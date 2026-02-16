Bật mí món ăn "hút" tài lộc cực mạnh ngày đầu năm: Không chỉ ngon mà còn mang lại đại cát đại lợi

Trong văn hóa ẩm thực ngày Tết, đây không chỉ là một món ăn thơm ngon mà còn được xem là biểu tượng của sự cát tường. Thưởng thức món ăn này vào những ngày đầu năm chính là cách gia chủ gửi gắm mong ước về một năm mới tài lộc hanh thông, vạn sự như ý.
Thành phần của bánh há cảo đậu nành nấm cục
Đối với phần nhân:
100 gam đậu nành
100 gam khoai tây
30 gam bơ muối
30 gam kem
100ml nước
10 gm nấm cục
Muối và hạt tiêu, vừa ăn
Đối với phần bột làm há cảo:
100 gam bột mì
100 gam bột khoai tây
400 ml nước
Cách làm bánh há cảo đậu nành nấm cục
Bước 1: Đối với phần nhân, trộn đậu nành và nước để tạo thành hỗn hợp sệt. Thêm khoai tây nghiền, bơ muối, kem và muối vào hỗn hợp đậu nành và trộn đều. Trải đều hỗn hợp trên một khay phẳng.
Bước 2: Hấp khay trong 5 phút và để sang một bên cho nguội. Khi hỗn hợp đã nguội, lấy 100 gam nhân đậu nành này và trộn với bột nấm cục trong bát. Nêm nếm theo khẩu vị và bọc kín bát và cho vào tủ lạnh.
Bước 3: Để chuẩn bị há cảo, trộn bột mì, bột khoai tây và nước. Nhào hỗn hợp cho đến khi bột tạo thành một khối tròn. Bột phải mịn và đàn hồi.
Bước 4: Sử dụng một chiếc cốc đựng nước có đường kính khoảng 2 inch và cắt bột thành những hình tròn. Xếp chồng lên nhau và để sang một bên.
Bước 5: Trải vỏ bánh ra và cho 1 thìa canh nhân hoặc nhiều hơn vào. Gấp bánh lại theo hình dạng bạn thích và véo lại để dán kín.
Bước 6: Hấp sủi cảo rong nồi hấp khoảng 5-10 phút. Ăn nóng và có thể trang trí bằng cà rốt thái sợi.
Chúc bạn thành công và ngon miệng!