Nổ bình khí nén kho lạnh khiến 1 người tử vong thương tâm

Đời sống 26/02/2026 16:10

Người đàn ông bị vỏ bình hơi văng trúng tử vong, hai người khác bị thương sau vụ nổ tại kho lạnh cơ sở chế biến thủy sản ở xã Long Hải, trưa 26/2.

Theo thông tin từ VnExpress, khoảng 9h30 sáng ngày 26/2, tại thôn Trình Trung Đông, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, xảy ra vụ nổ bình nén khí trong quá trình sửa chữa. Vụ việc khiến ông N.C.H (SN 1955, trú thôn Trình Trung Đông, xã Tiền Hải) bị thương nặng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên đã tử vong vào trưa cùng ngày do vết thương quá nặng.

Một nạn nhân khác là anh N.V.H (SN 1982, trú thôn Đông, xã Ái Quốc) bị thương, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đại Dương.

Nổ bình khí nén kho lạnh khiến 1 người tử vong thương tâm - Ảnh 1
Khu vực xảy ra vụ nổ - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Lao Động, kết quả xác minh ban đầu cho thấy, anh N.V.H làm nghề sửa xe. Trước đó, phát hiện bình khí nén (cao khoảng 145cm, đường kính 80cm) bị rò rỉ ở đáy, anh đã mang đến thuê ông N.C.H (làm nghề hàn xì) sửa chữa. Trong lúc hai người đang tiến hành hàn đáy bình khí nén thì bình bất ngờ phát nổ, gây ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Tiền Hải đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6, tỉnh Hưng Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y, phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định pháp luật.

Danh tính người chồng nhiều lần đánh vợ đang mang thai và con gái trong ngày Tết

Danh tính người chồng nhiều lần đánh vợ đang mang thai và con gái trong ngày Tết

Chỉ trong vài ngày, người đàn ông 32 tuổi ở phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh đã 4 lần đánh đập, hành hạ con gái 13 tuổi và vợ đang mang thai, gây nhiều vết bầm tím trên cơ thể nạn nhân.

