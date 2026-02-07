Hành động nhanh nhạy của Vương Nhất Bác ở Đêm hội Weibo 2026 nhận được nhiều lời khen ngợi

Sao quốc tế 07/02/2026 08:24

Mới đây, từ khóa “Vương Nhất Bác cứu nguy sân khấu” đã trở thành xu hướng trên Weibo.

Sự kiện Đêm hội Weibo 2026 trở thành tâm điểm truyền thông với nhiều chủ đề bàn luận. Trong đó, nam diễn viên Vương Nhất Bác đã gây bão mạng xã hội nhờ màn xử lý tình huống trực tiếp được khen tinh tế, thông minh.

Từ khóa “Vương Nhất Bác cứu nguy sân khấu” đã trở thành xu hướng trên Weibo. Cụ thể, khi Vương Nhất Bác cùng Phó Chủ tịch Tập đoàn Warner Bros. Discovery - Vikram Channa - nhận giải “Phim tài liệu của năm” cho tác phẩm “Khám phá vùng đất mới 2”, MC chỉ dùng tiếng Trung để mời ông Vikram Channa rời sân khấu mà không để lại thời gian cho ông phát biểu.

Tuy nhiên, do ông Vikram Channa là người nước ngoài, vốn tiếng Trung hạn chế, nên không hiểu những lời MC nói mà vẫn đứng tại chỗ.

Hành động nhanh nhạy của Vương Nhất Bác ở Đêm hội Weibo 2026 nhận được nhiều lời khen ngợi - Ảnh 1

Trước tình huống khó xử, Vương Nhất Bác lập tức dùng cử chỉ tay mời ông phát biểu. Khi đối phương cố gắng nói bằng tiếng Trung rằng “Vương Nhất Bác rất giỏi”, anh chăm chú lắng nghe và đáp lại đầy tôn trọng.

Hành động này của nam diễn viên được đánh giá là vừa thể hiện sự tôn trọng dành cho ông Vikram Channa, vừa giữ gìn hình ảnh cho ban tổ chức Đêm hội Weibo. Sau đó, MC mới kịp nhận ra sơ suất và vội vàng dùng tiếng Anh mời ông Vikram Channa về chỗ ngồi. ​

Không chỉ vậy, khi chụp ảnh chung, Vương Nhất Bác tiếp tục thể hiện sự chu đáo với việc nhường vị trí trung tâm cho ông Vikram Channa. Thậm chí, ban tổ chức chỉ chuẩn bị một bó hoa và một cúp cho Vương Nhất Bác, nhưng anh đã ra hiệu để lễ tân đưa hoa cho ông Vikram, còn mình chỉ cầm cúp.

Tại Đêm hội Weibo năm nay, các sao nam vẫn chủ yếu chọn vest làm trang phục thảm đỏ. Trong khi Vương Nhất Bác đã có cách gây ấn tượng riêng. Ngay khi anh xuất hiện, từ khóa “Vương Nhất Bác - trung phục Trung Sơn” đã leo lên top 1 xu hướng thịnh hành Weibo.

Hành động nhanh nhạy của Vương Nhất Bác ở Đêm hội Weibo 2026 nhận được nhiều lời khen ngợi - Ảnh 2

Ở diễn biến khác, trước sự kiện, rất nhiều người hâm mộ của bộ phim “Trần tình lệnh” đã mong chờ màn tái ngộ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Nhưng cuối cùng, cả hai nam diễn viên đều không xuất hiện ở vị trí ngồi đã được bố trí của mình.

Nhiều người suy đoán, Tiêu Chiến không xuất hiện ngoài hội trường có thể là do vấn đề tranh cãi liên quan đến vị trí ngồi của anh, Dương Mịch và Tân Chỉ Lôi đã ồn ào trên mạng.

Còn Vương Nhất Bác thời gian gần đây vốn rất ít tham gia các sự kiện giải trí, người hâm mộ cho rằng nam diễn viên không muốn thu hút sự chú ý hay trở thành chủ đề bàn tán nên đã tránh mặt truyền thông.

Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều là những nghệ sĩ nổi tiếng, sở hữu lượng fan đông đảo bậc nhất giới giải trí. Hai người lại được xếp chỗ chỉ cách nhau 3 ghế trên cùng một hàng, nếu họ thực sự xuất hiện chung chắc chắn sẽ là đề tài gây bùng nổ mạng xã hội.

Vương Nhất Bác thẳng thắn phản hồi về kế hoạch kết hôn: 'Quá xa vời'

Vương Nhất Bác thẳng thắn phản hồi về kế hoạch kết hôn: 'Quá xa vời'

Trong tập mới nhất của phim tài liệu “Khám phá vùng đất mới 2”, Vương Nhất Bác đã nhắc về kế hoạch xây dựng gia đình trong tương lai.

