Danh tính người chồng nhiều lần đánh vợ đang mang thai và con gái trong ngày Tết

Đời sống 26/02/2026 15:36

Chỉ trong vài ngày, người đàn ông 32 tuổi ở phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh đã 4 lần đánh đập, hành hạ con gái 13 tuổi và vợ đang mang thai, gây nhiều vết bầm tím trên cơ thể nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự Phan Văn Minh (32 tuổi) để điều tra về hành vi ngược đãi hoặc hành hạ vợ, con.

Ngày 24/2, Công an phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh, tiếp nhận tin báo về việc cháu P.T.M.T. (13 tuổi, trú tại tổ dân phố Xuân Đông, phường Tân Tiến) bị bố đẻ là Phan Văn Minh có hành vi trói và dùng tay, chân, chổi quét nhà đánh gây thương tích, trên cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm tím.

Danh tính người chồng nhiều lần đánh vợ đang mang thai và con gái trong ngày Tết - Ảnh 1
Phần tay bầm tím của cháu T. - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Tiến đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ. 

Tại cơ quan điều tra, Phan Văn Minh khai nhận, từ ngày 19/2 đến 22/2, đã 4 lần đánh đập, hành hạ con gái và vợ là chị Nguyễn Thị T. (33 tuổi), đang mang thai. Các hành vi bạo lực diễn ra khi người thân “làm trái ý”, khiến nạn nhân nhiều lần bị thương tích, tinh thần hoảng loạn.

Danh tính người chồng nhiều lần đánh vợ đang mang thai và con gái trong ngày Tết - Ảnh 2
Những vết bầm tím trên cơ thể cháu T. do bị bố đẻ đánh - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo xác minh ban đầu, Minh thường xuyên dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn trong gia đình. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm để xử lý nghiêm minh theo quy định.

Từ khóa:   chồng đánh vợ con tin moi bạo lực gia đình

