Bất ngờ với loại hạt đỏ tươi là "thần dược" cho trí não và tim mạch, xuất hiện khắp nơi dịp Tết

Trong hạt dưa hấu có chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein, glucid, lipid, canxi, sắt, kẽm, phốt pho, selen và vitamin (vitamin B1, B2, E, PP)... Đặc biệt, các loại acid amin của hạt dưa là chất đạm không thể thiếu cho sự hoạt động của thần kinh, cơ bắp, nội tạng, xương khớp. Chất glucid trong hạt dưa cũng là thành phần chính cấu tạo nên các tế bào và thần kinh.

Hạt dưa mà chúng ta ăn được làm từ hạt của quả dưa hấu. Sau khi tách khỏi quả dưa hấu thì hạt được nướng ở nhiệt độ cao, rồi có thể thưởng thức. Tuy nhiên, để nhận được tối đa các vitamin và khoáng chất có trong hạt dưa, chúng ta nên đun sôi hạt dưa với nước rồi uống, điều này rất tốt cho sức khỏe.

Ngoài hạt dưa hấu, hạt dưa bở cũng có tác dụng tốt đối với sức khỏe con người và là món ăn được yêu thích vào mùa hè vì vị thanh mát, ngọt, giúp điều hòa tỳ vị, nhuận tràng, thanh phế.

Kiểm soát đường huyết và hỗ trợ điều trị tiểu đường

Hạt dưa được mệnh danh là "khắc tinh" tự nhiên của đường huyết cao. Các khoáng chất trong hạt dưa, đặc biệt là magie, tham gia vào quá trình chuyển hóa carbohydrate, giúp cơ thể nhạy cảm hơn với insulin. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc sử dụng trà chiết xuất từ hạt dưa hoặc bổ sung hạt dưa vào bữa phụ giúp ổn định chỉ số đường huyết, ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường tuýp 2. Đây là một liệu pháp hỗ trợ an toàn và tiết kiệm từ thiên nhiên.

Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ hệ tim mạch và giảm cholesterol

Sức mạnh của hạt dưa nằm ở sự kết hợp giữa magie và chất béo không bão hòa. Magie giữ vai trò như một chất điện giải giúp duy trì nhịp tim bình thường, ngăn ngừa tình trạng cao huyết áp. Trong khi đó, các axit béo có lợi giúp quét sạch các mảng bám cholesterol xấu (LDL) bám trên thành mạch, từ đó giảm thiểu nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Chỉ cần một nắm nhỏ mỗi ngày, bạn đã trang bị cho trái tim mình một "lá chắn" bảo vệ vững chắc.

Tăng cường hệ miễn dịch và khả năng tự chữa lành

Hàm lượng kẽm trong hạt dưa cực kỳ đáng nể. Kẽm là nguyên tố cốt lõi để sản sinh tế bào miễn dịch, giúp cơ thể phát hiện và tiêu diệt virus, vi khuẩn xâm nhập. Ngoài ra, kẽm còn đóng vai trò quan trọng trong việc khứu giác và vị giác hoạt động ổn định. Những người thường xuyên bổ sung hạt dưa vào chế độ ăn sẽ có khả năng phục hồi vết thương nhanh hơn và ít bị tấn công bởi các bệnh truyền nhiễm theo mùa như cảm cúm hay viêm họng.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ hệ thần kinh và sức khỏe trí não

Hạt dưa là nguồn cung cấp vitamin nhóm B (như niacin, folate, vitamin B6) vô cùng phong phú. Niacin (B3) đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động của hệ thần kinh và hệ tiêu hóa. Folate giúp bảo vệ não bộ khỏi sự suy giảm trí nhớ ở người già và hỗ trợ phát triển hệ thần kinh ở thai nhi. Thói quen nhâm nhi hạt dưa giúp giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi sau những giờ làm việc trí óc cường độ cao, đồng thời cải thiện chất lượng giấc ngủ đáng kể.

Có nên ăn hạt dưa hấu thường xuyên không?

Sau khi giải đáp thắc mắc ăn hạt dưa có tốt không thì ta cần tìm hiểu cách ăn hạt dưa sao cho khoa học. Bởi thực tế khi ăn hạt dưa, một số người sẽ bị nóng trong người hoặc bị đau rát họng.

Ảnh minh họa: Internet

Trong hạt dưa có chứa lượng lớn chất béo không bão hoà, một phần chất béo này khi cơ thể không hấp thu được sẽ chuyển hoá ở gan. Nếu ăn nhiều hạt dưa thì lượng chất béo này tích tụ lâu sẽ làm giảm hoạt động của gan từ đó gây nóng trong người. Ngoài ra, hạt dưa sấy thường chứa rất ít nước, nên khi ăn chúng quá nhiều sẽ gây nóng và khiến da bị nổi mụn.

Với tình trạng ăn hạt dưa bị rát họng thì nguyên nhân chính là do vỏ lụa của hạt. Lớp vỏ cám của hạt dưa chứa nhiều bụi có thể gây kích thích niêm mạc họng. Nếu ăn nhiều thì họng sẽ bị ngứa, đau thậm chí khàn giọng.

Vì vậy, bạn không nên ăn quá nhiều hạt dưa trong một ngày. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì bạn chỉ nên ăn 25g/lần và tối đa 100g hạt dưa/ngày để đảm bảo sức khỏe.