này chồng cứ nói đi công tác liên miên, mới về nhà vài ngày đã phải đi. Thủy tưởng chồng công việc bận rộn tranh thủ gửi con cho ông bà, đi mua quần áo, đồ tẩm bổ cho chồng. Hóa ra chồng nói đi công tác nhưng thực chất chồng ngoại tình.

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NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

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Sự ra đi của NSND Xuân Đàm khép lại cuộc đời 96 năm, trong đó phần lớn thời gian ông dành cho nghệ thuật, văn hóa và quê hương Quảng Trị.

Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

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Một thợ lặn tự do đến từ Pembrokeshire đã ghi lại được những thước phim ngoạn mục về loài sứa bờm sư tử ngoài khơi bờ biển xứ Wales. Anh đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy loài sứa bờm sư tử với những xúc tu dài khoảng 12 mét dưới nước.

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Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

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Lúc đó tôi thật sự chẳng hiểu nổi mẹ chồng đang nghĩ gì nữa, tôi cũng đành bảo chồng đưa tiền cho bà không thì bà lại cằn nhằn mệt mỏi. Có tháng vợ chồng tôi đưa đủ, nhưng có tháng tôi ốm rồi con ốm thế là ở nhà không đi làm, rồi còn lo tiền bỉm sữa cho con nên gửi tiền cho mẹ chồng muộn mà bà cũng đi kể với người khác là vợ chồng tôi quỵt tiền của bà.

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Nói về gia cảnh hai bên thì nhà chồng tôi cũng khá giả, bố chồng thì rất hiền hậu nhưng ngược lại thì mẹ chồng khó tính. Còn bên nhà tôi thì bố mẹ trước đều làm kinh doanh nay đã nghỉ hưu.

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

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Lúc đó tôi nghĩ rằng mình có phúc mới gặp được mẹ chồng tâm lý và tốt bụng như thế này. Nhà chồng tôi rất rộng, có 4 tầng thoáng mát, thế nên cưới xong vợ chồng tôi quyết định ở với bố mẹ chồng.

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

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Mọi người trong nhà nhìn vợ chồng Vinh âu yếm ai cũng ngưỡng mộ với tổ ấm của hai người. Vậy nhưng tới lúc tan tiệc thì giọng điệu ngọt ngào lúc nãy của Linh không còn nữa mà bắt đầu lên giọng nhìn chồng mình...

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước

Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc.

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Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

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Khi nghe tin tôi đem bạn trai về ra mắt gia đình sau 28 năm cô đơn thì cả nhà mừng lắm, đặc biệt là mẹ tôi vốn dĩ bà rất lo lắng vì tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi.

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

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Lúc đó tôi thật sự chẳng hiểu nổi mẹ chồng đang nghĩ gì nữa, tôi cũng đành bảo chồng đưa tiền cho bà không thì bà lại cằn nhằn mệt mỏi. Có tháng vợ chồng tôi đưa đủ, nhưng có tháng tôi ốm rồi con ốm thế là ở nhà không đi làm, rồi còn lo tiền bỉm sữa cho con nên gửi tiền cho mẹ chồng muộn mà bà cũng đi kể với người khác là vợ chồng tôi quỵt tiền của bà.

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

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Nói về gia cảnh hai bên thì nhà chồng tôi cũng khá giả, bố chồng thì rất hiền hậu nhưng ngược lại thì mẹ chồng khó tính. Còn bên nhà tôi thì bố mẹ trước đều làm kinh doanh nay đã nghỉ hưu.

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

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Lúc đó tôi nghĩ rằng mình có phúc mới gặp được mẹ chồng tâm lý và tốt bụng như thế này. Nhà chồng tôi rất rộng, có 4 tầng thoáng mát, thế nên cưới xong vợ chồng tôi quyết định ở với bố mẹ chồng.

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

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Lan chẳng làm khó chồng nữa mà bảo chồng đi lo công chuyện ngay. Tối đó tận 10 giờ đêm thì chồng mới vào với mẹ con Lan nhưng nhìn anh mệt mỏi, uể oải vô cùng. Cứ đi vào với vợ con rồi lại chạy ra ngoài, lúc thì mua thêm đồ, khi thì gặp bạn bè.

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Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

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Trong nhiều gia đình Việt, mâm cơm không chỉ là nơi mọi người ăn uống mà còn là “lớp học” đầu tiên về cách cư...

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đời sống 7 giờ 40 phút trước

Một vụ cháy nhà dân ở TP.HCM bùng phát dữ dội trong con hẻm trên đường Phạm Hữu Chí khiến 2 người không qua khỏi, lực lượng chức năng đã kịp thời phá cửa cứu thoát 5 nạn nhân đưa đi cấp cứu.

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

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Hôm nay, ngày 17/9/2026 giá vàng trong nước giảm xuống dưới 146 triệu đồng theo chiều đi xuống của thế giới.

