Động thái lạ giữa đêm của diễn viên Phương Oanh gây chú ý

Hậu trường 09/02/2026 10:38

Sau thời gian không hoạt động mạng xã hội, Phương Oanh gây chú ý với bài đăng mới.

Sau những lùm xùm đời tư liên quan đến gia đình, nữ diễn viên Phương Oanh gần như rút lui khỏi showbiz, giữ cuộc sống kín tiếng và suốt 4 tháng liền không cập nhật hình ảnh mới trên Facebook cá nhân.

Mới đây vào giữa đêm khuya, diễn viên sinh năm 1989 bất ngờ có động thái gây chú ý. Trên trang cá nhân sở hữu hơn 700.000 người theo dõi, Phương Oanh đăng tải một bức hình mang tính ẩn dụ về tình mẫu tử người mẹ đang dần chìm trong làn nước nhưng vẫn cố gắng bồng bế con mình lên cao. Ngay sau khi chia sẻ, hình ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm và nhận về nhiều tương tác từ khán giả.

Động thái lạ giữa đêm của diễn viên Phương Oanh gây chú ý - Ảnh 1
Phương Oanh đăng tải hình ảnh ẩn ý giữa đêm trên trang cá nhân

Đây là động thái đầu tiên trên mạng xã hội của Phương Oanh sau khoảng thời gian "biến mất". Bài đăng gần nhất của cô là vào tháng 10/2025. Thời điểm đó, diễn viên Quỳnh búp bê đăng tải clip nhạc Hoa lời Việt Ánh trăng nói hộ lòng tôi. Phần lời bài hát có đoạn:"Người hỏi em có yêu người đậm sâu / Người ơi yêu biết bao nhiêu / Áng tình này chẳng rời, dấu yêu này chẳng đổi / Có ánh trăng là lời trái tim".

Đây được cho là ẩn ý của Phương Oanh trước loạt tin đồn dấy lên sau khi chồng cô là Shark Bình bị bắt giữ.

Thời gian qua, Phương Oanh vẫn xuất hiện trong một số video nấu ăn nhưng không đăng tải trên kênh của cô. Sau khi phim Gió ngang khoảng trời xanh khép lại, diễn viên chưa có dự án mới.

Động thái lạ giữa đêm của diễn viên Phương Oanh gây chú ý - Ảnh 2
Phương Oanh hạn chế mạng xã hội sau những biến cố gia đình

Phương Oanh và Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình) đăng ký kết hôn vào năm 2023. Cả hai chào đón một cặp sinh đôi vào tháng 5/2024. Kể từ khi sinh con, Phương Oanh lui về chăm sóc gia đình, gần như tạm dừng hoạt động nghệ thuật.

Đến năm 2025, Phương Oanh tái xuất khi nhận lời tham gia show Bước nhảy hoàn vũ. Sau đó, cô góp mặt trong phim truyền hình Gió ngang khoảng trời xanh, diễn xuất được phản hồi tích cực.

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