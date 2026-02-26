Chỉ trong vài ngày, người đàn ông 32 tuổi ở phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh đã 4 lần đánh đập, hành hạ con gái 13 tuổi và vợ đang mang thai, gây nhiều vết bầm tím trên cơ thể nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự Phan Văn Minh (32 tuổi) để điều tra về hành vi ngược đãi hoặc hành hạ vợ, con.

Ngày 24/2, Công an phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh, tiếp nhận tin báo về việc cháu P.T.M.T. (13 tuổi, trú tại tổ dân phố Xuân Đông, phường Tân Tiến) bị bố đẻ là Phan Văn Minh có hành vi trói và dùng tay, chân, chổi quét nhà đánh gây thương tích, trên cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm tím.

Phần tay bầm tím của cháu T. - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Tiến đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Phan Văn Minh khai nhận, từ ngày 19/2 đến 22/2, đã 4 lần đánh đập, hành hạ con gái và vợ là chị Nguyễn Thị T. (33 tuổi), đang mang thai. Các hành vi bạo lực diễn ra khi người thân “làm trái ý”, khiến nạn nhân nhiều lần bị thương tích, tinh thần hoảng loạn.

Những vết bầm tím trên cơ thể cháu T. do bị bố đẻ đánh - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo xác minh ban đầu, Minh thường xuyên dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn trong gia đình. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm để xử lý nghiêm minh theo quy định.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đội mưa hỗ trợ vụ ô tô bị tàu hỏa húc văng, 2 người tử vong Vụ va chạm giữa tàu hỏa và ô tô tải tại Ngọc Hồi, Hà Nội xảy ra tối 25/2/2026, tại Quốc lộ 1A đã nhanh chóng được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 31 phối hợp xử lý đưa xe khỏi khu vực đường ray tàu hỏa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-nguoi-chong-nhieu-lan-anh-vo-ang-mang-thai-va-con-gai-trong-ngay-tet-754109.html