Bạch Lộc tự thực hiện 70% cảnh hành động trong Đường Cung Kỳ Án

16/02/2026

Không chỉ là một vai diễn mới, Đường Cung Kỳ Án còn được xem như cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Bạch Lộc. Nữ diễn viên đặt trọn tâm huyết vào dự án, thậm chí chấp nhận đánh đổi sức khỏe để hoàn thành những phân cảnh hành động khó.

Trong dự án cổ trang này, Bạch Lộc trực tiếp đảm nhận phần lớn các phân đoạn võ thuật. Từ những màn múa kiếm uyển chuyển đến cảnh truy đuổi trên mái nhà hay đối đầu giữa mưa lớn, cô đều tự mình thực hiện. Tỷ lệ cảnh quay không dùng đóng thế lên tới khoảng 70%, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc cho vai diễn.

Để chuẩn bị, nữ diễn viên gia nhập đoàn phim sớm nhiều tháng. Lịch trình luyện tập dày đặc với cường độ cao, bao gồm rèn thể lực và võ thuật liên tục mỗi ngày. Thành quả là những động tác dứt khoát, giàu khí thế và giữ được thần thái nhân vật.

Bạch Lộc tự thực hiện 70% cảnh hành động trong Đường Cung Kỳ Án - Ảnh 1

Đằng sau các thước phim đẹp mắt là áp lực thể chất không nhỏ. Chấn thương cũ vùng thắt lưng nhiều lần tái phát trong quá trình ghi hình. Dù vậy, cô vẫn hoàn thành cảnh quay với sự tập trung cao độ. 

So với giai đoạn đầu sự nghiệp, khi tham gia các dự án như Trường Trung Học Liệt Hỏa hay Chiêu Dao, thể trạng hiện tại không còn sung sức như trước. Bạch Lộc thừa nhận cơ thể bước sang ngưỡng mới, việc phục hồi sau mỗi cảnh hành động kéo dài hơn. Nữ diễn viên trải lòng rằng vai Lý Bội Nghi là lần cuối cô dốc toàn bộ thể lực cho những phân đoạn đòi hỏi sự mạo hiểm cao. Sau tác phẩm này, cô dự định điều chỉnh hướng đi, hạn chế nhận các vai nặng về võ thuật để bảo đảm sức khỏe lâu dài.

Bạch Lộc tự thực hiện 70% cảnh hành động trong Đường Cung Kỳ Án - Ảnh 2

Phát biểu này nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối khi có thể không còn thấy Bạch Lộc xuất hiện dày đặc trong các màn đấu kiếm hay truy đuổi kịch tính. Tuy vậy, phần đông khán giả cũng cho rằng quyết định của cô là hợp lý, nhất là khi nữ diễn viên đã nhiều lần đối mặt với chấn thương tái phát trong quá trình ghi hình. Ở tuổi ngoài 30, cô lựa chọn cách làm nghề bền vững hơn. “Ván cược” lần này không chỉ nằm ở thành tích hay độ thảo luận, mà còn ở sự đánh đổi giữa đam mê và giới hạn cá nhân.

Việc tự mình đảm nhận phần lớn cảnh nguy hiểm cho thấy tinh thần trách nhiệm với vai diễn. Trong bối cảnh nhiều sản phẩm chú trọng kỹ xảo, nỗ lực thực tế của diễn viên trở thành điểm cộng đáng kể.

Đường Cung Kỳ Án vì thế không đơn thuần là một dự án cổ trang mới, mà còn là dấu mốc khẳng định sự nghiêm túc của Bạch Lộc với nghề. Dù tương lai có thay đổi định hướng, “ván cược” này vẫn sẽ là chương đáng nhớ trong hành trình làm nghệ thuật của cô.

Bạch Lộc 'gây bão' với loạt ảnh tình tứ với 'đàn em' Vương Tinh Việt

Bạch Lộc 'gây bão' với loạt ảnh tình tứ với 'đàn em' Vương Tinh Việt

Mới đây, loạt ảnh hậu trường của bộ phim truyền hình cổ trang trinh thám Đường Cung Kỳ Án nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả.

