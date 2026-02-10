Ăn gân bò sao cho bổ, nấu sao cho ngon? Tổng hợp công dụng và món ngon từ gân bò

Gân bò là phần mô liên kết nằm quanh khớp và cơ của con bò. Thành phần chính của gân bò là collagen, protein cùng một số khoáng chất cần thiết cho cơ thể. So với thịt nạc, gân bò không cung cấp nhiều năng lượng nhưng lại có ưu điểm là ít chất béo, phù hợp với người muốn ăn uống lành mạnh hoặc kiểm soát cân nặng.

Khi được ninh mềm đúng cách, gân bò trở nên dẻo dai, dễ ăn và dễ tiêu hóa hơn, đồng thời vẫn giữ được giá trị dinh dưỡng. Một số dưỡng chất tiêu biểu có trong gân bò gồm collagen tự nhiên giúp duy trì độ đàn hồi của da và khớp; protein hỗ trợ xây dựng và phục hồi mô cơ; cùng các khoáng chất như canxi, photpho, kẽm và magie góp phần tăng cường sức khỏe xương, miễn dịch và hoạt động của hệ thần kinh.

Nhờ thành phần giàu collagen và protein, gân bò mang lại nhiều lợi ích khi được sử dụng hợp lý trong chế độ ăn.

Trước hết, collagen trong gân bò giúp hỗ trợ sức khỏe xương khớp. Đây là thành phần quan trọng cấu tạo nên sụn và dây chằng, góp phần tăng độ linh hoạt cho khớp, giảm nguy cơ thoái hóa và hạn chế đau nhức khi vận động, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc người thường xuyên vận động nhiều.

Bên cạnh đó, collagen còn có tác dụng tích cực với làn da. Việc bổ sung collagen từ thực phẩm tự nhiên như gân bò giúp da duy trì độ đàn hồi, hạn chế nếp nhăn và làm chậm quá trình lão hóa, mang lại hiệu quả bền vững hơn so với nhiều sản phẩm bổ sung tổng hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Gân bò cũng là lựa chọn phù hợp cho người ăn kiêng nhờ hàm lượng chất béo thấp nhưng tạo cảm giác no lâu. Kết cấu dai giòn giúp hạn chế ăn quá nhiều, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Protein trong gân bò góp phần xây dựng và phục hồi mô cơ, hỗ trợ cơ thể tái tạo năng lượng sau vận động. Ngoài ra, các khoáng chất như kẽm và magie giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh và phục hồi tốt hơn sau ốm.

Một số món ngon từ gân bò

Gân bò hầm thuốc bắc: Món ăn này không chỉ ngon mà còn rất bổ dưỡng, thích hợp cho những bữa cơm gia đình cần cung cấp nhiều năng lượng. Gân bò được hầm kỹ với các loại thảo dược tự nhiên như táo đỏ, kỷ tử và đẳng sâm, tạo nên hương vị đậm đà và khó quên. Đây là món ăn không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn giúp giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi, đem lại cảm giác thư giãn tuyệt vời.

Gân bò kho sả ớt: Nếu bạn yêu thích các món ăn cay, gân bò kho sả ớt sẽ là lựa chọn lý tưởng. Vị cay nồng của ớt kết hợp với hương thơm đặc trưng của sả và độ dai giòn của gân bò tạo nên một món ăn vô cùng hấp dẫn. Món này đặc biệt phù hợp cho những ngày se lạnh hoặc các dịp tụ họp cùng bạn bè, gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Gân bò xào hành tây: Đây là một món ăn đơn giản nhưng lại vô cùng ngon miệng. Gân bò được xào cùng hành tây mềm ngọt, thêm chút gia vị như tiêu, tỏi và nước mắm, tạo nên món ăn nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy hương vị. Đây là món ăn hoàn hảo cho các bữa trưa hoặc tối nhanh gọn mà vẫn đủ chất.

Gân bò xào măng: Gân bò xào măng là món ăn đơn giản nhưng đầy tinh tế, kết hợp giữa độ giòn sần sật của gân bò và vị thanh mát của măng tươi. Món ăn này dễ chế biến và cung cấp đủ dưỡng chất cho bữa ăn gia đình. Chỉ cần xào nhanh gân bò với măng, nêm gia vị vừa phải là bạn đã có một món ăn thơm ngon, bổ dưỡng.