Kết thúc lễ cúng ông Công ông Táo: Thực hiện ngay 4 điều này để vận may không bị thất thoát

Tâm linh - Tử vi 10/02/2026 11:30

Nghi lễ tiễn Táo Quân không chỉ dừng lại ở việc bày biện mâm cao cỗ đầy, mà sự thành tín còn nằm ở những bước hoàn tất sau đó. Sau khi hương tàn, gia chủ nhất định phải thực hiện 4 việc trọng yếu này để đảm bảo dòng chảy tài lộc được hanh thông.

Dọn dẹp, tẩy uế bàn thờ

Nhiều người cho rằng cứ đến ngày 23 tháng Chạp hàng năm là có thể dọn dẹp bàn thờ thần linh gia tiên mà không nắm rõ thời gian chính xác. Người làm trước lễ cúng ông Công ông Táo, người làm sau. Vậy như thế nào mới đúng. 

Người xưa tin rằng, sau ngày 23 tháng Chạp thần linh đi vắng nên đây là dịp để các gia đình dọn dẹp bàn thờ sau một năm và cũng là thời điểm để chuẩn bị bàn thờ đón Tết.

Thông thường, trong lễ tiễn ông Công ông Táo, gia chủ sẽ xin phép sửa sang bàn thờ để đón Tết. Một số gia đình cẩn thận hơn sẽ chuẩn bị thêm một lễ hoa quả, nhang đèn ngoài lễ tiễn Táo Quân để cúng và xin phép thần linh.

Kết thúc lễ cúng ông Công ông Táo: Thực hiện ngay 4 điều này để vận may không bị thất thoát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Việc đầu tiên cần làm là chọn một thành viên trong gia đình có tính tỉ mỉ, cẩn thận để thực hiện việc dọn dẹp bàn thờ. Khi dọn, cần dùng khăn sạch, nước sạch (nước đun từ các loại thảo mộc, rượu gừng...) để lau bàn thờ. Khi lau dọn, tuyệt đối tránh làm xê dịch bát hương.

Tỉa chân hương, thay tro bát hương

Trong một năm, trải qua các ngày rằm, mùng một, các dịp giỗ chạp, lễ tết, chân hương trong bát hương sẽ rất nhiều. Lúc này, gia chủ cần phải rút bớt chân hương và để lại số chân lương lẻ như 3,5, 7, 9. Số chân hương còn thừa sẽ mang đi hóa (đốt) sau khi làm lễ.

Gia chủ có thể thay tro mới vào bát hương. Tro thêm vào bát hương phải là tro rơm (có thể mua ở các cửa hàng bán đồ thờ cúng). Lưu ý, cần giữ nguyên phần cốt của bát hương (thường là đá quý, kim loại...) để lại trong bát hương trong quá trình thay tro. Số tro thừa sẽ mang đi rắc ở sông hoặc nơi có nguồn nước lưu thông.

Thay bàn thờ hoặc bát hương (nếu cần thiết)

Trong một số trường hợp, bàn thờ hoặc bát hương không còn phù hợp với điều kiện của gia đình và gia chủ muốn thay sang thứ khang trang hơn, tốt hơn thì có thể thực hiện việc thay thế vào lúc này.

Kết thúc lễ cúng ông Công ông Táo: Thực hiện ngay 4 điều này để vận may không bị thất thoát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đối với bát hương, cần giữ lại phần cốt của bát hương và số chân nhang cũ. Bát hương, bàn thờ cũ có thể mang hóa đi.

Làm lễ mời an vị Táo quân vào ngày cuối năm và cúng tất niên

Sau khi lau dọn bàn thờ sạch sẽ, gia chủ sẽ chờ đến ngày cuối năm để làm lẽ an vị mời Táo quân và các vị thần linh trở về nhà. Thông thường, lễ cúng này sẽ làm vào 30 Tết. Tuy nhiên, các gia đình cũng có thể thực hiện sớm hơn, tùy vào điều kiện. Cũng có thể làm lễ mời an vị thần linh và lễ tất niên cùng lúc, làm vào buổi trưa hoặc chiều 30 Tết.

Đồ lễ cúng thường có xôi, gà, tiền, vàng... Gia chủ có thể chuẩn bị đồ cúng tùy vào điều kiện của gia đình.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

5 đại kỵ khi cúng ông Công ông Táo: Ai phạm phải coi như "đuổi khéo" tài lộc, tiền bạc đội nón ra đi

5 đại kỵ khi cúng ông Công ông Táo: Ai phạm phải coi như "đuổi khéo" tài lộc, tiền bạc đội nón ra đi

Trong nghi lễ tiễn Táo Quân về trời, việc thành tâm thôi là chưa đủ mà còn cần sự am hiểu về lễ nghi. Dưới đây là 5 đại kỵ 'bất di bất dịch' khi cúng ông Công ông Táo mà gia chủ tuyệt đối không được phạm phải, tránh để bề trên quở trách hay làm tổn hại đến vượng khí của gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vừa xuống xe buýt, 6 người bị container tông tử vong, thêm 3 người bị thương trên cao tốc

Vừa xuống xe buýt, 6 người bị container tông tử vong, thêm 3 người bị thương trên cao tốc

Khám phá "khung giờ vàng" cúng ông Công ông Táo 2026: Cúng đúng lúc này, cả năm Bính Ngọ mã đáo thành công!

Khám phá "khung giờ vàng" cúng ông Công ông Táo 2026: Cúng đúng lúc này, cả năm Bính Ngọ mã đáo thành công!

Kết thúc lễ cúng ông Công ông Táo: Thực hiện ngay 4 điều này để vận may không bị thất thoát

Kết thúc lễ cúng ông Công ông Táo: Thực hiện ngay 4 điều này để vận may không bị thất thoát

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h trưa, ngày 10/2/2026, 3 con giáp số mệnh vàng 10, tài lộc hanh thông, bận rộn đếm tiền, may mắn đủ điều

Đúng 12h trưa, ngày 10/2/2026, 3 con giáp số mệnh vàng 10, tài lộc hanh thông, bận rộn đếm tiền, may mắn đủ điều

Vận đỏ như son sau ngày 10/2/2026, 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', sự nghiệp thăng tiến, liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc

Vận đỏ như son sau ngày 10/2/2026, 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', sự nghiệp thăng tiến, liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc

Tử vi 3 ngày liên tiếp (10/2, 11/2 và 12/2), 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, một bước lên mây, Phú Quý nứt vách, nghèo mấy cũng giàu

Tử vi 3 ngày liên tiếp (10/2, 11/2 và 12/2), 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, một bước lên mây, Phú Quý nứt vách, nghèo mấy cũng giàu

3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, làm đâu trúng đó, hốt trọn tài lộc thiên hạ vào nhà sau ngày 10/2/2026

3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, làm đâu trúng đó, hốt trọn tài lộc thiên hạ vào nhà sau ngày 10/2/2026

Trúng số độc đắc trong ngày ông Công ông Táo, 3 con giáp tiền bạc 'chất thành núi', sự nghiệp 'đại phá thành công', mua nhà sắm xe dễ dàng

Trúng số độc đắc trong ngày ông Công ông Táo, 3 con giáp tiền bạc 'chất thành núi', sự nghiệp 'đại phá thành công', mua nhà sắm xe dễ dàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/2/2026, 3 con giáp may mắn tột độ, đổi vận giàu sang, Tài Lộc ùn ùn, công danh rộng mở

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/2/2026, 3 con giáp may mắn tột độ, đổi vận giàu sang, Tài Lộc ùn ùn, công danh rộng mở