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

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Công an xã Dũng Tiến (tỉnh Phú Thọ) vừa phối hợp cùng các đơn vị liên quan, người dân giải cứu thành công 3 người dân bị mắc kẹt trong hang từ hôm 14/9 do mưa lớn.

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Có những mùi hương không chỉ mang lại sự thanh lịch, mà còn gợi mở nguồn năng lượng tích cực và sự tươi trẻ. Dòng...

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Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

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Có những mùi hương được tạo ra để khơi gợi sự tò mò và ghi dấu ấn đậm nét trong lòng người đối diện. Dòng nước hoa SR Marilyn từ Saras Perfume chính là điểm nhấn tinh tế cho những ai tìm kiếm phong cách quyến rũ, kết hợp hài hòa giữa nét ngây thơ dịu dàng và sự cuốn hút đằm thắm.

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

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Bên cạnh sự chuẩn bị về thể lực, việc chủ động bảo vệ cơ thể và làn da trước các tác động thời tiết đặc biệt là tia UV đóng vai trò then chốt giúp duy trì phong độ và cảm giác thoải mái cho những người yêu vận động.

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

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Đồng hành cùng hành trình tôn vinh nhan sắc Việt tại cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu, thương hiệu nước hoa Saras Perfume giới thiệu dòng sản phẩm SR Rossy. Nhờ ứng dụng công nghệ AromaSpace™ tiên tiến, SR Rossy mang đến hương thơm hoa hồng tự nhiên, chân thật và thanh lịch, hỗ trợ các thí sinh thêm phần tự tin và cuốn hút trong từng khoảnh khắc tỏa sáng.

Sức khỏe

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Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

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Đứng chơi gần khu vực mẹ đang tập thể dục, bé trai 5 tuổi bất ngờ bị bàn đạp của máy đi bộ trên không...

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

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Suốt một năm, đùi phải của người đàn ông 39 tuổi ngày càng phình to nhưng không đau, không ảnh hưởng đến vận động. Khi đi khám thì phát hiện khối u hiếm gặp.

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Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

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Gia đình đưa bé đến nhiều cơ sở y tế để điều trị nhưng tình trạng tiếp tục diễn biến xấu. Sau đó, người nhà đưa bé về nhà. Bé T. tử vong vào rạng sáng 9/9.

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Không ít người cho rằng gan nhiễm mỡ chủ yếu bắt nguồn từ rượu bia, đồ chiên rán hoặc tình trạng thừa cân. Thế nhưng, ngay cả những người ít uống rượu, không ăn nhiều đồ dầu mỡ và không quá béo vẫn có thể gặp tình trạng này.

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Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

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Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

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Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

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Nhờ chứa hàm lượng dưỡng chất dồi dào cùng các hợp chất sinh học mạnh mẽ, hành tây mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cơ thể.

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Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

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Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

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Theo thông báo của Tập đoàn Phú Hoa Quốc tế, nữ doanh nhân Trần Lệ Hoa qua đời ngày 5/4/2026 tại Bắc Kinh sau thời gian điều trị bệnh, hưởng thọ 85 tuổi. Bà từng là một trong những nữ doanh nhân giàu có của Trung Quốc, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, đầu tư và văn hóa.

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Sự ra đi của NSND Xuân Đàm khép lại cuộc đời 96 năm, trong đó phần lớn thời gian ông dành cho nghệ thuật, văn hóa và quê hương Quảng Trị.

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Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

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'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

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Trong bối cảnh nhiều khu đô thị hiện nay thiếu không gian chuyên biệt dành cho thể thao quy mô lớn, sự xuất hiện của một công viên thể thao rộng 20.000m² tại Eurowindow Sport Garden hiện hữu ngay trung tâm trở thành điều hiếm gặp ở Nghệ An.

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Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

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Sau lần gặp đầu tiên, tôi thấy người đàn ông này phù hợp nên đồng ý quen nhau, với điều kiện sau khi kết hôn, gia đình tôi sẽ được chu cấp 50 triệu mỗi tháng. Thế rồi suốt thời gian chuẩn bị cho đám cưới, chúng tôi cũng không nảy sinh mâu thuẫn gì.

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Yêu nhau hai năm nhưng em chưa bao giờ để tôi vượt quá giới hạn. Tôi biết em được giáo dục theo kiểu truyền thống nên rất nghiêm túc trong vấn đề này. Tôi tôn trọng và rất tự hào về vợ sắp cưới của mình.

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Mới đám cưới được 1 tuần, vợ tiết lộ chuyện khiến chồng sốc

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Đêm đó, anh chuẩn bị nến, hoa, trang trí phòng ngủ rất lãng mạn rồi nằm trên giường đợi chị tắm xong. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, anh kéo chị xuống hôn lên cổ rồi dần dần cởi bỏ chiếc khăn tắm chị quấn trên người.