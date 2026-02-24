'Đường cung kỳ án' kết thúc, Bạch Lộc đóng 1 phim lập 6 kỷ lục

Sao quốc tế 24/02/2026 14:32

Sau 34 tập phát sóng, bộ phim 'Đường cung kỳ án' đã chính thức khép lại, hoàn tất hành trình của một dự án cổ trang - trinh thám thu hút sự chú ý lớn ngay từ những ngày đầu ra mắt.

Bộ phim "Đường cung kỳ án" do Bạch Lộc và Vương Tinh Việt đóng chính  là bộ phim có quảng cáo xuất hiện xuyên suốt toàn bộ các tập. Với thành tích này, Bạch Lộc nâng tổng số phim do cô đóng chính có quảng cáo trọn vẹn từ đầu đến cuối lên 8 tác phẩm. Trong bối cảnh showbiz Hoa ngữ hiện nay, đây được xem là con số nổi bật mà chưa nghệ sĩ nào đạt tới.

Bên cạnh thành tích thương mại ấn tượng, “Đường cung kỳ án” còn ghi dấu với 6 kỷ lục đáng chú ý, gồm 1 kỷ lục mang tính lịch sử của nền tảng và 5 kỷ lục trong năm 2026.

'Đường cung kỳ án' kết thúc, Bạch Lộc đóng 1 phim lập 6 kỷ lục - Ảnh 1

Cụ thể, phim trở thành tác phẩm có số lượng quảng cáo trong một tập cao nhất từ trước đến nay trên Youku. Đồng thời, dự án dẫn đầu năm 2026 ở hàng loạt hạng mục như: quảng cáo trung bình mỗi tập, số quảng cáo trong một tập, thời lượng quảng cáo mỗi tập, tổng thời lượng quảng cáo và thời lượng quảng cáo trung bình.

"Đường cung kỳ án" là dự án cổ trang trinh thám trọng điểm của Youku, thu hút nhiều sự quan tâm khi đánh dấu lần hợp tác thứ tư của Bạch Lộc và Vương Tinh Việt.

'Đường cung kỳ án' kết thúc, Bạch Lộc đóng 1 phim lập 6 kỷ lục - Ảnh 2

Bộ phim xoay quanh câu chuyện giữa một nữ tướng quân bản lĩnh, mạnh mẽ và một vị quan văn điềm tĩnh, sâu sắc. Trước khi lên sóng vào tháng 2, tác phẩm đã tạo được sức hút lớn với hơn 2 triệu lượt đặt trước trên Youku, đồng thời trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội ngay từ khi những hình ảnh hậu trường đầu tiên được công bố.

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Sâm Lâm Lộc. Nội dung mở đầu bằng vụ mất tích bí ẩn của công chúa Ninh Viễn trong đêm hội Thượng Nguyên. Nữ quan Lý Bội Nghị và Thái sử Tiêu Hoài Cẩn được giao nhiệm vụ phối hợp điều tra.

Từ một vụ án tưởng như riêng lẻ, cả hai dần bị cuốn vào chuỗi bí mật chốn thâm cung. Trong quá trình lần theo manh mối, họ phát hiện ra một bí mật nghiêm trọng bị che giấu suốt nhiều năm, có liên quan đến gia tộc họ Lý.

Bạch Lộc được khen diễn xuất tiến bộ ở chặng cuối phim 'Đường cung kỳ án'

Bạch Lộc được khen diễn xuất tiến bộ ở chặng cuối phim 'Đường cung kỳ án'

Việc liên tục gây chú ý với những tạo hình cổ trang ấn tượng cho thấy sức hút ổn định của Bạch Lộc trên màn ảnh Hoa ngữ, đồng thời làm dấy lên sự mong đợi của khán giả dành cho các dự án phim sắp tới của cô.

