Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

Hôm nay, ngày 27/2/2026 thị trường vàng thế giới chưa dừng đà giảm khi nhà đầu tư duy trì xu hướng bán chốt lời, sau giai đoạn tăng mạnh gần đây. Trong nước, vàng SJC cũng quay đầu giảm sau ngày vía Thần tài.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng nay (27/2), giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 181 triệu đồng/lượng và bán ra 184 triệu đồng/lượng như cuối ngày hôm qua. Tuy nhiên, nếu so với sáng ngày vía Thần tài thì mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 1 triệu đồng. Chênh lệch giá mua bán vàng miếng tiếp tục được duy trì 3 triệu đồng một lượng. Riêng vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC giảm 200.000 đồng khi còn mua vào 180,8 triệu đồng và bán ra 183,8 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vàng nhẫn 180,9 triệu đồng và bán ra 183,9 triệu đồng như cuối ngày hôm qua; Phú Quý cũng giữ nguyên giá mua vàng nhẫn 180,5 triệu đồng và bán ra 183,5 triệu đồng... So với sáng ngày vía Thần tài, vàng nhẫn tại các công ty đã giảm 700.000 đồng - 900.000 đồng một lượng.

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm sau ngày vía Thần Tài. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 27/2 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 5.185 USD/ounce, giảm 21 USD so với mức giá cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua 5.206 USD/ounce. Hoạt động chốt lời từ các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn vẫn là nguyên nhân chính làm giá vàng hôm nay đi xuống.

Trên các thị trường khác, chỉ số đô la Mỹ (DXY) tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 97,78 điểm, góp phần tạo áp lực lên giá vàng – tài sản thường biến động ngược chiều với đồng bạc xanh. Đồng thời, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm ổn định ở mức khoảng 4,05%, phản ánh kỳ vọng chính sách tiền tệ thận trọng từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng tác động đến xu hướng giá vàng hôm nay. Trước đó, tại Việt Nam, vào cuối ngày Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng), giá vàng miếng SJC cũng điều chỉnh giảm theo đà thế giới, với mức niêm yết mua vào - bán ra quanh 181 - 184 triệu đồng/lượng (giảm khoảng 1 triệu đồng/lượng so với ngày trước). Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và quốc tế vẫn duy trì ở mức cao, khoảng 19-20 triệu đồng/lượng (tính theo quy đổi). Giới phân tích nhận định đà giảm hiện tại của giá vàng thế giới mang tính chất điều chỉnh kỹ thuật sau chuỗi tăng kỷ lục trước đó, trong khi các yếu tố hỗ trợ dài hạn cho vàng – như nhu cầu dự trữ từ ngân hàng trung ương và rủi ro địa chính trị. Nhà đầu tư cần theo dõi sát các dữ liệu kinh tế Mỹ sắp tới và diễn biến chỉ số đô la để đánh giá xu hướng tiếp theo.

