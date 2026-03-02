3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng' sau ngày 2/3/2026

Tâm linh - Tử vi 02/03/2026 09:30

Tuổi Tý

Sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra hanh thuận và suôn sẻ. Tử vi cho biết con giáp này có cơ hội được làm việc trong lĩnh vực yêu thích. Quý Nhân Tam Hợp xuất hiện giúp người tuổi này củng cố tốt các mối quan hệ xã giao. Khi gặp khó khăn, bản mệnh đều có thể vượt qua được một cách dễ dàng nhờ điều trên đây. Có vẻ như con giáp này cần hạn chế những khoản chi không cần thiết để duy trì được nguồn thu nhập cá nhân một cách vững vàng trong tương lai. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên an vui hạnh phúc. Riêng người độc thân chưa tìm được một nửa cho mình vì muốn phát triển sự nghiệp. Người đã lập gia đình luôn chăm chút, vun vén cho hạnh phúc hiện tại.

3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng' sau ngày 2/3/2026 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra tương đối hiệu quả và tốt đẹp. Tam Hội xuất hiện là lúc thích hợp để triển khai các cuộc gặp gỡ bạn bè. Con giáp này có thể tìm ra người chung lý tưởng, cùng bàn bạc và lập kế hoạch cho những dự án sắp tới. Đây là thời điểm lý tưởng để giải quyết các rắc rối liên quan tới tiền bạc, ngoài ra bản mệnh còn gặp nhiều cơ hội kiếm tiền.

Chuyện tình cảm hòa thuận bình dị. Bạn luôn nghĩ tới những điều to tát và xa vời nhưng lại quên rằng tình yêu cần được xây dựng trên nền tảng chân thành. Một vài món quà nhỏ hay lời hỏi thăm ân cần cũng giúp mối quan hệ khăng khít bền chặt.

3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng' sau ngày 2/3/2026 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra vô cùng dễ dàng và hanh thông. Bạn thể hiện sự tự tin, bản lĩnh của mình với sự hỗ trợ của Chính Ấn. Hãy mạnh dạn chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của mình để có sự kết nối tốt hơn với những người xung quanh.

Vận trình tình cảm cũng sẽ ngập tràn tin vui. Tam Hợp xuất hiện đem tới nhiều tin cát lành cho mối quan hệ tình cảm. Các cặp đôi yêu xa cảm thấy phấn khích khi được gặp lại sau thời gian dài xa cách. Bạn và người ấy dễ dàng tìm được tiếng nói chung khi hiếm khi xảy ra những mâu thuẫn giữa hai người. Vì thế, cả hai có thể thoải mái tận hưởng những giây phút ở bên cạnh nhau. 

3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng' sau ngày 2/3/2026 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

