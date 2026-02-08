Cúng ông Công ông Táo ở đâu mới đúng? Vị trí đắc địa giúp gia chủ rước tài lộc, bình an

Không gian sống 08/02/2026 22:16

Cúng ông Công ông Táo từ lâu đã là nét đẹp văn hóa ăn sâu vào tâm khảm mỗi người con đất Việt mỗi dịp Tết đến xuân về. Để khởi đầu một năm mới hanh thông và đón nhận trọn vẹn may mắn, mỗi gia chủ nên lưu ý thực hiện nghi lễ này sao cho đúng lề lối, từ tâm thế đến cách bày biện mâm cúng

Nhiều người quan niệm, ông Công là thần Thổ công, vị thần trông coi nhà cửa, đất cát trong gia đình. Do đó, bát hương ông Công được đặt chung tại bàn thờ tổ tiên.

Mỗi năm, đến ngày Tết ông Công ông Táo, người dân cũng tiến hành làm lễ, đặt mâm cúng ông Công tại bàn thờ tổ tiên.

Cúng ông Công ông Táo ở đâu mới đúng? Vị trí đắc địa giúp gia chủ rước tài lộc, bình an - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, ông Táo được cho là vị thần trông coi việc bếp núc nên các gia đình thờ ông Táo ở dưới bếp của mình. Đến dịp Tết ông Công ông Táo, người dân thường làm lễ, đặt mâm cúng ông Táo tại khu vực này.

Khi làm lễ cúng ông Công ông Táo, gia chủ phải đặt mâm cúng ở 2 nơi. Cụ thể, người dân cần đặt mâm cúng ông Công tại bàn thờ tổ tiên, mâm cúng ông Táo tại khu bếp.

Các chuyên gia về phong thủy cho rằng “Về nguyên tắc, bếp ở hướng nào thì lập ban thờ ông Táo ở hướng đó. Không được đặt ban thờ trực tiếp lên trên bếp. Khi cúng thì phải kê bàn để đặt mâm cúng và tiến hành lễ cúng tại bếp, trước ban thờ ông Táo”.

“Sau khi cúng ông Công ông Táo xong, gia chủ mới tiến hành dọn dẹp nhà cửa, ban thờ, tảo mộ… Lúc này, gia chủ nên xông, rửa nhà bằng khói thơm.

Tuy nhiên, khi xông nhà cần chú ý xông từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Ngược lại, nếu rửa nhà thì rửa từ ngoài vào trong”.

Trọn bộ thực đơn và lễ vật mâm cúng ông Công ông Táo cho gia đình Việt

Trọn bộ thực đơn và lễ vật mâm cúng ông Công ông Táo cho gia đình Việt

Để giúp bạn tự tin hơn trong việc chuẩn bị cho ngày 23 tháng Chạp năm nay, hãy cùng điểm lại danh sách những lễ vật và món ăn không thể thiếu trên mâm cúng truyền thống.

ông công ông táo lễ cúng ông công ông táo không gian sống

