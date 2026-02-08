Tất tần tật về lễ cúng ông Công ông Táo 2026: Chuẩn nghi lễ, vẹn tấm lòng

Táo Quân (ông Công, ông Táo) có nguồn gốc từ ba vị thần là Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ trong Lão giáo Trung Quốc. Tuy nhiên, người Việt đã chuyển hóa câu chuyện trên thành sự tích hai ông một bà gồm vị thần Đất, vị thần Nhà và vị thần Bếp. Tìm hiểu về phong tục cúng ông Công ông Táo thì theo dân gian Việt Nam, người ta thờ cúng Ông Công ông Táo với hi vọng các vị thần sẽ giúp họ giữ "bếp lửa" trong gia đình luôn đầm ấm và hạnh phúc.

Hãy cùng tìm hiểu lễ cúng ông Công ông Táo 23 tháng chạp 2026 có gì đặc biệt qua bài viết dưới đây.

Lễ cúng ông Công ông Táo sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng Chạp hằng năm, nhưng nhiều nơi, người dân địa phương lại quan niệm lễ phải diễn ra trước 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp, nên nhiều gia đình đã chuẩn bị lễ vật và cúng từ ngày 22 vì cho rằng phải kịp giờ cho ông Công ông Táo về Thiên Đình.

Ngày bắt đầu lễ cúng ông Công ông Táo năm 2026 rơi vào ngày 10 tháng 2 năm 2026 dương lịch là ngày ông Táo chầu trời 2026 (thứ Ba, âm lịch là ngày 23 tháng 12 năm 2025). Chỉ còn không đến một tháng nữa thôi là sắp đến ngày đưa ông Táo về trời, cũng đồng nghĩa là không khí xuân đã tràn ngập khắp nẻo.

2. Đồ lễ cúng ông công ông táo gồm những gì?

Lễ vật gồm những món như sau:

Ảnh minh họa: Internet

+ 1 chiếc lọng màu đỏ có viền vàng để che nắng che mưa.

+ 1 miếng vải đỏ dài trải dưới đất tượng trưng cho miếng thảm đỏ để đưa tiễn Thần Táo Quân.

+ 1 chiếc bàn đủ lớn để đặt mâm lễ vật, mặt bàn được phủ 1 tấm vải đỏ sang trọng ngay ngắn.

+ 1 mâm lễ gồm Gà trống trắng, xôi đỏ. 3 chén trà ba loại mùi vị khác nhau. 3 chén rượu ba màu đỏ, trắng, vàng. Màu đỏ giúp mang lại vận khí tốt. Màu vàng mang lại sự bình an. Màu trắng mang lại tài lộc.

+ 1 mâm " ngũ quả" đầy đặn đẹp mắt, trên mâm quả có cài thêm 9 bông hoa đồng tiền màu đỏ.

Ngoài ra mâm lễ mặn nên có thêm các món sơn hào hải vị khác tùy theo điều kiện của mỗi gia đình.

+ 3 bộ quần áo, mũ, giày cho 3 vị thần như sau: Màu đỏ cho thần Thổ Công Táo Quân. Màu trắng, cho thần Thổ Kỳ. Màu vàng cho Thổ Thần Thổ Địa.

+ Vàng thuyền, vàng lá, vàng thỏi cho ba vị mỗi vị 99 thuyền, 99 lá, 99 thỏi.

Lưu ý: bạn không được đốt tiền âm phủ vì họ là thần tiên, không phải là vong hồn nên nếu đốt tiền âm phủ các chư vị sẽ không nhận.

+ 9 cây đèn cầy nhỏ.

+ Cá chép mua 3 con, nếu được thì mua 3 con 3 màu, đỏ, vàng, trắng là tốt nhất.

3. Cách làm lễ cúng ông Công ông Táo

Sau khi bạn đã chuẩn bị đầy đủ các lễ vật cần thiết thì người lớn nhất trong nhà sẽ tắm rửa sạch sẽ, súc miệng bằng rượu trước khi bắt đầu lễ cúng.

Đầu tiên thắp 9 nén nhang. Tiếp theo, quỳ xuống lễ 9 lễ. Giờ cúng thường diễn ra trước 12h trưa ngày 23 tháng Chạp. Mâm lễ nên đặt ngoài trời giữa sân hoặc nếu gia đình ở chung cư thì giữa nhà, mâm lễ tốt nhất nên đặt ở hướng Nam, nghĩa là người cúng sẽ quay mặt về hướng Nam mà hành lễ.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý:

- Hướng Bắc làm lễ thờ Thượng Đế, Ngũ Đế.

- Hướng Tây Bắc làm lễ thờ các vị Đại Tiên.

- Hướng Nam làm lễ thờ các vị Thần linh.

- Hướng Đông làm lễ cúng các vị Thiên tử là Vua hoặc các vị Thánh.

- Hướng Tây làm lễ thờ Phật.

