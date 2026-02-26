Nhan sắc đời thường của Bạch Lộc giữa phố khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Sao quốc tế 26/02/2026 15:49

Mới đây, trên trang cá nhân Instagram, Bạch Lộc đã đăng tải loạt hình ảnh mới, ghi lại những khoảnh khắc đời thường khi dạo phố.

Chỉ thời gian ngắn sau khi đăng tải, bài viết của nữ diễn viên Bạch Lộc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, với lượng tương tác tăng nhanh và gần chạm mốc 100.000 lượt thả tim và hàng nghìn bình luận.

Nhan sắc đời thường của Bạch Lộc giữa phố khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 1Nhan sắc đời thường của Bạch Lộc giữa phố khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 2

Trong loạt ảnh, Bạch Lộc xuất hiện với phong cách giản dị, ưu tiên sự thoải mái. Nữ diễn viên lựa chọn trang phục mang tông màu tối, thiết kế rộng rãi, kết hợp phụ kiện tối giản. Tổng thể tạo cảm giác trẻ trung, năng động nhưng không kém phần tinh tế. Dù không trang điểm đậm hay tạo kiểu tóc cầu kỳ, gương mặt của Bạch Lộc vẫn gây chú ý bởi làn da sáng, đường nét hài hòa và thần thái tự nhiên. 

Điều khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm chính là vẻ đẹp đời thường gần gũi của nữ diễn viên. Nhiều ý kiến cho rằng chính sự mộc mạc, không phô trương đã giúp hình ảnh của Bạch Lộc trở nên chân thực và dễ tạo thiện cảm hơn trong mắt công chúng.

Nhan sắc đời thường của Bạch Lộc giữa phố khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 3Nhan sắc đời thường của Bạch Lộc giữa phố khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 4Nhan sắc đời thường của Bạch Lộc giữa phố khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 5

Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả để lại lời khen cho nhan sắc đời thường của Bạch Lộc. Không ít người nhận xét nữ diễn viên mang vẻ đẹp điện ảnh ngay cả trong những khoảnh khắc giản đơn. 

Bài đăng cũng cho thấy sức hút ổn định của Bạch Lộc trên mạng xã hội. Lượng tương tác cao phần nào phản ánh sự quan tâm của khán giả đối với đời sống cá nhân cũng như hình ảnh gần gũi mà nữ diễn viên xây dựng trong thời gian qua.

'Đường cung kỳ án' kết thúc, Bạch Lộc đóng 1 phim lập 6 kỷ lục

Sau 34 tập phát sóng, bộ phim "Đường cung kỳ án" đã chính thức khép lại, hoàn tất hành trình của một dự án cổ trang - trinh thám thu hút sự chú ý lớn ngay từ những ngày đầu ra mắt.

