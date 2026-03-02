Tìm về hương vị tuổi thơ với bát chuối đậu om thịt nóng hổi, thơm nồng mùi tía tô

Sự hòa quyện giữa nước dùng chua thanh từ dấm bỗng, vị chuối xanh bùi bùi quyện trong từng miếng đậu rán vàng ươm, cùng hương thơm nồng nàn đặc trưng của tía tô, lá lốt... Tất cả tạo nên một bát canh chuối đậu thịt đậm đà, đánh thức mọi giác quan và gây thương nhớ cho bất kỳ ai thưởng thức.
NGUYÊN LIỆU
Thịt ba chỉChuối tiêu xanhĐậu phụDấm bỗngCà chuaĐườngNghệLá lốt, hành lá, tía tôHành khôDầu ăn, bột canh….
SƠ CHẾ
- Ba chỉ thái khúc chiên đều mặt cháy cạnh
- Chuối non gọt vỏ thái khúc ngâm muối (có thể để cả vỏ) luộc qua nước chát
- Đậu phụ chiên vàng
- Nghệ tươi rửa sạch dập lấy nước
- Hành khô bóc vỏ thái lát
- Lá lốt tía tô rửa sạch cắt khúc
- Cà chua rửa sạch bổ miếng cau
CÁCH NẤU
- Phi thơm hành khô cho chuối vào xào ngấm gia vị, cho cà chua vào đảo cùng.
- Cho nước vào ngập chuối đun sôi cho dấm bỗng vào đun chuối chín thả đậu thịt vào bung cho chín mềm
- Vớt 1 ít chuối nghiền nát cho vào nồi canh cho có độ sệt sệt
- Cho nghệ giã nát vào muỗng lọc lấy nước cho vào nồi chuối.
- Nêm đường, gia vị cho có độ chua ngọt
- Món này ăn luôn trên bếp lẩu, vừa ăn vừa thả rau vào sẽ ngon hơn.
Nguồn: FB Kim JinHua