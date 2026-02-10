Ngày 9/2, Công an phường An Phú Đông cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang làm rõ nguyên nhân vụ tài xế giao hàng tử vong trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 14h ngày 9/2, người dân phát hiện một nạn nhân (chưa rõ danh tính) mặc đồng phục xe ôm công nghệ nằm bất động bên đường Hà Huy Giáp, phường An Phú Đông.

Đến kiểm tra, nhân chứng tá hỏa khi phát hiện người đàn ông đã tử vong.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo dân trí

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, dựa vào lời kể của nhân chứng, nạn nhân khoảng 50 tuổi, thời điểm được phát hiện, phía sau xe máy chở theo hàng hóa là quần áo.

Nhận tin báo, Công an phường An Phú Đông phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh danh tính nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

