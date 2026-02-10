Người đàn ông đã bị con sư tử nuôi tấn công sau khi cố gắng bắt tay với con thú săn mồi nguy hiểm

Đoạn clip cho thấy một người đàn ông đang tiến lại gần một con thú bị dắt đi bằng dây xích ở Makhachkala, miền nam nước Nga. Người đàn ông chìa tay ra và con thú tóm lấy. Nhưng việc đùa giỡn với kẻ săn mồi mạnh mẽ sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Video 53 phút trước 53 phút trước Hương Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-an-ong-a-bi-con-su-tu-nuoi-tan-cong-sau-khi-co-gang-bat-tay-voi-con-thu-san-moi-nguy-hiem-752704.html