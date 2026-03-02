Tìm về hương vị tuổi thơ với bát chuối đậu om thịt nóng hổi, thơm nồng mùi tía tô

Món ngon mỗi ngày 02/03/2026 05:00

Sự hòa quyện giữa nước dùng chua thanh từ dấm bỗng, vị chuối xanh bùi bùi quyện trong từng miếng đậu rán vàng ươm, cùng hương thơm nồng nàn đặc trưng của tía tô, lá lốt... Tất cả tạo nên một bát canh chuối đậu thịt đậm đà, đánh thức mọi giác quan và gây thương nhớ cho bất kỳ ai thưởng thức.

NGUYÊN LIỆU

Thịt ba chỉChuối tiêu xanhĐậu phụDấm bỗngCà chuaĐườngNghệLá lốt, hành lá, tía tôHành khôDầu ăn, bột canh….

SƠ CHẾ

 

  • Ba chỉ thái khúc chiên đều mặt cháy cạnh
  • Chuối non gọt vỏ thái khúc ngâm muối (có thể để cả vỏ) luộc qua nước chát
  • Đậu phụ chiên vàng
  • Nghệ tươi rửa sạch dập lấy nước
  • Hành khô bóc vỏ thái lát
  • Lá lốt tía tô rửa sạch cắt khúc
  • Cà chua rửa sạch bổ miếng cau

Tìm về hương vị tuổi thơ với bát chuối đậu om thịt nóng hổi, thơm nồng mùi tía tô - Ảnh 1

CÁCH NẤU 

  • Phi thơm hành khô cho chuối vào xào ngấm gia vị, cho cà chua vào đảo cùng.
  • Cho nước vào ngập chuối đun sôi cho dấm bỗng vào đun chuối chín thả đậu thịt vào bung cho chín mềm
  • Vớt 1 ít chuối nghiền nát cho vào nồi canh cho có độ sệt sệt
  • Cho nghệ giã nát vào muỗng lọc lấy nước cho vào nồi chuối.
  • Nêm đường, gia vị cho có độ chua ngọt
  • Món này ăn luôn trên bếp lẩu, vừa ăn vừa thả rau vào sẽ ngon hơn.

Tìm về hương vị tuổi thơ với bát chuối đậu om thịt nóng hổi, thơm nồng mùi tía tô - Ảnh 2Tìm về hương vị tuổi thơ với bát chuối đậu om thịt nóng hổi, thơm nồng mùi tía tô - Ảnh 3

Nguồn: FB Kim JinHua

Nâng tầm khoai lang tím với 3 công thức sáng tạo giúp món ăn dân dã trở nên "sang chảnh"

Nâng tầm khoai lang tím với 3 công thức sáng tạo giúp món ăn dân dã trở nên "sang chảnh"

Chỉ với nguyên liệu khoai lang tím quen thuộc, bạn hoàn toàn có thể tự tay tạo nên những món bánh "điểm 10 chất lượng". Dù là bánh bò truyền thống, cheesecake sang chảnh hay crepe ngàn lớp cầu kỳ, tất cả đều khoác lên mình màu tím quyến rũ cùng hương vị béo thơm, mướt mịn.

Xem thêm
Từ khóa:   chuối đậu thịt công thức nấu chuối đậu thịt món ngon mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Tử vi thứ Ba 3/3/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Ba 3/3/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 2/3/2026, 3 con giáp gặp thời gặp thế, tiền vàng 'chất thành núi', Phú Quý Vinh Hoa không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 2/3/2026, 3 con giáp gặp thời gặp thế, tiền vàng 'chất thành núi', Phú Quý Vinh Hoa không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 2/3/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng hôm nay, thứ Hai 2/3/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Không chỉ là gia vị, đây là "vua" thảo dược giúp bảo vệ não bộ và tim mạch của người Việt

Không chỉ là gia vị, đây là "vua" thảo dược giúp bảo vệ não bộ và tim mạch của người Việt

Sống khỏe 1 giờ 47 phút trước
Nghẹt thở giải cứu cháu bé 3 tuổi bị khóa trong xe ô tô

Nghẹt thở giải cứu cháu bé 3 tuổi bị khóa trong xe ô tô

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
NÓNG: Hàng loạt chuyến bay Việt Nam đến Trung Đông bị hủy

NÓNG: Hàng loạt chuyến bay Việt Nam đến Trung Đông bị hủy

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
Tìm về hương vị tuổi thơ với bát chuối đậu om thịt nóng hổi, thơm nồng mùi tía tô

Tìm về hương vị tuổi thơ với bát chuối đậu om thịt nóng hổi, thơm nồng mùi tía tô

Món ngon mỗi ngày 2 giờ 17 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 2/3/2026, Thiên Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Sau hôm nay, thứ Hai 2/3/2026, Thiên Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/3/2026), 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/3/2026), 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Có nên mua vàng 0,1 chỉ?

Có nên mua vàng 0,1 chỉ?

Đúng ngày mai, thứ Hai 2/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Hai 2/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Khung giờ "vàng" cúng Rằm tháng Giêng 2026: Cúng đúng lúc, phúc lộc đầy nhà, cả năm bình an

Khung giờ "vàng" cúng Rằm tháng Giêng 2026: Cúng đúng lúc, phúc lộc đầy nhà, cả năm bình an

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nâng tầm khoai lang tím với 3 công thức sáng tạo giúp món ăn dân dã trở nên "sang chảnh"

Nâng tầm khoai lang tím với 3 công thức sáng tạo giúp món ăn dân dã trở nên "sang chảnh"

Tuyệt chiêu làm xíu mại sốt cà chua: Viên thịt chắc ngọt, đậm đà chuẩn vị

Tuyệt chiêu làm xíu mại sốt cà chua: Viên thịt chắc ngọt, đậm đà chuẩn vị

Chẳng cần đi xa, có ngay cơm gà Hội An tại nhà ngon đúng điệu chỉ với vài bước đơn giản

Chẳng cần đi xa, có ngay cơm gà Hội An tại nhà ngon đúng điệu chỉ với vài bước đơn giản

Bí quyết pha trà thái xanh "bất bại": Thơm nồng, béo ngậy, chuẩn vị như ngoài hàng

Bí quyết pha trà thái xanh "bất bại": Thơm nồng, béo ngậy, chuẩn vị như ngoài hàng

Bí quyết làm xôi nếp cẩm sữa chua bằng lò nướng: Cực nhàn mà hạt nếp vẫn dẻo thơm, chuẩn vị

Bí quyết làm xôi nếp cẩm sữa chua bằng lò nướng: Cực nhàn mà hạt nếp vẫn dẻo thơm, chuẩn vị

Bỏ ngay thói quen cho đường sớm khi nấu chè đậu đen, thêm một thìa gia vị này đảm bảo đậu mềm như nhung

Bỏ ngay thói quen cho đường sớm khi nấu chè đậu đen, thêm một thìa gia vị này đảm bảo đậu mềm như nhung