4. Lễ tiễn ông Công ông Táo về Trời

Từ xa xưa, người ta quan niệm rằng Thổ Công, Táo Quân, Thổ Kỳ là ba vị thần tiên được Trung ương Hoàng Đế đặt cách xuống để làm các vị thần cai quản trong các gia đình ở hạ giới.

Họ đều là nguyên thần của các vị thần tiên trên trời và nhận được sắc lệnh của Ngọc hoàng thượng đế mà xuống cai quản ở chốn trần gian. Vì thế, các vị này là đại diện cho thần tiên.

+ Thổ Địa Long Mạch Tôn Thần: Vị thần cai quản đất đai âm trạch và long mạch của gia đình nên gọi là "Thổ thần thổ địa".

+ Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân: Vị thần này cai quản toàn bộ mọi sinh hoạt và bếp núc trong gia đình. Đây cũng chính là vị thần tấu sớ lên Ngọc Đế nên được gọi là "Thổ công táo quân".

+ Ngũ Phương Ngũ Thổ Phúc Đức Chính Thần: Vị thần này cai quản toàn bộ việc mua bán hàng hoá cũng như ăn thức uống trong gia đình và được gọi là "Thổ kỳ".

Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, gia chủ có thể làm ban thờ để ba vị này hưởng chung một bát nhang. Bạn cũng không nên để bát nhang thổ thần, thổ địa ở cùng với ban thờ gia tiên.

Trong trường hợp gia đình không có bàn thờ thì gia chủ cũng nên làm lễ cúng các vị trên một chiếc bàn riêng để ở giữa phòng khách, ngoài sân hay hành lang. Trên bàn cúng nên trải vải đỏ. Vào những ngày mùng 1, ngày rằm nên cúng cho các vị thần bằng chính tấm lòng thành tâm của mình, họ sẽ không đòi hỏi lễ lạt quá lớn, có sao thì cúng như vậy.

5. Những kiêng kỵ khi cúng ông Công ông Táo 23 tháng Chạp

Về thời điểm nào để làm lễ cúng ông Công ông Táo thì theo chuyên gia Nguyễn Song Hà cho rằng các gia đình không nên tổ chức lễ cúng quá sớm, cần tuyệt đối tránh cúng vào đúng ngày rằm tháng Chạp; có thể cúng sớm nhất là từ ngày 20 tháng Chạp (tức 20 tháng 12 dương lịch) đến đúng ngày 23 tháng Chạp.

Ngoài ra, chúng ta cũng cần lưu ý là người thực hiện nghi lễ cúng ông Công ông Táo cho gia đình phải giữ thân thanh sạch. Khi hành lễ phải ăn mặc gọn gàng, chỉn chu, không mặc quần đùi, áo ba lỗ hay váy ngắn. Trong lúc khấn cúng phải giữ tâm thái vui vẻ, hân hoan để tạo ra nhiều năng lượng tích cực trong thờ cúng và tâm linh.

Thời gian gần đây, nhiều gia đình có xu hướng mua cá chép trong ngày lễ ông Công ông Táo rồi phóng sinh ra ao, hồ. Một lưu ý là không nên mua cá chép về rồi thả cá bừa bãi vào những nguồn nước bị ô nhiễm làm cá bị chết sẽ càng không tốt cho gia đình. Nếu phóng sinh cá chép nên lựa chọn môi trường sạch để cá dễ dàng sống hơn.

6. Những lễ vật thường có trong mâm cỗ cúng ông Công ông Táo

Khi thực hiện lễ cúng, các gia đình có thể chuẩn bị mâm cỗ mặn gồm: 1 đĩa gạo, 1 đĩa muối, 1 bát canh mọc, 5 lạng thịt vai luộc, 1 đĩa xào thập cẩm, 1 đĩa xôi gấc, 1 đĩa giò, 1 đĩa hoa quả, 3 chén rượu, 1 ấm trà sen, 1 quả bưởi, 1 quả cau, lá trầu, 1 lọ hoa tươi, cá chép để làm phương tiện chở ông Táo về trời.

Ảnh minh họa: Internet

Hiện nay, nhiều chị em đã thay thịt lợn luộc bằng thịt gà luộc, hoặc trên mâm cỗ cúng sẽ có thêm bánh chưng, nem rán, thịt đông, hành muối,… để phù hợp với thời tiết hoặc khả năng chuẩn bị của gia đình.

Theo chuyên gia Nguyễn Song Hà cho rằng lễ cúng ông Công ông Táo nên diễn ra trước 12h trưa ngày 23 tháng Chạp âm lịch. Gia đình có thể linh động chọn cúng vào trưa, tối ngày 22 tháng Chạp hoặc sáng 23 tháng Chạp đều được. Quan trọng nhất là các gia đình nên thực hiện lễ cúng với sự thành tâm, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế từng gia đình, không nên phô trương, cúng lễ rình rang, gây lãng phí.

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn biết được thêm về lễ cúng ông Công ông Táo 23 tháng Chạp 2026 cần làm và không nên làm những gì để có được một năm mới thật nhiều thành công, may mắn và suôn sẻ.