Bạch Lộc tự thực hiện 70% cảnh hành động trong Đường Cung Kỳ Án

Sao quốc tế 16/02/2026 15:30

Không chỉ là một vai diễn mới, Đường Cung Kỳ Án còn được xem như cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Bạch Lộc. Nữ diễn viên đặt trọn tâm huyết vào dự án, thậm chí chấp nhận đánh đổi sức khỏe để hoàn thành những phân cảnh hành động khó.

Trong dự án cổ trang này, Bạch Lộc trực tiếp đảm nhận phần lớn các phân đoạn võ thuật. Từ những màn múa kiếm uyển chuyển đến cảnh truy đuổi trên mái nhà hay đối đầu giữa mưa lớn, cô đều tự mình thực hiện. Tỷ lệ cảnh quay không dùng đóng thế lên tới khoảng 70%, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc cho vai diễn.

Để chuẩn bị, nữ diễn viên gia nhập đoàn phim sớm nhiều tháng. Lịch trình luyện tập dày đặc với cường độ cao, bao gồm rèn thể lực và võ thuật liên tục mỗi ngày. Thành quả là những động tác dứt khoát, giàu khí thế và giữ được thần thái nhân vật.

Bạch Lộc tự thực hiện 70% cảnh hành động trong Đường Cung Kỳ Án - Ảnh 1

Đằng sau các thước phim đẹp mắt là áp lực thể chất không nhỏ. Chấn thương cũ vùng thắt lưng nhiều lần tái phát trong quá trình ghi hình. Dù vậy, cô vẫn hoàn thành cảnh quay với sự tập trung cao độ. 

So với giai đoạn đầu sự nghiệp, khi tham gia các dự án như Trường Trung Học Liệt Hỏa hay Chiêu Dao, thể trạng hiện tại không còn sung sức như trước. Bạch Lộc thừa nhận cơ thể bước sang ngưỡng mới, việc phục hồi sau mỗi cảnh hành động kéo dài hơn. Nữ diễn viên trải lòng rằng vai Lý Bội Nghi là lần cuối cô dốc toàn bộ thể lực cho những phân đoạn đòi hỏi sự mạo hiểm cao. Sau tác phẩm này, cô dự định điều chỉnh hướng đi, hạn chế nhận các vai nặng về võ thuật để bảo đảm sức khỏe lâu dài.

Bạch Lộc tự thực hiện 70% cảnh hành động trong Đường Cung Kỳ Án - Ảnh 2

Phát biểu này nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối khi có thể không còn thấy Bạch Lộc xuất hiện dày đặc trong các màn đấu kiếm hay truy đuổi kịch tính. Tuy vậy, phần đông khán giả cũng cho rằng quyết định của cô là hợp lý, nhất là khi nữ diễn viên đã nhiều lần đối mặt với chấn thương tái phát trong quá trình ghi hình. Ở tuổi ngoài 30, cô lựa chọn cách làm nghề bền vững hơn. “Ván cược” lần này không chỉ nằm ở thành tích hay độ thảo luận, mà còn ở sự đánh đổi giữa đam mê và giới hạn cá nhân.

Việc tự mình đảm nhận phần lớn cảnh nguy hiểm cho thấy tinh thần trách nhiệm với vai diễn. Trong bối cảnh nhiều sản phẩm chú trọng kỹ xảo, nỗ lực thực tế của diễn viên trở thành điểm cộng đáng kể.

Đường Cung Kỳ Án vì thế không đơn thuần là một dự án cổ trang mới, mà còn là dấu mốc khẳng định sự nghiêm túc của Bạch Lộc với nghề. Dù tương lai có thay đổi định hướng, “ván cược” này vẫn sẽ là chương đáng nhớ trong hành trình làm nghệ thuật của cô.

Bạch Lộc 'gây bão' với loạt ảnh tình tứ với 'đàn em' Vương Tinh Việt

Bạch Lộc 'gây bão' với loạt ảnh tình tứ với 'đàn em' Vương Tinh Việt

Mới đây, loạt ảnh hậu trường của bộ phim truyền hình cổ trang trinh thám Đường Cung Kỳ Án nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Bạch Lộc 'gây bão' với loạt ảnh tình tứ với 'đàn em' Vương Tinh Việt

Bạch Lộc 'gây bão' với loạt ảnh tình tứ với 'đàn em' Vương Tinh Việt

Bạch Lộc khiến dân tình không ngừng xuýt xoa với loạt ảnh hậu trường

Bạch Lộc khiến dân tình không ngừng xuýt xoa với loạt ảnh hậu trường

Bạch Lộc chính thức mở màn năm 2026 bằng chuỗi thành tích 'khủng'

Bạch Lộc chính thức mở màn năm 2026 bằng chuỗi thành tích 'khủng'

Bị tố bắt chước Bạch Lộc, một nữ diễn viên lên tiếng phản hồi

Bị tố bắt chước Bạch Lộc, một nữ diễn viên lên tiếng phản hồi

Bạch Lộc tiết lộ 'điều kiện vàng' khi gia hạn hợp đồng với Vu Chính

Bạch Lộc tiết lộ 'điều kiện vàng' khi gia hạn hợp đồng với Vu Chính

Bắt gặp Bạch Lộc và Mạnh Tử Nghĩa cùng đi du lịch đầu năm mới

Bắt gặp Bạch Lộc và Mạnh Tử Nghĩa cùng đi du lịch đầu năm mới

TIN MỚI NHẤT

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 2 giờ 17 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 3 giờ 15 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 3 giờ 19 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Đời sống 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?