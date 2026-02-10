Trượt ngã trên đường, tài xế xe buýt phanh gấp cách nam sinh viên vài centimet, tránh được tai nạn chết người trong gang tấc

Một sinh viên đã sống sót kỳ diệu trong một vụ tai nạn giao thông ở quận Malappuram, Kerala, Ấn Độ, hôm 8/2. Vụ việc đã được camera giám sát gần đó ghi lại và đoạn clip hiện đã được công bố.

