Ngày 9/2, Công an tỉnh Gia Lai xác định 3 thanh thiếu niên tham gia hành hung Nguyễn có 2 người đang là học sinh Trường THCS Trưng Vương và THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng), người còn lại trú tại xã Biển Hồ.

Theo thông tin từ VnExpress, rạng sáng 7/2, nam sinh N.Q.H (15 tuổi), học sinh một trường THCS trên địa bàn phường Pleiku đang ngồi uống nước cùng người bạn trên vỉa hè thì xuất hiện nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy đến. Sau đó, nhóm này lao vào dùng tay, chân đấm, đá liên tiếp vào vùng đầu em H. và người bạn đi cùng.

Vụ hành hung chỉ dừng lại khi em H. gục xuống vỉa hè, bất tỉnh. Thời điểm xảy ra vụ ẩu đả, một số người lớn ở khu vực gần đó nhưng không ai can ngăn. Nhóm thanh thiếu niên sau đó lên xe rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi bị hành hung, em H. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y dược – Hoàng Anh Gia Lai cấp cứu, sau đó được chuyển tiếp đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai. Các bác sĩ xác định em H. bị đa chấn thương nặng, xuất huyết não, tiên lượng xấu. Đến khoảng 21 giờ ngày 8/2, em H. đã tử vong.

Vụ hành hung trước mặt người lớn nhưng không ai can ngăn - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, triệu tập những người có liên quan để làm việc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định 3 thanh thiếu niên trực tiếp tham gia hành hung, trong đó có 2 người đang học tại Trường THCS Trưng Vương và THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng, Gia Lai); đối tượng còn lại trú tại xã Biển Hồ, Gia Lai.

Bước đầu nhóm này khai nhận nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Khi thấy em H. và người bạn ngồi uống nước cùng bạn gái của một trong các đối tượng, nên nảy sinh ghen tuông, rủ nhau hành hung khiến nạn nhân tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-khai-lanh-nguoi-cua-ke-anh-nam-sinh-lop-9-tu-vong-khi-ang-ngoi-uong-nuoc-752647.html