Vụ nổ lớn xé toạc một quán cà phê và gây ra một đám cháy khủng khiếp khiến 7 người tử vong thương tâm

Vụ nổ kinh hoàng đã phá hủy quán cà phê Plov Centre ở vùng Akmola của Kazakhstan. Tổng cộng có 7 người thiệt mạng, trong đó có một nữ sinh 16 tuổi và 13 nạn nhân khác phải nhập viện với các vết bỏng ở mức độ khác nhau.

