Bí quyết pha trà thái xanh 'bất bại': Thơm nồng, béo ngậy, chuẩn vị như ngoài hàng

Món ngon mỗi ngày 28/02/2026 05:30

Một ly trà thái xanh mát lạnh là sự kết hợp hoàn hảo giữa hương trà thơm nồng, chút chát nhẹ tinh tế và vị sữa béo ngậy tan ngay đầu lưỡi. Còn gì tuyệt vời hơn khi tự tay pha chế thức uống 'quốc dân' này để chiêu đãi cả nhà trong những ngày nắng nóng?

Nguyên liệu:

- Trà thái: 30g

- Sữa ông thọ: 1 hộp

- Sữa tươi: 1 lít

- Đường: 300g

- Nước lọc: 3 lít

- Bột rau câu: 1 gói

Cách làm:

- Làm phần trà sữa:

Đổ trà thái vào nồi sau đó thêm 3 lít nước đun sôi và đậy vung ủ thêm khoảng 20-30 phút rồi lọc qua rây, bỏ bã, lấy phần nước cốt trà. Bớt lại 200m cốt trà để làm thạch. Phần cốt trà còn lại thêm sữa đặc, sữa tươi, 1/3 số đường trong công thức và 2/3 lượng nước lọc trong công thức khuấy đều để nguội rồi cất trong tủ lạnh. 

- Làm phần thạch:

Dùng 2/3 số đường và 2/3 số nước còn lại trong công thức hòa cùng đường và bột rau câu. Ngâm khoảng 15 phút rồi cho 200ml nước cốt trà còn lại vào đun sôi . Để nguội bớt rồi đổ vào khuôn để ngăn mát tủ lạnh khoảng 3 tiếng cho đông lại rồi lấy ra cắt thạch thành từng miếng nhỏ.

Trà thái xanh với vị thơm mát, chát nhẹ của thái xanh hòa quyện cùng vị ngọt béo của sữa. Món trà sữa sẽ còn ngon hơn khi được thưởng thức cùng các loại thạch như trân châu hay thạch trái cây nữa đấy nhé!

Nguồn: FB Vu Nga Linh

Cách bảo quản trà sữa Thái

Trà sữa nên để vào ngăn mát tủ lạnh ít nhất 4h sẽ làm cho vị trà béo thơm, ngon chuẩn vị hơn

Trà sữa đem ra sử dụng nên lắc đều trước khi uống và bảo quản ngăn mát tủ lạnh tối đa 3 - 4 ngày.

Từ khóa:   trà sữa thái xanh cách làm trà sữa thái xanh món ngon mỗi ngày

