Bật mí món ăn 'hút' tài lộc cực mạnh ngày đầu năm: Không chỉ ngon mà còn mang lại đại cát đại lợi

Món ngon mỗi ngày 16/02/2026 05:00

Trong văn hóa ẩm thực ngày Tết, đây không chỉ là một món ăn thơm ngon mà còn được xem là biểu tượng của sự cát tường. Thưởng thức món ăn này vào những ngày đầu năm chính là cách gia chủ gửi gắm mong ước về một năm mới tài lộc hanh thông, vạn sự như ý.

Thành phần của bánh há cảo đậu nành nấm cục

Đối với phần nhân:

100 gam đậu nành 

100 gam khoai tây

30 gam bơ muối

30 gam kem

100ml nước

10 gm nấm cục

Muối và hạt tiêu, vừa ăn

Bật mí món ăn 'hút' tài lộc cực mạnh ngày đầu năm: Không chỉ ngon mà còn mang lại đại cát đại lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đối với phần bột làm há cảo: 

100 gam bột mì

100 gam bột khoai tây

400 ml nước

Cách làm bánh há cảo đậu nành nấm cục

Bước 1: Đối với phần nhân, trộn đậu nành và nước để tạo thành hỗn hợp sệt. Thêm khoai tây nghiền, bơ muối, kem và muối vào hỗn hợp đậu nành và trộn đều. Trải đều hỗn hợp trên một khay phẳng.

Bật mí món ăn 'hút' tài lộc cực mạnh ngày đầu năm: Không chỉ ngon mà còn mang lại đại cát đại lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Hấp khay trong 5 phút và để sang một bên cho nguội. Khi hỗn hợp đã nguội, lấy 100 gam nhân đậu nành này và trộn với bột nấm cục trong bát. Nêm nếm theo khẩu vị và bọc kín bát và cho vào tủ lạnh.

Bật mí món ăn 'hút' tài lộc cực mạnh ngày đầu năm: Không chỉ ngon mà còn mang lại đại cát đại lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Để chuẩn bị há cảo, trộn bột mì, bột khoai tây và nước. Nhào hỗn hợp cho đến khi bột tạo thành một khối tròn. Bột phải mịn và đàn hồi.

Bật mí món ăn 'hút' tài lộc cực mạnh ngày đầu năm: Không chỉ ngon mà còn mang lại đại cát đại lợi - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Sử dụng một chiếc cốc đựng nước có đường kính khoảng 2 inch và cắt bột thành những hình tròn. Xếp chồng lên nhau và để sang một bên.

Bật mí món ăn 'hút' tài lộc cực mạnh ngày đầu năm: Không chỉ ngon mà còn mang lại đại cát đại lợi - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Trải vỏ bánh ra và cho 1 thìa canh nhân hoặc nhiều hơn vào. Gấp bánh lại theo hình dạng bạn thích và véo lại để dán kín.

Bật mí món ăn 'hút' tài lộc cực mạnh ngày đầu năm: Không chỉ ngon mà còn mang lại đại cát đại lợi - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Bước 6: Hấp sủi cảo rong nồi hấp khoảng 5-10 phút. Ăn nóng và có thể trang trí bằng cà rốt thái sợi. 

Bật mí món ăn 'hút' tài lộc cực mạnh ngày đầu năm: Không chỉ ngon mà còn mang lại đại cát đại lợi - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công và ngon miệng!

Hướng dẫn cách làm há cảo 'pha lê tím' thành công mĩ mãn, ai cũng mê đắm

Hướng dẫn cách làm há cảo 'pha lê tím' thành công mĩ mãn, ai cũng mê đắm

Nhiều chị em phải u mê bởi món há cảo quen thuộc được biến tấu thành phiên bản 'pha lê tím' ngon miệng, đẹp mắt, ai cũng say đắm...

Xem thêm
